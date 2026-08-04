Curtis Jones ingerülten kérte számon Szoboszlai Dominiket, aki nem neki adta a kapitányi karszalagot a Wrexham elleni felkészülési mérkőzésen. A magyar légiós négy nappal később a Leeds ellen már Jones karjára húzta a szalagot, sőt, egy közös fotóval jelezte, nincs köztük harag.

Szoboszlai Dominik csapatkapitányként vezette a Liverpoolt

Fotó: Dustin Satloff / Getty Images via AFP

Szoboszlai Dominik és Curtis Jones veszekedése volt a téma

Négy napig azon tanakodtak a liverpooli szurkolók és az angol sajtó képviselői, hogy Szoboszlai Dominik és Curtis Jones miért veszekedett a Wrexham elleni New York-i felkészülési meccs után. Szoboszlai csapatkapitányként játszott, majd amikor lecserélték, Jones helyett Cimikasznak adta a kapitányi karszalagot. Jones ezt sérelmezte, és a lefújás után számon is kérte csapattársát.

Grateful for the support. Hungry for what’s next. Thank you, USA. 🫶🏽🇺🇸 pic.twitter.com/kU7m5LuVUx — Dominik Szoboszlai (@_SZD10) August 3, 2026

A Leeds elleni utolsó amerikai meccsen is Szoboszlai volt a kapitány, majd amikor lecserélték, oldva a feszültséget, Jones-nak adta a szalagot. Sőt, a csapat buszáról Jones mellett ülve, fotóval üzent: minden rendben köztük, a New Yorkban történt vitát nem vitték a pályán kívülre. Az X-en megosztott közös kép alapján úgy tűnik, a New York-i vita nem hagyott nyomot a kapcsolatukon, és a történteket a pályán hagyták.