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Mindenki egy óriási, sztárokkal teli esküvőt várt, végül egy polgári, családi ceremónia lett belőle. Cristiano Ronaldo szinte titokban vette feleségül Georgina Rodriguezt, és a tanúk is jókora meglepetést okoztak.

Amikor mindenki azt várta, hogy Cristiano Ronaldo esküvője szinte megállítja a világot, a portugál sztár titokban, egy meghitt polgári szertartás keretében kötötte össze az életét Georgina Rodríguezzel. A keddi eseményt egy Lisszabon körzetéhez tartozó településen, Cascaisban tartották. A pár öt gyermeke a ceremónia tanúiként vett részt.

Cristiano Ronaldo feleségül vette Georgina Rodríguezt
Cristiano Ronaldo feleségül vette Georgina Rodríguezt Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

A portugál Flash! magazin úgy tudja, hogy Cristiano Ronaldo teljesítette Georgina Rodríguez kérését: az argentin szépség egy kicsi, családi esküvőt szeretett volna, és végül pontosan ezt valósították meg.

„Biztosan kis esküvőnk lesz” – mondta Georgina Rodríguez nemrégiben az Elle-nek adott interjújában.

Cristiano Ronaldo titokban feleségül vette Georgina Rodriguezt

Napra pontosan egy év telt el az eljegyzés bejelentése és az esküvő között. Georgina 2025. augusztus 11-én jelentette be az Instagramon, hogy párja megkérte a kezét. Akkor a hatalmas gyémántgyűrűjét mutatta meg, és azt írta: „Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas” (Igen, akarom. Most és mindenkor.)

Cristiano Ronaldo esküvője csendes volt

A portugál források egyértelműen Cascais-t nevezik meg az esküvő helyszíneként, de a sztárpár ezt nem erősítette meg. A Flash! korábbi anyagai szerint Ronaldo és Georgina a nyár nagy részét a 35 millió eurós cascaisi otthonukban töltötték.

Mindenki egy óriási, sztárokkal teli esküvőt várt, végül egy polgári, családi, csendes ceremónia lett belőle. A Ronaldót képviselő amerikai Brunswick Group már percekkel az Instagram-poszt előtt közleményt adott ki. Ebben azt írták, hogy a polgári ceremónia „meghitt és személyes” volt, kizárólag a pár öt gyermeke volt jelen, akik tanúként is szerepeltek.

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