Napra pontosan egy év telt el az eljegyzés bejelentése és az esküvő között. Georgina 2025. augusztus 11-én jelentette be az Instagramon, hogy párja megkérte a kezét. Akkor a hatalmas gyémántgyűrűjét mutatta meg, és azt írta: „Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas” (Igen, akarom. Most és mindenkor.)

Cristiano Ronaldo esküvője csendes volt

A portugál források egyértelműen Cascais-t nevezik meg az esküvő helyszíneként, de a sztárpár ezt nem erősítette meg. A Flash! korábbi anyagai szerint Ronaldo és Georgina a nyár nagy részét a 35 millió eurós cascaisi otthonukban töltötték.

Mindenki egy óriási, sztárokkal teli esküvőt várt, végül egy polgári, családi, csendes ceremónia lett belőle. A Ronaldót képviselő amerikai Brunswick Group már percekkel az Instagram-poszt előtt közleményt adott ki. Ebben azt írták, hogy a polgári ceremónia „meghitt és személyes” volt, kizárólag a pár öt gyermeke volt jelen, akik tanúként is szerepeltek.