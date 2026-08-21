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A 46 éves brazil labdarúgó világos céllal érkezett Olaszországba. Ronaldinho a harmadosztályú Ravenna színeiben szerezné meg pályafutása 300. gólját – miközben a klub résztulajdonosa lesz.

Tizenegy év után visszatér a pályára Ronaldinho, aki az olasz harmadosztályú Ravenna labdarúgója lesz. A 46 éves brazil aranylabdás klubszínekben 266 gólt szerzett pályafutása során, míg a válogatottban 33 alkalommal talált az ellenfelek kapujába. Most viszont azért lép majd újra pályára, hogy megszerezze karrierje 300. gólját.

Ronaldinho Ravennába igazolt
Ronaldinho a harmadosztályú Ravenna színeiben szerezné meg pályafutása 300. gólját
 Fotó: Massimo Paolone

Ronaldinho Ravennába igazolt

Magángéppel érkezett meg Ravennába csütörtökön Ronaldinho, miután a Serie C-ben szereplő klubbal júniusban szerződést írt alá. A brazil labdarúgó régóta barátja Iganzio Cipriani elnöknek, és visszatérése nem csupán egy marketingfogás.

Ronaldinho a Ravenna résztulajdonosa lesz, és azzal a céllal érkezett Olaszországba, hogy megpróbálja megszerezni pályafutása utolsó, 300. gólját.

A 46 éves brazil 299 találattal vonult vissza 11 évvel ezelőtt, miután klubszínekben 266 alkalommal talált az ellenfelek kapujába, a válogatottban pedig 33-szor. Ronaldinho 2008 és 2011 között egyébként már játszott Olaszországban, az AC Milant erősítette, és csodálatos emlékeket őriz abból az időszakból. 

A derbin szerzett gólom volt a legszebb pillanat. Imádnám, ha lenne egy Ravenna-Milan barátságos mérkőzés

nyilatkozta Ronaldinho.

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