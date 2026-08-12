Alig jelentette be a Liverpool, máris nagy vitákat váltott ki Ronald Araújo érkezése. Jamie Carragher klublegenda elismeri az uruguayi védő képességeit, de rávilágított arra, hogy a 27 éves labdarúgó túl gyakran hibázik és állíttatja ki magát.

A Liverpool Ronald Araújo új klubja

Fotó: Liverpool FC

Ronald Araújo kritikát kapott Jamie Carraghertől

A Liverpool már az előző szezonban is védőproblémákkal küzdött, azok után pedig végképp kényszerhelyzetbe került, hogy Ibrahima Konaté elhagyta a klubot. A manapság szakértőként dolgozó Jamie Carragher nem vitatja az új hátvéd, Ronald Araújo képességeit, de vannak kétségei az uruguayival kapcsolatban.

Fizikailag erős, agresszív játékos, aki képes a védelem közepén és jobbhátvédként is játszani. Rendelkezik élvonalbeli tapasztalattal, a Barcelona csapatkapitánya volt és játszott nagy meccseken is

– dicsérte előbb Araújót a Liverpool klublegendája.

Jamie Carragher szerint jelentősen csökkenti a kockázatot, hogy az uruguayi védő egyelőre csak egy évre kölcsönben érkezett az Anfieldre.

A kölcsön alacsony kockázatú. Kipróbálod egy évig, megnézed, hogy illik-e Iraolához, és ha működik, akkor megveszed. Ez a része logikus

– fogalmazott a Liverpool egykori védője. Carragher viszont úgy véli, hogy Araújónak taktikailag és mentálisan vannak problémái.

A szenvedély nagyszerű, mert visz előre, de ezen a szinten a védekezés súlyos döntésekről, koncentrációról és a játék olvasásáról szól. Túl gyakran fordult elő, hogy a nagy csapatok ellen kikapcsolt, hibákat vétett, vagy kiállíttatta magát. A Premier League pedig könyörtelen: egyetlen kihagyás, és az ellenfél megbünteti

– figyelmeztetett a klublegenda.

Jamie Carragher több nagy téttel bíró mérkőzést is megemlített, amelyeken szerinte Araújo ártott csapatának, a Barcelonának.

Szoboszlai Dominikról is negatív véleményt fogalmazott meg

Szoboszlai Dominik is úgy kezdett Liverpoolban, hogy Jamie Carragher nem volt elragadtatva a játékától, aztán minden megváltozott.

Tudom, hogy Szoboszlai egy teljesen más játékos, hihetetlen a munkabírása. De gondoljunk bele, hogy az Arsenalban Martin Ödegaard, a Chelsea-ben Cole Palmer, vagy korábban a Manchester Citynél Kevin De Bruyne mekkora hozzáadott értékkel bír ugyanazon a poszton. Olyan játékos kell, aki idényenként tizenöt-húsz gólhoz segíti a csapatát. Szerintem ezen a poszton a Liverpool még fejlődhet

– fogalmazott még 2025 elején Carragher.