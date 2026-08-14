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Ange Postecoglou, a szaúdi Al-Nasszr edzője gratulált Cristiano Ronaldo házasságához. Az ausztrál szakember nyáron vette át a szaúdi bajnokcsapat irányítását, és a jelek szerint mindent megtesz azért, hogy az ötszörös aranylabdás Ronaldo megkedvelje őt.

Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo sűrű hónapokon van túl. A 41 éves klasszis az előző szezonban bajnoki címre vezette az Al-Nasszrt, ezzel megnyerte első trófeáját, mióta 2023 januárjában Szaúd-Arábiába igazolt.

Cristiano Ronaldo az előző szezonban bajnok lett a szaúdi Al-Nasszr csapatával
Cristiano Ronaldo az előző szezonban bajnok lett a szaúdi Al-Nasszr csapatával
Fotó: Mohammed Saad / Anadolu via AFP

Ronaldo ezt követően pályára lépett a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon, azonban csúfosan leszerepelt a portugál válogatottal, és már a nyolcaddöntőben távozni kényszerült.

Cristiano Ronaldo házas emberként készül az új szezonra

A portugál klasszis a rosszul sikerült világbajnokság után nagy lépésre szánta el magát. Augusztus 11-én egy meghitt polgári szertartás keretében kötötte össze az életét Georgina Rodríguezzel, akivel 2016 óta alkot egy párt.

A házasságkötés után Ronaldo újra edzésbe állt, ráadásul új frizurával készül a szaúdi bajnokság rajtjára, amelynek az Al-Nasszr címvédőként vág neki. Ráadásul új edző irányítja a csapatot, miután Jorge Jesus elvállalta a portugál válogatott irányítását.

Az Al-Nasszr új edzője a Tottenham csapatával Európa-liga-győztes Ange Postecoglou lett, aki a jelek szerint nagyon szeretné megkedveltetni magát Cristiano Ronaldóval. Az ausztrál edző csapata edzésén gratulált a portugál sztárnak.

Üdv újra, Cris! Gratulálok, és sok áldást kívánok neked és a családodnak, barátom” 

mondta Postecoglou Ronaldónak, aki ezt követően mosolyogva fogadta csapattársai gratulációit.

„Az én szempontomból mindenképpen jó, hogy újra itt vagy, barátom” – tette hozzá az ausztrál szakember.

Cristiano Ronaldo a szaúdi bajnokság előző szezonjában 26 gólt lőtt, ezzel a harmadik helyen végzett a góllövőlistán, az év játékosa szavazáson pedig a második helyen végzett a csapattársa, Joao Felix mögött.

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