Szomorú hírt kapott a Górnik Zabrze elleni Európa-liga mérkőzés előtt a Fradi. Elhunyt Steinmetz György, aki évtizedek óta a Ferencváros B-Közép tagja volt. A zöld-fehér drukkernek a futball volt az élete, edzőként is tevékenykedett.

Steinmetz György évtizedek óta a Ferencváros B-Közép tagja volt

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Elhunyt Steinmetz György, a Ferencváros B-Közép tagja

Miközben az FTC gőzerővel készül a Górnik Zabrze elleni csütörtöki visszavágóra (19:00, tv: M4 Sport) – az Európa-liga harmadik selejtezőkörének első mérkőzésén Borbély Balázs csapata 1-0-ra nyerte –, addig a klub szurkolói csoportja, a Green Monsters gyászhírt közölt a hivatalos Facebook-oldalán.

Szurkolótársaink, Fradisták! Tegnap ismét kevesebben lettünk eggyel. Elment Steinmetz György, aki évtizedek óta a Ferencváros B-Közép tagja volt. Élete volt a futball, többünk edzője is volt. Emlékét örökké megőrizzük! Isten veled Gyuri! Találkozunk az égi lelátón!

– olvasható a bejegyzésben.

A Ferencváros B-Közép ismert tagját egy emberként gyászolja a Fradi család, de más klubok szurkolóitól is érkeztek részvétnyilvánítások – még a zöld-fehérek ősi riválisának, az Újpestnek a drukkerei közül is többen megjelentek a bejegyzés alatt.