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Minden idők egyik legjobb futballistája döbbenetes bejelentést tett. Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo elmondta, hogy jövő nyáron valószínűleg visszavonul, miután lejár a szerződése a szaúdi Al-Nasszr csapatánál. A 41 éves portugál legenda hangsúlyozta, hogy pályafutása befejezése után szeretne több időt szórakozással tölteni.

A 41 éves Cristiano Ronaldo mindössze 24 gólra van attól, hogy elérje az 1000 gólos mérföldkövet pályafutása során. 2025 novemberében azt mondta, hogy játékoskarrierje befejezése után nem tervezi, hogy a futballban marad, mivel több időt szeretne tölteni a családjával, és egyéb szenvedélyeinek is hódolna.

A 41 éves Cristiano Ronaldo az utolsó szezonját kezdi meg?
A 41 éves Cristiano Ronaldo az utolsó szezonjára készül?
Fotó: AFP

A portugál válogatott játékos, akit széles körben minden idők egyik legjobb futballistájaként tartanak számon, azt követően nyilatkozott visszavonulásáról, hogy augusztus 11-én összeházasodott Georgina Rodríguezzel.

Cristiano Ronaldo visszavonul?

„Valószínűleg ez lesz az utolsó évem a futballban, így szeretnék látványos örökséget hagyni magam után” – mondta Ronaldo a Vogue divatlapnak adott interjújában.

A jövőmet már teljesen megterveztem. Rengeteg dolog van, ami leköt majd, ezért nehéz lenne csak egyet kiemelni. Mivel a futball egy hatalmas űrt hagyhat maga után, többféleképpen kell kitöltened az idődet, nem csupán egyetlen dologgal. Szeretnék több időt szórakozással tölteni, többet utazni, padelt nézni és játszani – amit nagyon szeretek –, valamint továbbra is élvezni mindazt, amit elértem – amit elértünk. Hiszen végső soron 25 év telt el rengeteg áldozattal” 

– fejtegette a portugál válogatott sztárja.

Ronaldo a portugál Sporting csapatában robbant be fiatalként, majd 2003 nyarán a Manchester Unitedhez került, amelynek színeiben hat év alatt háromszor nyert bajnoki címet, 2008-ban pedig a Bajnokok Ligája-trófeát, valamint a France Football Aranylabda-díját is elhódította.

2009 nyarán került a Real Madridhoz, amelyben kilenc szezon alatt 438 mérkőzésen 450 gólt szerzett, ezzel a klub történetének legeredményesebb játékosává vált. Nem mellesleg négyszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját a Királyi Gárdával, és további négy alkalommal kapta meg az Aranylabdát a Real Madrid játékosaként.

Ronaldo 2018 nyarán a Juventushoz igazolt, ahol három szezont húzott le, majd 2021-ben visszatért a Manchester Unitedhez, mielőtt 2023 januárjában a szaúdi élvonalban szereplő Al-Nasszrhoz igazolt volna.

Real Madrid's French coach Zinedine Zidane (R) celebrates with Real Madrid's Portuguese forward Cristiano Ronaldo after winning the UEFA Champions League final football match between Liverpool and Real Madrid at the Olympic Stadium in Kiev, Ukraine, on May 26, 2018. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Cristiano Ronaldo minden lehetséges trófeát megnyert a Real Madriddal
Fotó: Franck Fife / AFP

Ronaldo kijelentései azután hangzottak el, hogy legnagyobb riválisa, a 39 éves Lionel Messi arról beszélt, hogy édesapja halálát követően kétségei vannak afelől, hogy még sokáig folytatná-e játékospályafutását.

Az ötszörös aranylabdás támadó bejelentése azért is érdekes, mert a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon kijelentette, hogy ez volt az utolsó vb-je, azonban annak a lehetőségét nem vetette el, hogy a 2028-as Európa-bajnokságon pályára lépjen.

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