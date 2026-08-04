Az FC Liverpool magyar idő szerint csütörtök hajnalban 1-0-ra verte a Wrexhamet New Yorkban, de a mérkőzés nem az eredmény miatt marad emlékezetes. Szoboszlai Dominik viselte a kapitányi karszalagot, majd amikor lecserélték, Konsztandínosz Cimíkasznak adta át. Ebből lett a balhé, Curtis Jones ugyanis alaposan megsértődött, teátrális mozdulatokkal reklamált Szoboszlainál. A magyar légiós levonta a tanulságot, vasárnap a Leeds ellen már Curtis Jones karjára húzta a karszalagot.

Szoboszlai Dominik a Liverpool mindhárom amerikai meccsén megkapta a kapitányi karszalagot Fotó: GEOFF STELLFOX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ki gondolta volna, hogy ekkora feszültséget kelthet egy felkészülési meccsen a kapitányi karszalag? Szoboszlai Dominik csütörtökön a Wrexham ellen kezdőként lépett pályára, és csapatkapitányként vezette ki a társait. A magyar légióst a 76. percben lecserélték, és Cimíkasznak adta át a kapitányi tisztséget. A meccs után ebből jókora balhé lett, Curtis Jones ingerülten reagált, Szoboszlainál reklamált, szerinte őt illette volna a karszalag. De miért lett ebből ekkora botrány? A jelenet napokig téma volt a liverpooli szurkolók és az angol sajtó körében.

Curtis Jones Liverpoolban nőtt fel

Jones Liverpoolban született, kilencéves korában lett a klub akadémiájának tagja, az első csapatban 2019. január 7-én a Wolverhampton Wanderers elleni FA-kupa-mérkőzésen mutatkozott be. Az utóbbi két évben az alapemberek közé számított, a 2025-ben bajnoki címet nyert csapatban 33 Premier League-meccsen lépett pályára, míg a májusban véget ért szezon során 34 mérkőzésen kapott lehetőséget. Csütörtökön New Yorkban talán úgy vélte, őt illette volna a kapitányi karszalag, ezért reagált ingerülten. Miközben Jones dühösen gesztikulált, a magyar légiós higgadtan magyarázta el neki a helyzetet. A helyzetet tovább fokozta, hogy Cimikasz a meccs után a földhöz vágta a karszalagot, miután értesült a sztoriról.

Szoboszlai Dominik elkerülte az újabb balhét

Vasárnap a Leeds ellen Szoboszlai ismét kapitányként vezette társait, és a 68. percben cserélték le. Cimikasz ekkor állt be, Jones pedig már a pályán volt. A magyar középpályás ezúttal Jonesnak adta át a karszalagot, vállon is paskolta csapattársát, ezzel pedig sikerült elkerülni egy újabb kellemetlen jelenetet - írja a The Athletic. Akár tudatos döntés volt, akár előre megbeszélték, a New York-i incidens nem ismétlődött meg.