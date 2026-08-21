Rossz hírt kapott az ETO FC magyar válogatott labdarúgója, Schön Szabolcs. A 25 éves játékost sérülés miatt kellett lecserélni a Riga elleni Konferencialiga-selejtezőn, és kiderült, hogy keresztszalag-szakadást szenvedett. Emiatt pedig hosszú kihagyás vár rá.

Schön Szabolcs keresztszalag-szakadást szenvedett

Fotó: / Polyák Attila

Schön Szabolcs keresztszalag-szakadást szenvedett

Schön Szabolcs csereként lépett pályára a Riga elleni Konferencialiga-selejtezőn, de mindössze tíz perc után sérülés miatt le is kellett cserélni. Az ETO FC válogatott labdarúgója azóta megkapta a diagnózist: keresztszalag-szakadás.

Van egy elég rossz hírem mindenki számára. Sajnos a csütörtöki mérkőzésen elszakadt a keresztszalagom. Nagyon sajnálom, hosszú lesz a felépülés. Jövő hét hétfőn fognak műteni, megyünk előre. Előrenézünk és remélhetőleg minél hamarabb fel tudok épülni

– fogalmazott a győri klub közösségi oldalára feltöltött videóban Schön.

Marco Rossi sem számíthat rá

A 25 éves labdarúgónak fontos szerepe volt az ETO FC bajnoki címében, ami válogatott meghívót ért Marco Rossi szövetségi kapitánynál. Schön Szabolcs a szlovénok ellen góllal hálálta meg az olasz szakember bizalmát. Sérülése miatt viszont a soron következő Nemzetek Ligája-mérkőzéseken a nemzeti csapat sem számíthat rá.