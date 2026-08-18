Igazi klublegendát csábított vissza az FC Barcelona, Sergio Busquets ugyanis három évvel a távozása után ismét munkába áll a katalánoknál. A korábbi világklasszis középpályás ezúttal már nem a pályán, hanem a szakmai stábban kap szerepet: a Barca Atletic másodedzőjeként Juliano Belletti munkáját segíti. Busquets hétfőn csatlakozott a második csapat stábjához, miközben edzői képesítésének megszerzésén is dolgozik. A Barcelonánál elsősorban abban bíznak, hogy a közel két évtizeden át a legmagasabb szinten futballozó egykori középpályás tapasztalatából és páratlan játékintelligenciájából a klub fiatal tehetségei is sokat profitálhatnak.

Sergio Busquets visszatért az FC Barcelonához Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Sergio Busquets játékosként mindent megnyert a Barcelonával

Busquets neve szinte összeforrt a Barcelona történetének egyik legsikeresebb időszakával. A La Masián nevelkedett középpályás a 2008–2009-es idényben mutatkozott be a felnőttcsapatban, majd hamar kihagyhatatlan láncszeme lett a katalánok középpályájának. Tizenöt idény alatt összesen 722 mérkőzésen viselte a gránátvörös-kék mezt, amivel a klub örökranglistáján a harmadik helyen áll a pályára lépések számát tekintve.

A spanyol középpályás barcelonai évei alatt gyakorlatilag mindent megnyert, amit klubszinten lehetett. Összesen 32 trófeával gazdagította a gyűjteményét, köztük kilenc spanyol bajnoki címmel, hét Király-kupával, hét Spanyol Szuperkupával és három Bajnokok Ligája-győzelemmel. Emellett háromszor az európai Szuperkupát és háromszor a klubvilágbajnoki trófeát is magasba emelhette.

Sergio Busquets s’incorpora al Barça Atlètic com a tècnic assistent



La llegenda blaugrana torna al Club i s’integra en l’equip de treball de Juliano Belletti mentre realitza el curs d’entrenador



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💙❤️ pic.twitter.com/0m8BqhO1Ks — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) August 17, 2026

Busquets a spanyol válogatott aranygenerációjának is meghatározó tagja volt: 2010-ben világbajnoki, két évvel később pedig Európa-bajnoki címet ünnepelhetett. A Barcelonát 2023-ban hagyta el, majd az Inter Miamiban folytatta pályafutását, ahol két és fél idényt töltött. Aktív karrierje lezárása után azonban nem szakadt el a futballtól, most pedig Barcelonában kezdheti építeni edzői pályafutását.