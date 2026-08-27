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Az Újpestnél komoly változások jöhetnek, miután a csapat az elmúlt hetekben hullámzó teljesítményt nyújtott. Szélesi Zoltán jövője a következő két bajnoki mérkőzésen dőlhet el, miközben már lehetséges utódjáról is megjelentek hírek. Ha edzőváltásra kerül sor, Dárdai Pál veheti át a lila-fehérek irányítását.

Komoly fordulat jöhet az Újpestnél, ahol Szélesi Zoltán vezetőedző állása a következő két bajnoki mérkőzésen múlhat. A lila-fehérek előbb a Vasassal találkoznak, majd a Ferencváros otthonában lépnek pályára, és a hírek szerint ezen a két találkozón kell bizonyítania a szakvezetőnek. Az Újpesti Hírmondó információi szerint Szélesi Zoltánnak legalább négy pont megszerzése lehet a kitűzött cél, bár egy kiemelkedő Ferencváros elleni siker akár önmagában is sokat nyomhat a latban. Amennyiben azonban a csapat nem hozza az elvárt eredményeket, könnyen edzőváltásra kerülhet sor. Ebben az esetben a jelenlegi sportigazgató, Dárdai Pál veheti át az Újpest irányítását. Ez nemcsak a kispadon jelentene komoly változást, hanem az egész újpesti szakmai projekt szempontjából új helyzetet teremtene.

Szélesi Zoltán helyzete az elmúlt hetekben vált egyre bizonytalanabbá vált az Újpest kispadján
Szélesi Zoltán helyzete az elmúlt hetekben vált egyre bizonytalanabbá vált az Újpest kispadján Fotó: MTI

Szélesi Zoltán állása a tét Újpesten

Szélesi Zoltán helyzete az elmúlt hetekben vált egyre bizonytalanabbá. Az Újpest öt forduló alatt két győzelmet, egy döntetlent és két vereséget könyvelhetett el, a két egymást követő siker után pedig ismét megtorpant a csapat. A lila-fehérek eddigi eredményei:

Sok gólt kapunk. Nem elég racionális a védekezésünk. Nem tudunk mindig több gólt rúgni, mint amennyit kapunk. Egy csapatnak a védekezésből és a támadásból is együtt kell kivennie a részét. Ha ez meglett volna az első félidőben, és gólra váltjuk a helyzeteinket, más lehetett volna. De pontatlanok voltunk, rossz döntéseket hoztunk, és belehibáztunk az ellenfél szimpla, egyszerű akcióiba

 – értékelte csapata teljesítményét Szélesi Zoltán az Újpest Paks elleni vereségét követően.

A klubnál ráadásul a nyári erősítések után az elvárások is jelentősen megnőttek. A jelenlegi kerettől a jelek szerint többet várnak annál, hogy az Újpest hosszabb távon a középmezőnyben szerepeljen, így a következő mérkőzések eredménye különösen fontos lehet Szélesi számára.

Dárdai Pál veheti át az irányítást

Ha Szélesinek nem sikerül stabilizálnia a csapat teljesítményét, az edzőváltás lehetősége is egyre komolyabban felmerülhet. A helyzetet különösen érdekessé teszi, hogy ebben az esetben nem feltétlenül egy kívülről érkező szakemberben gondolkodhatnak Újpesten, hiszen a klubon belül is ott lehet a lehetséges utód.

Az Újpesti Hírmondó értesülése szerint a tulajdonosi oldalon nem szeretnének egy újabb hosszadalmas edzőkeresésbe kezdeni. A lap úgy tudja, hogy amennyiben Szélesi menesztése szükségessé válik, a MOL vállalná a vezetőedző szerződésének felbontásával járó költségeket, ugyanakkor ebben a helyzetben azt várnák, hogy Dárdai Pál vegye át a csapat irányítását.

Ez alapjaiban változtatná meg Dárdai jelenlegi szerepét. Sportigazgatóként most a klub szakmai építkezéséért, a keret kialakításáért és a hosszabb távú koncepcióért felel, vezetőedzőként azonban már közvetlenül rajta kérnék számon a pályán elért eredményeket is. Éppen ezért a váltás nem egyszerűen annyit jelentene, hogy egy új szakember ül le a kispadra: az Újpest jelenlegi szakmai projektjének egyik legfontosabb alakja kerülne közvetlenül a csapat élére.

Tulajdonosi szempontból ennek meglenne a maga logikája. Ha a jelenlegi keret és a szakmai irány jelentős részben Dárdai elképzelései mentén alakult ki, egy esetleges edzőváltás után nem kellene újabb külső szakembert keresni, majd az ő elképzeléseihez igazítani a már megkezdett építkezést. Dárdai pontosan ismeri a játékosokat, a klub működését és azokat az elvárásokat is, amelyekkel az Újpest nekivágott az idénynek.

A kispad átvétele ugyanakkor számára sem lenne kockázatmentes. Sportigazgatóként hosszabb távon építheti a csapatot, vezetőedzőként viszont azonnal eredményeket kellene szállítania. Ráadásul egy olyan együttest venne át, amelynek hullámzó teljesítménye miatt éppen az edzőváltás került napirendre, miközben a megerősített kerettel szemben továbbra is komolyak az elvárások.

Éppen ezért a Vasas és a Ferencváros elleni mérkőzés jóval többről szólhat a megszerezhető hat bajnoki pontnál. A hírek szerint Szélesinek négy pontra lehet szüksége ahhoz, hogy megerősítse a helyét a kispadon, de a derbi különleges helyzetet teremthet. Egy nagy Ferencváros elleni győzelem akkor is Szélesi mellett szólhat, ha a Vasas ellen nem sikerülne begyűjteni mindhárom pontot.

Ha azonban a következő két találkozó sem hozza meg a várt eredményt és teljesítményt, Újpesten felgyorsulhatnak az események. Ebben az esetben már nem egyszerűen Szélesi Zoltán távozása lenne a kérdés, hanem az is, hogy Dárdai Pál hajlandó-e a sportigazgatói pozícióból kilépve személyesen átvenni annak a csapatnak az irányítását, amelynek felépítésében eddig is meghatározó szerepet vállalt.

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