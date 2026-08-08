Szoboszlai Dominik számára az elmúlt évek szinte megállás nélkül hozták a hatalmas változásokat. A magyar labdarúgó a pályán Európa egyik legismertebb klubjának meghatározó játékosává vált, a magánéletében pedig ennél is fontosabb események történtek vele. Feleségül vette szerelmét, Buzsik Borkát, majd 2025 nyarán megszületett első közös gyermekük, egy kislány. Az örömhírt tavaly augusztus elején osztották meg a nyilvánossággal. Szoboszlai akkor egy megható bejegyzéssel tudatta követőivel, mekkora boldogság érte őket. Az újdonsült édesapa úgy fogalmazott: „A születésed a világot jelenti számomra". Néhány szó csupán, mégis jól érzékeltette, milyen érzelmek kavaroghattak a Liverpool magyar játékosában. Szoboszlai életében addig szinte minden a futball körül forgott, a kislánya érkezésével azonban egyik pillanatról a másikra új szerepben találta magát: édesapa lett.
Buzsik Borka mindig erről álmodott
A kislány érkezésével Buzsik Borka élete is fenekestül felfordult. Az újdonsült édesanya időről időre apró részleteket mutatott meg abból, hogyan telnek a mindennapjaik hármasban. Nem sokkal a baba érkezése után például a különleges babakocsit is megmutatta követőinek, és az is kiderült, hogy régóta erre a családi boldogságra vágyott.
Borka és Dominik azonban hiába tartozik Magyarország egyik legismertebb sztárpárjai közé, van valaki, akit minden erejükkel igyekeznek óvni a kíváncsi tekintetektől. Kislányukról ugyan időnként megosztanak egy-egy tündéri fotót, a magánéletét féltve őrzik. Olyannyira, hogy még a gyermek nevét sem árulták el a nyilvánosságnak, és születésének pontos időpontját is megtartották maguknak.
Szoboszlai Dominik minden lépését rajongók tömege követi, így természetesen arra is rengetegen kíváncsiak, hogyan telnek a Liverpool sztárjának hétköznapjai apukaként. Dominik és Borka azonban láthatóan meghúzták a határt: éppen csak annyit engednek látni családi életükből, amennyit szeretnének. Ennek ellenére a ritka pillanatokból is jól látszik, hogy a kis jövevény pillanatok alatt az ujja köré csavarta büszke szüleit.
A nevét sem árulták el
Kislányuk neve már hosszú hónapok óta izgatja a rajongók fantáziáját. Bár a büszke szülők időről időre megmutatnak egy-egy édes pillanatot gyermekükről, egyvalamit továbbra is hét lakat alatt őriznek: azt, hogy milyen nevet kapott a család szeme fénye. Szoboszlai Dominik korábban azért elárult néhány kulisszatitkot arról, hogyan született meg a nagy döntés.
Mint kiderült, Buzsik Borkával szerencsére nem kellett komoly családi csatát vívniuk a névválasztás miatt. Kezdetben három név is versenyben volt, később azonban kettőre szűkítették a listát, végül pedig sikerült közösen megtalálniuk azt, amelyik mindkettőjük szívéhez közel állt.
A magyar válogatott csapatkapitánya azt sem titkolta, hogy egy kisfiú esetében már jóval nehezebb helyzetben lettek volna. A fiúnevekről ugyanis korántsem egyezett annyira a véleményük, mint a kislányuk esetében. A végső választásról azonban Dominik és Borka azóta sem rántotta le a leplet. A rajongóknak így továbbra is marad a találgatás, a titokzatos név pedig egyelőre kizárólag a családra és a hozzájuk legközelebb állókra tartozik.
Már egészen piciként ott volt az Anfielden
Talán senkit sem lep meg, hogy Szoboszlai Dominik kislánya már egészen apró korában belekóstolhatott a futball világába. Édesanyjával, Buzsik Borkával már néhány hónaposan a helyszínről szurkolhatott világhírű édesapjának. Az első stadionélmény azonban nem egészen úgy alakult, ahogy azt sokan elképzelnék.
Végigaludta szerintem az egész meccset
– mesélte mosolyogva Dominik.
A magyar válogatott csapatkapitányának így is különleges élmény volt, hogy felesége és kislánya a közelében vannak, jelenlétük pedig még több energiát adott neki a pályán. A pici azóta többször is feltűnt az Anfield lelátóján: Buzsik Borka egy Liverpool-meccsre is magával vitte, ahol egy skyboxból figyelhették az eseményeket. Az este különösen emlékezetesre sikerült, Szoboszlai ugyanis szabadrúgásból talált be a Tottenham ellen. Kislánya így már egészen fiatalon megtapasztalhatta, milyen az, amikor egy egész stadion az édesapját ünnepli.
Szoboszlai Dominik: Örülök, hogy hárman vagyunk
Szoboszlai Dominik életében a család mindennél fontosabbá vált. A kislánya érkezésével teljesen új szerepben találta magát, és bár a pályán továbbra is hatalmas célokért küzd, otthon már egészen más dolgok kerülnek előtérbe.
Örülök, hogy hárman vagyunk most már
– fogalmazott korábban a büszke édesapa.
