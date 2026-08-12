Amikor mindenki azt várta, hogy Cristiano Ronaldo esküvője szinte megállítja a világot, a portugál sztár titokban, egy meghitt polgári szertartás keretében kötötte össze az életét Georgina Rodríguezzel. A keddi eseményt egy Lisszabon körzetéhez tartozó településen, Cascaisban tartották. A pár öt gyermeke a ceremónia tanúiként vett részt.
A portugál Flash! magazin úgy tudja, hogy Cristiano Ronaldo teljesítette Georgina Rodríguez kérését: az argentin szépség egy kicsi, családi esküvőt szeretett volna, és végül pontosan ezt valósították meg.
„Biztosan kis esküvőnk lesz” – mondta Georgina Rodríguez nemrégiben az Elle-nek adott interjújában.
Napra pontosan egy év telt el az eljegyzés bejelentése és az esküvő között. Georgina 2025. augusztus 11-én jelentette be az Instagramon, hogy párja megkérte a kezét. Akkor a hatalmas gyémántgyűrűjét mutatta meg, és azt írta: „Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas” (Igen, akarom. Most és mindenkor.)
Cristiano Ronaldo esküvője csendes volt
A portugál források egyértelműen Cascais-t nevezik meg az esküvő helyszíneként, de a sztárpár ezt nem erősítette meg. A Flash! korábbi anyagai szerint Ronaldo és Georgina a nyár nagy részét a 35 millió eurós cascaisi otthonukban töltötték.
Mindenki egy óriási, sztárokkal teli esküvőt várt, végül egy polgári, családi, csendes ceremónia lett belőle. A Ronaldót képviselő amerikai Brunswick Group már percekkel az Instagram-poszt előtt közleményt adott ki. Ebben azt írták, hogy a polgári ceremónia „meghitt és személyes” volt, kizárólag a pár öt gyermeke volt jelen, akik tanúként is szerepeltek.