Komoly fordulat jöhet az Újpestnél, ahol Szélesi Zoltán vezetőedző állása a következő két bajnoki mérkőzésen múlhat. A lila-fehérek előbb a Vasassal találkoznak, majd a Ferencváros otthonában lépnek pályára, és a hírek szerint ezen a két találkozón kell bizonyítania a szakvezetőnek. Az Újpesti Hírmondó információi szerint Szélesi Zoltánnak legalább négy pont megszerzése lehet a kitűzött cél, bár egy kiemelkedő Ferencváros elleni siker akár önmagában is sokat nyomhat a latban. Amennyiben azonban a csapat nem hozza az elvárt eredményeket, könnyen edzőváltásra kerülhet sor. Ebben az esetben a jelenlegi sportigazgató, Dárdai Pál veheti át az Újpest irányítását. Ez nemcsak a kispadon jelentene komoly változást, hanem az egész újpesti szakmai projekt szempontjából új helyzetet teremtene.
Szélesi Zoltán állása a tét Újpesten
Szélesi Zoltán helyzete az elmúlt hetekben vált egyre bizonytalanabbá. Az Újpest öt forduló alatt két győzelmet, egy döntetlent és két vereséget könyvelhetett el, a két egymást követő siker után pedig ismét megtorpant a csapat. A lila-fehérek eddigi eredményei:
Sok gólt kapunk. Nem elég racionális a védekezésünk. Nem tudunk mindig több gólt rúgni, mint amennyit kapunk. Egy csapatnak a védekezésből és a támadásból is együtt kell kivennie a részét. Ha ez meglett volna az első félidőben, és gólra váltjuk a helyzeteinket, más lehetett volna. De pontatlanok voltunk, rossz döntéseket hoztunk, és belehibáztunk az ellenfél szimpla, egyszerű akcióiba
– értékelte csapata teljesítményét Szélesi Zoltán az Újpest Paks elleni vereségét követően.
A klubnál ráadásul a nyári erősítések után az elvárások is jelentősen megnőttek. A jelenlegi kerettől a jelek szerint többet várnak annál, hogy az Újpest hosszabb távon a középmezőnyben szerepeljen, így a következő mérkőzések eredménye különösen fontos lehet Szélesi számára.
Dárdai Pál veheti át az irányítást
Ha Szélesinek nem sikerül stabilizálnia a csapat teljesítményét, az edzőváltás lehetősége is egyre komolyabban felmerülhet. A helyzetet különösen érdekessé teszi, hogy ebben az esetben nem feltétlenül egy kívülről érkező szakemberben gondolkodhatnak Újpesten, hiszen a klubon belül is ott lehet a lehetséges utód.
Az Újpesti Hírmondó értesülése szerint a tulajdonosi oldalon nem szeretnének egy újabb hosszadalmas edzőkeresésbe kezdeni. A lap úgy tudja, hogy amennyiben Szélesi menesztése szükségessé válik, a MOL vállalná a vezetőedző szerződésének felbontásával járó költségeket, ugyanakkor ebben a helyzetben azt várnák, hogy Dárdai Pál vegye át a csapat irányítását.
Ez alapjaiban változtatná meg Dárdai jelenlegi szerepét. Sportigazgatóként most a klub szakmai építkezéséért, a keret kialakításáért és a hosszabb távú koncepcióért felel, vezetőedzőként azonban már közvetlenül rajta kérnék számon a pályán elért eredményeket is. Éppen ezért a váltás nem egyszerűen annyit jelentene, hogy egy új szakember ül le a kispadra: az Újpest jelenlegi szakmai projektjének egyik legfontosabb alakja kerülne közvetlenül a csapat élére.
Tulajdonosi szempontból ennek meglenne a maga logikája. Ha a jelenlegi keret és a szakmai irány jelentős részben Dárdai elképzelései mentén alakult ki, egy esetleges edzőváltás után nem kellene újabb külső szakembert keresni, majd az ő elképzeléseihez igazítani a már megkezdett építkezést. Dárdai pontosan ismeri a játékosokat, a klub működését és azokat az elvárásokat is, amelyekkel az Újpest nekivágott az idénynek.
A kispad átvétele ugyanakkor számára sem lenne kockázatmentes. Sportigazgatóként hosszabb távon építheti a csapatot, vezetőedzőként viszont azonnal eredményeket kellene szállítania. Ráadásul egy olyan együttest venne át, amelynek hullámzó teljesítménye miatt éppen az edzőváltás került napirendre, miközben a megerősített kerettel szemben továbbra is komolyak az elvárások.
Éppen ezért a Vasas és a Ferencváros elleni mérkőzés jóval többről szólhat a megszerezhető hat bajnoki pontnál. A hírek szerint Szélesinek négy pontra lehet szüksége ahhoz, hogy megerősítse a helyét a kispadon, de a derbi különleges helyzetet teremthet. Egy nagy Ferencváros elleni győzelem akkor is Szélesi mellett szólhat, ha a Vasas ellen nem sikerülne begyűjteni mindhárom pontot.
Ha azonban a következő két találkozó sem hozza meg a várt eredményt és teljesítményt, Újpesten felgyorsulhatnak az események. Ebben az esetben már nem egyszerűen Szélesi Zoltán távozása lenne a kérdés, hanem az is, hogy Dárdai Pál hajlandó-e a sportigazgatói pozícióból kilépve személyesen átvenni annak a csapatnak az irányítását, amelynek felépítésében eddig is meghatározó szerepet vállalt.