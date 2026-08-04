Kellemetlenül indult az idény Szappanos Péter számára: az Újpest 35 esztendős kapusa a Nyíregyháza ellen 2–1-re elveszített idénynyitón, majd a Debrecen ellen 4–2-re megnyert találkozón is nagyot hibázott – mindkétszer gól lett a vége. A két látványos hiba után felvetődik a kérdés: egy vezetőedző meddig tart ki a kapusa mellett?

Szappanos Péter kétszer is óriásit hibázott az NB I új idényében

Fotó: ujpestfc.hu

„Ez attól is függ, hogy milyen kaliberű a másik kapus – mondta Csank János az Origo Sportnak. – Ha megfelelő képességű játékos van mögötte, akkor egy ilyen meccs után el kell gondolkodni a cserén, mert valamikor a másiknak is esélyt kell adni. Ő is ember, ő is játszani akar. Ha valaki két mérkőzésen ilyen durva hibákat követ el, akkor egy időre jöhet a másik. Ez nem azt jelenti, hogy pánikba kell esni, ez természetes dolog. A mezőnyjátékosokat is gyakran cserélgetik, ezt is meg kell lépni. Az edzőnek egyenlő esélyt kell adnia a játékosoknak, ha olyan a helyzet, és a másik kapus is megfelelő képességű.”

A 79 éves szakember szerint ugyanakkor a kapusok helyzete sok szempontból különbözik a mezőnyjátékosokétól, hiszen egyetlen hibájuk gyakran azonnal gólt eredményez.

Sokkal nagyobb a felelősségük. Az edző döntése is nehezebb, mert lehet, hogy ezután tíz olyan meccse lesz a kapusnak, amelyeken remekül véd, ezt most senki sem tudja megmondani. A mezőnyjátékosoknál is előfordul, hogy kihagynak helyzeteket, esetleg helyzetbe sem kerülnek, de ezek mentális dolgok is. Sokat számít, hogy a játékos érzi-e a közösség és az edző bizalmát. Nem egyszerű lélektana van. Az igazán erős játékos át tud lendülni egy ilyen időszakon.

Túl nagy a nyomás Szappanos Péternek?

Az Újpest vezetőedzője, Szélesi Zoltán a DVSC elleni mérkőzés után arról beszélt, hogy a Megyeri úton egészen más nyomás nehezedik a játékosokra, ehhez pedig Szappanosnak is alkalmazkodnia kell. Csank szerint ez sem kizárt, ugyanakkor az egyik legjobb magyar kapusnak tartja, a képességeiről pedig testközelből is meggyőződhetett, ugyanis 2015 és 2016 között a játékosa volt a ZTE-nél.

Lehet, hogy ez is közrejátszik, ugyanakkor válogatott kapusról beszélünk. Nem tudom, mi történhetett nála, mert idáig egyenletesen teljesített. Amikor nálam volt Zalaegerszegen, nem védett ilyen jól, be kell vallanom őszintén. Ettől függetlenül szerintem az egyik legjobb magyar kapus, mindenképpen van helye ezen a szinten. Talán egy kicsit vissza kell vennie, jobban oda kell figyelnie.

Arra a kérdésre, hogy Szappanosnak az Újpest kezdőcsapatában kell-e maradnia, vagy egy rövid pihentetés segíthetne neki, a korábbi szövetségi kapitány óvatos választ adott.