Komoly fordulat jöhet az Újpestnél, ahol Szélesi Zoltán vezetőedző állása a következő két bajnoki mérkőzésen múlhat. A lila-fehérek előbb a Vasassal találkoznak, majd a Ferencváros otthonában lépnek pályára, és a hírek szerint ezen a két találkozón kell bizonyítania a szakvezetőnek. Az Újpesti Hírmondó információi szerint Szélesi Zoltánnak legalább négy pont megszerzése lehet a kitűzött cél, bár egy kiemelkedő Ferencváros elleni siker akár önmagában is sokat nyomhat a latban. Amennyiben azonban a csapat nem hozza az elvárt eredményeket, könnyen edzőváltásra kerülhet sor. Ebben az esetben a jelenlegi sportigazgató, Dárdai Pál veheti át az Újpest irányítását. Ez nemcsak a kispadon jelentene komoly változást, hanem az egész újpesti szakmai projekt szempontjából új helyzetet teremtene.

Szélesi Zoltán helyzete az elmúlt hetekben vált egyre bizonytalanabbá vált az Újpest kispadján Fotó: MTI

Szélesi Zoltán állása a tét Újpesten

Szélesi Zoltán helyzete az elmúlt hetekben vált egyre bizonytalanabbá. Az Újpest öt forduló alatt két győzelmet, egy döntetlent és két vereséget könyvelhetett el, a két egymást követő siker után pedig ismét megtorpant a csapat. A lila-fehérek eddigi eredményei:

Sok gólt kapunk. Nem elég racionális a védekezésünk. Nem tudunk mindig több gólt rúgni, mint amennyit kapunk. Egy csapatnak a védekezésből és a támadásból is együtt kell kivennie a részét. Ha ez meglett volna az első félidőben, és gólra váltjuk a helyzeteinket, más lehetett volna. De pontatlanok voltunk, rossz döntéseket hoztunk, és belehibáztunk az ellenfél szimpla, egyszerű akcióiba

– értékelte csapata teljesítményét Szélesi Zoltán az Újpest Paks elleni vereségét követően.

A klubnál ráadásul a nyári erősítések után az elvárások is jelentősen megnőttek. A jelenlegi kerettől a jelek szerint többet várnak annál, hogy az Újpest hosszabb távon a középmezőnyben szerepeljen, így a következő mérkőzések eredménye különösen fontos lehet Szélesi számára.

Dárdai Pál veheti át az irányítást

Ha Szélesinek nem sikerül stabilizálnia a csapat teljesítményét, az edzőváltás lehetősége is egyre komolyabban felmerülhet. A helyzetet különösen érdekessé teszi, hogy ebben az esetben nem feltétlenül egy kívülről érkező szakemberben gondolkodhatnak Újpesten, hiszen a klubon belül is ott lehet a lehetséges utód.

Az Újpesti Hírmondó értesülése szerint a tulajdonosi oldalon nem szeretnének egy újabb hosszadalmas edzőkeresésbe kezdeni. A lap úgy tudja, hogy amennyiben Szélesi menesztése szükségessé válik, a MOL vállalná a vezetőedző szerződésének felbontásával járó költségeket, ugyanakkor ebben a helyzetben azt várnák, hogy Dárdai Pál vegye át a csapat irányítását.

Ez alapjaiban változtatná meg Dárdai jelenlegi szerepét. Sportigazgatóként most a klub szakmai építkezéséért, a keret kialakításáért és a hosszabb távú koncepcióért felel, vezetőedzőként azonban már közvetlenül rajta kérnék számon a pályán elért eredményeket is. Éppen ezért a váltás nem egyszerűen annyit jelentene, hogy egy új szakember ül le a kispadra: az Újpest jelenlegi szakmai projektjének egyik legfontosabb alakja kerülne közvetlenül a csapat élére.