Szoboszlai Dominik mellett több tapasztalt játékos neve is felmerült, köztük Alisson Beckeré, Joe Gomezé és Alexis Mac Allisteré, ám a magyar középpályás pozíciója különösen erősnek tűnik. A klubon belüli megítélése az elmúlt időszakban jelentősen megváltozott: már nem csupán kulcsfontosságú futballistaként tekintenek rá, hanem olyan játékosként is, aki személyiségével és hozzáállásával képes irányt mutatni.

Szoboszlai Dominik a Liverpool amerikai túráján már viselhette a csapatkapitányi karszalagot

Fotó: Dustin Satloff / Getty Images via AFP

A The Athletic szakírója, James Pearce szerint Szoboszlai az amerikai felkészülési túrán már most is vezetőként viselkedik. Virgil van Dijk távollétében magabiztosan vállalja a felelősséget, folyamatosan segíti és irányítja a fiatal játékosokat, miközben az edzéseken is példát mutat hozzáállásával és munkamoráljával. A futballszakíró szerint Szoboszlai napi szinten meghatározza a szakmai és mentális mércét a csapaton belül.

A klub új szakmai stábja is nagyra értékeli ezt a hozzáállást. Andoni Iraola, a Liverpool vezetőedzője szintén kiemelte, hogy Szoboszlai a pályán és az edzéseken is példát mutat, ezért hosszú távon a csapat egyik vezéregyéniségévé válhat.

Szoboszlai Dominik csapatkapitány-helyettes lesz?

A Wrexham elleni felkészülési mérkőzés után kialakult, Curtis Jonesszal kapcsolatos összeszólalkozás éppen a vezetői hierarchia fontosságára világított rá. Jones azt sérelmezte, hogy Szoboszlai a lecserélésekor nem neki, hanem a görög Kosztasz Cimikasznak adta át a csapatkapitányi karszalagot. Bár a jelenetet sokan feszültségként értelmezték, a klubhoz közeli források szerint a konfliktust gyorsan rendezték, amit a Liverpool pénteki edzésén tapasztalt oldott hangulat is alátámasztott.

🚨 WOW - all is not well at Liverpool!! Kostas Tsimikas THROWS the captain's armband to the ground and Curtis Jones is NOT impressed 😳 pic.twitter.com/RjniRmaG2A — CaughtOffside (@caughtoffside) July 31, 2026

A történtek ugyanakkor azt is megmutatták, hogy a Liverpool keretében nagy jelentősége van annak, ki kapja meg hivatalosan a vezetői szerepet. Iraola ugyan hangsúlyozta, hogy „nem kell karszalag ahhoz, hogy valaki vezér legyen”, egyértelmű azonban, hogy a klub számára fontos a megfelelő személy kiválasztása erre a feladatra.

Szoboszlai mellett szólhat az is, hogy a magyar válogatott csapatkapitányaként már bizonyított vezetőként. A Liverpoolnál pedig életkora, teljesítménye és a klubhoz való elkötelezettsége – a 2031-ig meghosszabbított szerződése – miatt olyan játékos lehet, aki hosszabb távon is meghatározó szerepet tölthet be az öltözőben.