Szélesi Zoltán együttese vasárnap hátrányból fordítva 4–2-re legyőzte a Debrecent az NB I második fordulójában. A lila-fehérek az első félidő közepéig gyengén futballoztak, ám a hidratációs szünet után teljesen megváltozott a játék képe, a fővárosiak végül magabiztos győzelmet arattak.

Szélesi Zoltán nem fogta vissza magát

Fotó: ujpestfc.hu

Szélesi Zoltán keményen beleszállt a játékosaiba

Az Újpest vezetőedzője – aki a rosszullét miatt lecserélt Ljujics állapotáról és Szappanos hibájáról is beszélt – szerint a siker ugyan részben válasz volt az előző forduló után megfogalmazott kritikákra, de messze nincs okuk elégedettségre.

„Ez a meccs és mentalitás részben jó válasz volt a kritikákra, de kellett azért megint egy huszonpár perc az ivószünetig. Attól, hogy a csapat kikap egyszer, utána nyer egyszer, ne a szélsőségek közt hullámozzunk ilyen radikálisan. Azt, hogy most nyertünk 4–2-re, a helyén kell kezelni” – mondta Szélesi Zoltán az M4 Sportnak, majd azt is elárulta, mi hangzott el az ivószünetben, amely után teljesen más arcát mutatta a csapata.

Azt tudom elmondani, amit nem sípolnátok ki most huszonnégyszer, de a fenyegetéstől kezdve a verbális és a tényleges verésig az hangzott el, hogy ha ilyen macskajancsik vagyunk, akkor fölösleges visszamenni az ivószünet után. Jókor jött a szünet, ez egy jó reakció volt, viszont nagyon-nagyon rossz, hogy el kellett teljen ehhez 25 perc, illetve hátrányba kellett kerülnünk ahhoz, hogy a csapat ezt a formáját hozza. Ez a legnehezebb, mert itt, lila mezben ez az elvárás.

A másik oldalon Gert Remmel csalódottan értékelt, hiszen a Debrecen jól kezdte a mérkőzést, az ivószünet után azonban teljesen szétesett a játéka. Az észt vezetőedző elismerte, egyelőre ő sem érti, mi okozta ezt a látványos visszaesést.

„Az első gólunk után négy tiszta helyzetünk volt, aztán elveszítettük a dinamikát, ami előfordul a futballban. A második félidőben a cserékkel próbáltunk közelebb kerülni az ellenfélhez, végül nem sikerült. Most le kell nyugodni, kizárni a külső zajokat, és készülni a Koppenhága ellen” – mondta a DVSC trénere.