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A Kisvárda labdarúgócsapata rutinos, sokat megélt edzővel vágott neki az új idénynek. Supka Attila 2021 után tért vissza korábbi csapatához, a 63 éves szakember a Honvédtól való távozásáról, a magyar válogatottról és a modern labdarúgás legnagyobb problémájáról is markáns véleményt fogalmazott meg.

Supka Attila nem ma kezdte az edzői szakmát, a 63 éves szakember számos magyar klubcsapat kispadján megfordult az elmúlt években, évtizedekben. A rutinos tréner az NB I jelenlegi mezőnyében az egyik legsikeresebb edző, bajnokságot kétszer nyert a Debrecennel, a Honvéddal a Magyar Kupát hódította el, emellett több együttesnél is bizonyított. Supka jelenleg a Kisvárdánál dolgozik, a szabolcsi csapat kispadján már a 2020/2021-es idényben is megfordult.

Supka Attila jelenleg a Kisvárda edzője
Supka Attila jelenleg a Kisvárda edzője
Fotó: kisvardafc.hu/

Supka Attila szerint a futballból mindent kiöl a pénz

Supka Attila a Honvéd kispadján többször is megfordult, 2019-ben fájdalmas körülmények közepette kellett távoznia, de ezt a fejezetet már lezárta magában.

„Én elengedtem már ezt a Honvéd-történetet. Sokkal többet érdemeltünk volna attól a vezetéstől, amely az utolsó kispesti munkálkodásomkor kitett bennünket. Az új tulajdonos kezdetben azt mondta, nagyon elégedett a szakmai stáb munkájával. Egészen pontosan azt mondták, hogy minden, ami jó, azt megtartják. Aztán kirúgtak bennünket” – mondta a Kisvárda edzője a Magyar Nemzetnek adott interjújában.

Supka érdeklődését az idei labdarúgó-vb nem igazán keltette fel, a 63 éves szakember csupán egyetlen mérkőzést nézett végig, a francia-angol bronzmeccset. A várdaiak mestere szerint a modern futball nem jó irányba tart.

A pénz mindent kiöl a futballból. A sztárok hullafáradtak. A nézők a lelátón unatkoznak, miután horribilis összeget hagytak ott a jegypénztárakban. Mit kapnak ezért? Futballcsalást. 

Nézze meg az argentin csapat döntőben nyújtott játékát. Ez a folyamat szinte visszafordíthatatlan” – szögezte le Supka, aki a vb-ről lemaradó magyar válogatott kapcsán sem kertelt.

Supka Attila szerint a futballt megöli a pénz
Fotó: Csudai Sándor - Origo

Supka Attila keményen fogalmazott a magyar válogatott kudarcáról

„A 2022-es világbajnokságra zajló selejtezőkben kétszer kikaptunk Albániától. Nálunk annak a bukásnak sem lett semmilyen következménye, meg annak sem, hogy az írek elvertek bennünket tavaly ősszel. 

Máshol egy-egy ilyen kudarc földindulást okoz, nézze meg az olaszokat. Az ír meccs elvesztése azért fájt, mert abban a szituációban mind a játékosoknak, mind a szövetségi kapitánynak sokkal rutinosabbnak kellett volna lennie. 

A védekezést rosszul szerveztük meg, a labdát ki kellett volna rúgni a stadionból, nem felívelni, hogy az írek visszatámadhassanak. Vagy leviszem a labdát a szögletzászlóhoz és ott várom, hogy rúgjanak fel. Egyik sem történt meg. Most meg itt állunk és várjuk az újabb csodát. Tételezzük fel, hogy negyedszer is kijutunk az Európa-bajnokságra. Az lenne a csoda?” – fogalmazott meg kemény kritikát Marco Rossi csapatáról az NB I egyik legsikeresebb edzője.

Dominik Szoboszlai of Hungary competes for the ball with Liam Scales of Ireland during the FIFA 2026 World Cup Qualifiers match at Puskas Arena in Budapest, Hungary, on November 16, 2025. (Photo by Pal Gollner/NurPhoto) (Photo by Pál Göllner / NurPhoto via AFP)
A magyar válogatott elbukta az írek elleni sorsdöntő vb-selejtezőt
Fotó: PAL GOLLNER / NurPhoto

Supka Attila a Kisvárda élén egy győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel indította a szezont. A szabolcsi csapat a következő fordulóban éppen az ellen a Debrecen ellen lép pályára, amellyel a 2000-es években Supka két bajnoki címet nyert.

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