A Premier League, a válogatott mérkőzések és a telt házas stadionok után Dominikot otthon felesége, Buzsik Borka és kislányuk várja. Az apaság ráadásul a szabadidejét is alaposan átírta: ami korábban belefért a mindennapjaiba, mára háttérbe szorult. A videójátékokra például jóval kevesebb ideje marad, hiszen most már minden szabad percét igyekszik családjával tölteni.
Dominik szerint rá hasonlít a kislánya
A rajongókat természetesen az is nagyon izgatta, vajon kire hasonlít jobban a család legkisebb tagja. A közös fotókat sokan árgus szemekkel figyelték, végül maga Szoboszlai Dominik árulta el, mit gondol erről.
„Nagyon hasonlít rám” – mondta büszkén a futballista.
A kislány feltűnően dús, sötét hajával is hamar elrabolta a követők szívét. Ez egy halloweeni fotón is jól látszott, amelyet Buzsik Borka édesanyja osztott meg az unokájáról. A narancssárga ruhába bújtatott pici sapkája alól kikandikáltak sötét hajtincsei, a büszke nagymama pedig csak ennyit fűzött a tündéri felvételhez:
„A mi kis tökéletesünk.”
Buzsik Borka életét is teljesen megváltoztatta az anyaság
Nemcsak Szoboszlai Dominik, hanem felesége, Buzsik Borka élete is gyökeresen megváltozott a kislányuk érkezésével. A 2025-ös év különösen emlékezetes volt számára: összeházasodott szerelmével, majd nem sokkal később édesanya lett.
Borka azóta időről időre bepillantást enged családi életük legédesebb pillanataiba, miközben továbbra is óvja gyermekét a túlzott nyilvánosságtól. Egy alkalommal például azt mutatta meg, ahogy a mezítlábas kislány egy hatalmas virágkaspó mögé bújva játszik a teraszon.
„Piszkos kis lábak” – írta játékosan a büszke édesanya.
Már a kislány is barátokra talált Liverpoolban
Úgy tűnik, nemcsak Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka találta meg a helyét Liverpoolban, hanem lassan kislányuk is. A pici már a csapattársak gyermekeivel is barátkozik, erről pedig egy különösen édes fotó is árulkodott. Szoboszlaiék kislánya Cody Gakpo gyermekével került egy képre, miközben a két apróság a babakocsiban ülve fogta egymás kezét. A tündéri pillanat természetesen a rajongók szívét is azonnal megolvasztotta. Úgy tűnik, a Liverpool körüli közeg már nemcsak Dominik számára jelent otthont: az egész család megtalálta a helyét Angliában.
Nem szeretné, ha kislánya a nyomdokaiba lépne
Bár Szoboszlai egész életét meghatározza a futball, nem feltétlenül szeretné, ha kislánya egyszer ugyanazt az utat választaná, mint ő. A magyar válogatott csapatkapitánya örülne annak, ha gyermeke sportolna, de sokkal inkább el tudná képzelni például teniszezőként. Dominik pontosan tudja, mennyi lemondással és munkával jár az élsport, ugyanakkor a döntést nem szeretné meghozni a lánya helyett.
„Úgyis azt fogja csinálni, amihez kedve van” – fogalmazott. A büszke apuka tehát hiába tudna rengeteg tapasztalatot átadni gyermekének, úgy tűnik, számára az a legfontosabb, hogy kislánya egyszer a saját útját járhassa.
Szinte észrevétlenül elszaladt az első év
Mintha csak tegnap lett volna, amikor Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka először tarthatta karjában kislányát. Azóta azonban rengeteg minden történt: jöttek az első családi programok, utazások, stadionlátogatások és persze a játékos hétköznapok. Az apró újszülöttből közben kíváncsi kisgyerek lett, aki már mezítláb bújócskázik, felfedezi a körülötte lévő világot, és egyre több felejthetetlen pillanatot szerez szüleinek. Dominik élete eközben továbbra is pörög: mérkőzések, edzések és utazások követik egymást, otthon azonban egészen más szerep vár rá. Amikor véget ér a meccs és kialszanak a stadion fényei, már nemcsak férjként, hanem édesapaként is helyt kell állnia.
A legnagyobb boldogságot a család hozta el
Szoboszlai Dominik fiatal kora ellenére már olyan sikereket ért el, amelyekről rengeteg futballista csak álmodik. A magyar válogatott csapatkapitánya, a Liverpool meghatározó játékosa, és hétről hétre hatalmas stadionokban lép pályára. Az elmúlt egy év azonban megmutatta, hogy számára is létezik valami, ami még a futballnál is fontosabb: a család.
Ezt tökéletesen megmutatta az egyik első közös családi fotójuk is. Dominik a Buzsik Borkával és kislányukkal készült kép mellé mindössze egyetlen szót írt: „Family.” vagyis: család. Azóta a rajongók több meghitt pillanatot is láthattak az életükből, miközben Dominik és Borka továbbra is féltve őrzi kislányuk magánéletét. Most pedig újabb mérföldkőhöz érkezett a család: a pici már az első születésnapját ünnepelheti.
Egyetlen év alatt Szoboszlai Dominik élete gyökeresen megváltozott. A pályán továbbra is a Liverpool sztárja és a magyar válogatott csapatkapitánya, otthon azonban egészen más szerepben tündököl. Ott már nem a futballsztár van a középpontban, hanem egy büszke édesapa, akinek a kislánya érkezésével új értelmet kapott a család szó.