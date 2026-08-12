Alig jelentette be a Liverpool, máris nagy vitákat váltott ki Ronald Araújo érkezése. Jamie Carragher klublegenda elismeri az uruguayi védő képességeit, de rávilágított arra, hogy a 27 éves labdarúgó túl gyakran hibázik és állíttatja ki magát.
Ronald Araújo kritikát kapott Jamie Carraghertől
A Liverpool már az előző szezonban is védőproblémákkal küzdött, azok után pedig végképp kényszerhelyzetbe került, hogy Ibrahima Konaté elhagyta a klubot. A manapság szakértőként dolgozó Jamie Carragher nem vitatja az új hátvéd, Ronald Araújo képességeit, de vannak kétségei az uruguayival kapcsolatban.
Fizikailag erős, agresszív játékos, aki képes a védelem közepén és jobbhátvédként is játszani. Rendelkezik élvonalbeli tapasztalattal, a Barcelona csapatkapitánya volt és játszott nagy meccseken is
– dicsérte előbb Araújót a Liverpool klublegendája.
Jamie Carragher szerint jelentősen csökkenti a kockázatot, hogy az uruguayi védő egyelőre csak egy évre kölcsönben érkezett az Anfieldre.
A kölcsön alacsony kockázatú. Kipróbálod egy évig, megnézed, hogy illik-e Iraolához, és ha működik, akkor megveszed. Ez a része logikus
– fogalmazott a Liverpool egykori védője. Carragher viszont úgy véli, hogy Araújónak taktikailag és mentálisan vannak problémái.
A szenvedély nagyszerű, mert visz előre, de ezen a szinten a védekezés súlyos döntésekről, koncentrációról és a játék olvasásáról szól. Túl gyakran fordult elő, hogy a nagy csapatok ellen kikapcsolt, hibákat vétett, vagy kiállíttatta magát. A Premier League pedig könyörtelen: egyetlen kihagyás, és az ellenfél megbünteti
– figyelmeztetett a klublegenda.
Jamie Carragher több nagy téttel bíró mérkőzést is megemlített, amelyeken szerinte Araújo ártott csapatának, a Barcelonának.
Szoboszlai Dominikról is negatív véleményt fogalmazott meg
Szoboszlai Dominik is úgy kezdett Liverpoolban, hogy Jamie Carragher nem volt elragadtatva a játékától, aztán minden megváltozott.
Tudom, hogy Szoboszlai egy teljesen más játékos, hihetetlen a munkabírása. De gondoljunk bele, hogy az Arsenalban Martin Ödegaard, a Chelsea-ben Cole Palmer, vagy korábban a Manchester Citynél Kevin De Bruyne mekkora hozzáadott értékkel bír ugyanazon a poszton. Olyan játékos kell, aki idényenként tizenöt-húsz gólhoz segíti a csapatát. Szerintem ezen a poszton a Liverpool még fejlődhet
– fogalmazott még 2025 elején Carragher.
Szoboszlai Dominik viszont az előző szezonban rácáfolt a kritikára, 13 gólt lőtt és 12 gólpasszt adott. A Liverpool legendája pedig egy évvel később, idén áprilisban már azt mondta a magyar középpályásról:
Nagyszerűen teljesít, szerintem már oda is lehet ítélni neki a Liverpool idény legjobbja címét.