Supka Attila nem ma kezdte az edzői szakmát, a 63 éves szakember számos magyar klubcsapat kispadján megfordult az elmúlt években, évtizedekben. A rutinos tréner az NB I jelenlegi mezőnyében az egyik legsikeresebb edző, bajnokságot kétszer nyert a Debrecennel, a Honvéddal a Magyar Kupát hódította el, emellett több együttesnél is bizonyított. Supka jelenleg a Kisvárdánál dolgozik, a szabolcsi csapat kispadján már a 2020/2021-es idényben is megfordult.

Supka Attila jelenleg a Kisvárda edzője

Fotó: kisvardafc.hu/

Supka Attila szerint a futballból mindent kiöl a pénz

Supka Attila a Honvéd kispadján többször is megfordult, 2019-ben fájdalmas körülmények közepette kellett távoznia, de ezt a fejezetet már lezárta magában.

„Én elengedtem már ezt a Honvéd-történetet. Sokkal többet érdemeltünk volna attól a vezetéstől, amely az utolsó kispesti munkálkodásomkor kitett bennünket. Az új tulajdonos kezdetben azt mondta, nagyon elégedett a szakmai stáb munkájával. Egészen pontosan azt mondták, hogy minden, ami jó, azt megtartják. Aztán kirúgtak bennünket” – mondta a Kisvárda edzője a Magyar Nemzetnek adott interjújában.

Supka érdeklődését az idei labdarúgó-vb nem igazán keltette fel, a 63 éves szakember csupán egyetlen mérkőzést nézett végig, a francia-angol bronzmeccset. A várdaiak mestere szerint a modern futball nem jó irányba tart.

A pénz mindent kiöl a futballból. A sztárok hullafáradtak. A nézők a lelátón unatkoznak, miután horribilis összeget hagytak ott a jegypénztárakban. Mit kapnak ezért? Futballcsalást.

Nézze meg az argentin csapat döntőben nyújtott játékát. Ez a folyamat szinte visszafordíthatatlan” – szögezte le Supka, aki a vb-ről lemaradó magyar válogatott kapcsán sem kertelt.

Supka Attila szerint a futballt megöli a pénz

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Supka Attila keményen fogalmazott a magyar válogatott kudarcáról

„A 2022-es világbajnokságra zajló selejtezőkben kétszer kikaptunk Albániától. Nálunk annak a bukásnak sem lett semmilyen következménye, meg annak sem, hogy az írek elvertek bennünket tavaly ősszel.

Máshol egy-egy ilyen kudarc földindulást okoz, nézze meg az olaszokat. Az ír meccs elvesztése azért fájt, mert abban a szituációban mind a játékosoknak, mind a szövetségi kapitánynak sokkal rutinosabbnak kellett volna lennie.

A védekezést rosszul szerveztük meg, a labdát ki kellett volna rúgni a stadionból, nem felívelni, hogy az írek visszatámadhassanak. Vagy leviszem a labdát a szögletzászlóhoz és ott várom, hogy rúgjanak fel. Egyik sem történt meg. Most meg itt állunk és várjuk az újabb csodát. Tételezzük fel, hogy negyedszer is kijutunk az Európa-bajnokságra. Az lenne a csoda?” – fogalmazott meg kemény kritikát Marco Rossi csapatáról az NB I egyik legsikeresebb edzője.