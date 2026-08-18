A 41 éves Cristiano Ronaldo mindössze 24 gólra van attól, hogy elérje az 1000 gólos mérföldkövet pályafutása során. 2025 novemberében azt mondta, hogy játékoskarrierje befejezése után nem tervezi, hogy a futballban marad, mivel több időt szeretne tölteni a családjával, és egyéb szenvedélyeinek is hódolna.

A 41 éves Cristiano Ronaldo az utolsó szezonjára készül?

Fotó: AFP

A portugál válogatott játékos, akit széles körben minden idők egyik legjobb futballistájaként tartanak számon, azt követően nyilatkozott visszavonulásáról, hogy augusztus 11-én összeházasodott Georgina Rodríguezzel.

Cristiano Ronaldo visszavonul?

„Valószínűleg ez lesz az utolsó évem a futballban, így szeretnék látványos örökséget hagyni magam után” – mondta Ronaldo a Vogue divatlapnak adott interjújában.

A jövőmet már teljesen megterveztem. Rengeteg dolog van, ami leköt majd, ezért nehéz lenne csak egyet kiemelni. Mivel a futball egy hatalmas űrt hagyhat maga után, többféleképpen kell kitöltened az idődet, nem csupán egyetlen dologgal. Szeretnék több időt szórakozással tölteni, többet utazni, padelt nézni és játszani – amit nagyon szeretek –, valamint továbbra is élvezni mindazt, amit elértem – amit elértünk. Hiszen végső soron 25 év telt el rengeteg áldozattal”

– fejtegette a portugál válogatott sztárja.

Ronaldo a portugál Sporting csapatában robbant be fiatalként, majd 2003 nyarán a Manchester Unitedhez került, amelynek színeiben hat év alatt háromszor nyert bajnoki címet, 2008-ban pedig a Bajnokok Ligája-trófeát, valamint a France Football Aranylabda-díját is elhódította.

2009 nyarán került a Real Madridhoz, amelyben kilenc szezon alatt 438 mérkőzésen 450 gólt szerzett, ezzel a klub történetének legeredményesebb játékosává vált. Nem mellesleg négyszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját a Királyi Gárdával, és további négy alkalommal kapta meg az Aranylabdát a Real Madrid játékosaként.

Ronaldo 2018 nyarán a Juventushoz igazolt, ahol három szezont húzott le, majd 2021-ben visszatért a Manchester Unitedhez, mielőtt 2023 januárjában a szaúdi élvonalban szereplő Al-Nasszrhoz igazolt volna.