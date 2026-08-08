Szoboszlai Dominik számára az elmúlt évek szinte megállás nélkül hozták a hatalmas változásokat. A magyar labdarúgó a pályán Európa egyik legismertebb klubjának meghatározó játékosává vált, a magánéletében pedig ennél is fontosabb események történtek vele. Feleségül vette szerelmét, Buzsik Borkát, majd 2025 nyarán megszületett első közös gyermekük, egy kislány. Az örömhírt tavaly augusztus elején osztották meg a nyilvánossággal. Szoboszlai akkor egy megható bejegyzéssel tudatta követőivel, mekkora boldogság érte őket. Az újdonsült édesapa úgy fogalmazott: „A születésed a világot jelenti számomra". Néhány szó csupán, mégis jól érzékeltette, milyen érzelmek kavaroghattak a Liverpool magyar játékosában. Szoboszlai életében addig szinte minden a futball körül forgott, a kislánya érkezésével azonban egyik pillanatról a másikra új szerepben találta magát: édesapa lett.

Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik élete gyökeresen megváltozott kislányuk születése után

Fotó: Kurucz Árpád / Kurucz Árpád

Buzsik Borka mindig erről álmodott

A kislány érkezésével Buzsik Borka élete is fenekestül felfordult. Az újdonsült édesanya időről időre apró részleteket mutatott meg abból, hogyan telnek a mindennapjaik hármasban. Nem sokkal a baba érkezése után például a különleges babakocsit is megmutatta követőinek, és az is kiderült, hogy régóta erre a családi boldogságra vágyott.

Borka és Dominik azonban hiába tartozik Magyarország egyik legismertebb sztárpárjai közé, van valaki, akit minden erejükkel igyekeznek óvni a kíváncsi tekintetektől. Kislányukról ugyan időnként megosztanak egy-egy tündéri fotót, a magánéletét féltve őrzik. Olyannyira, hogy még a gyermek nevét sem árulták el a nyilvánosságnak, és születésének pontos időpontját is megtartották maguknak.

Szoboszlai Dominik minden lépését rajongók tömege követi, így természetesen arra is rengetegen kíváncsiak, hogyan telnek a Liverpool sztárjának hétköznapjai apukaként. Dominik és Borka azonban láthatóan meghúzták a határt: éppen csak annyit engednek látni családi életükből, amennyit szeretnének. Ennek ellenére a ritka pillanatokból is jól látszik, hogy a kis jövevény pillanatok alatt az ujja köré csavarta büszke szüleit.