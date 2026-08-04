Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter rendkívüli bejelentést tett a Paksi Atomerőműnél

Fontos!

Meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, eddig biztos marad a hőség

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Feszültség volt köztük, de azóta minden rendben. Szoboszlai Dominik és Curtis Jones parázs vitát vívott a Liverpool-Wrexham felkészülési meccs után, aztán a magyar légiós előbb a Leeds ellen, majd egy fotóval oldotta a helyzetet.

Curtis Jones ingerülten kérte számon Szoboszlai Dominiket, aki nem neki adta a kapitányi karszalagot a Wrexham elleni felkészülési mérkőzésen. A magyar légiós négy nappal később a Leeds ellen már Jones karjára húzta a szalagot, sőt, egy közös fotóval jelezte, nincs köztük harag.

Szoboszlai Dominik már csapatkapitányként vezeti a Liverpool együttesét
Szoboszlai Dominik csapatkapitányként vezette a Liverpoolt
Fotó: Dustin Satloff  / Getty Images via AFP

Szoboszlai Dominik és Curtis Jones veszekedése volt a téma

Négy napig azon tanakodtak a liverpooli szurkolók és az angol sajtó képviselői, hogy Szoboszlai Dominik és Curtis Jones miért veszekedett a Wrexham elleni New York-i felkészülési meccs után. Szoboszlai csapatkapitányként játszott, majd amikor lecserélték, Jones helyett Cimikasznak adta a kapitányi karszalagot. Jones ezt sérelmezte, és a lefújás után számon is kérte csapattársát.

A Leeds elleni utolsó amerikai meccsen is Szoboszlai volt a kapitány, majd amikor lecserélték, oldva a feszültséget, Jones-nak adta a szalagot. Sőt, a csapat buszáról Jones mellett ülve, fotóval üzent: minden rendben köztük, a New Yorkban történt vitát nem vitték a pályán kívülre. Az X-en megosztott közös kép alapján úgy tűnik, a New York-i vita nem hagyott nyomot a kapcsolatukon, és a történteket a pályán hagyták.

Szoboszlai Dominik egy mozdulattal megelőzte az újabb liverpooli balhét
Szoboszlaival veszekedett, máris távozhat a Liverpool balhés sztárja
Kiderült, miért szólalkozott össze a csapattársával – megszólalt Szoboszlai Dominik
Hiába a csapatkapitányi karszalag, csendre intették Szoboszlai Dominiket

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!