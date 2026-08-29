A Liverpool kétszer is hátrányba került a Nottingham Forest ellen, Alexander Isak és Víctor Munoz góljával azonban mindkétszer egyenlíteni tudott. Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, ráadásul a hajrában jobbhátvédként is szerepet kapott, míg Kerkez Milost a 71. percben Kosztasz Cimikasz váltotta. Az angol sajtó meglehetősen kritikusan értékelte a két magyar válogatott teljesítményét a Liverpool–Nottingham Forest után.
Szoboszlai Dominik lassította a Liverpool játékát?
A Liverpool Echo mindössze 5-ös osztályzatot adott Szoboszlainak. Ian Doyle értékelésében azt emelte ki, hogy a magyar középpályás több szokatlanul pontatlan passzt adott, és időnként a döntéshozatala is túl lassú volt. A lap szerint a második félidőben jobbhátvédként folytatta, és egy szabadrúgásból közel járt a gólszerzéshez.
Ugyancsak 5-ösre értékelte Szoboszlai teljesítményét a This Is Anfield. A Liverpoollal foglalkozó portál ennél is keményebben fogalmazott, szerintük „nem volt nagyszerű délutánja” a magyar válogatott csapatkapitányának.
A portál elsősorban azt kifogásolta, hogy Szoboszlai nem tudott kellő hatást gyakorolni a mérkőzésre, és több alkalommal megtartotta a labdát akkor is, amikor lehetősége lett volna gyorsan előrepasszolni. A mélyen védekező Nottingham ellen szerintük a Liverpoolnak gyorsabb labdajáratásra lett volna szüksége, a magyar középpályás azonban túl sok érintéssel futballozott, ezzel pedig időnként lelassította csapata támadásait.
Érdekes felvetést is tett a This Is Anfield: úgy vélik, Szoboszlai adottságai alapján a tízes pozícióban, vagy akár jobbhátvédként is jobban érvényesülhetne. Utóbbi poszton fejezte be a szombati mérkőzést is.
A Liverpool.com valamivel elnézőbb volt, és 6-os osztályzatot adott a magyar játékosnak. A portál kiemelte, hogy Szoboszlai ezúttal a középpálya bal oldalán kezdett, és eleinte kifejezetten jól érezte magát ebben a szerepkörben, a mérkőzés előrehaladtával azonban fokozatosan csökkent a játékra gyakorolt hatása.
Az értékelés szerint néhány passza „nagyon gyenge” volt, és időnként nem mérte fel elég gyorsan a lehetőségeit ahhoz, hogy lendületben tartsa a Liverpool támadásait.
Az ESPN már jóval kedvezőbben látta Szoboszlai teljesítményét, és 7-es osztályzatot adott neki. Az amerikai sportoldal szerint a magyar válogatott csapatkapitánya ismét olyan játékos volt, akire lehetett építeni, és a hajrában szabadrúgásból a gólszerzéshez is közel került. Az ESPN értékelése így két ponttal magasabb volt, mint az Echo és a This Is Anfield osztályzata, ami jól mutatja, mennyire eltérően ítélték meg Szoboszlai játékát.
Kerkez Milos támadójátékát kritizálták
Az 50. liverpooli mérkőzését játszó Kerkez Milos megítélése már jóval egységesebb volt. A Liverpool Echo 5-öst adott a magyar válogatott balhátvédnek. A lap szerint védekezésben többször is komoly feladata akadt, támadásban viszont keveset tudott hozzátenni a Liverpool játékához, összességében pedig úgy fogalmaztak: „nem ez volt a legjobb napja”.
A This Is Anfield szintén 5-ösre értékelte Kerkezt, és elsősorban a támadójátékával volt elégedetlen. A portál szerint a balhátvéd felfutásaiból továbbra is hiányzik a megfelelő végtermék, ezért javítania kell a tizenhatoson belülre érkező labdáin.
A lap egy beszédes adatot is kiemelt: Kerkez és a másik szélsőhátvéd, Jeremie Frimpong összesen hat beadással próbálkozott, de egyikből sem lett sikeres beadás. A magyar játékost végül a 71. percben lecserélte Iraola, miközben a Liverpoolnak még gólt kellett szereznie az egyenlítéshez.
A Liverpool.com Kerkezzel valamivel megengedőbb volt, 6-ost adott neki. A portál dicsérte néhány határozott szerelését, támadásban azonban szerintük sem volt jelentős hatása a mérkőzésre. Emellett arra is felhívták a figyelmet, hogy veszélyes területeken néhány kockázatos labdás megoldása is volt, amelyből végül nem lett komolyabb probléma.
Az ESPN ezzel szemben Kerkeznek is csak 5-öst adott. Az értékelés szerint a magyar balhátvéd azok közé a liverpooli védők közé tartozott, akiknek nem sikerült igazán meggyőző teljesítményt nyújtaniuk. A portál arra is kitért, hogy Kerkez és az előtte játszó Víctor Munoz összjátéka még fejlesztésre szorul.
A statisztikák jobbnak látták a magyarokat
Érdekesség, hogy a két magyar teljesítményéről kedvezőbb képet festenek az algoritmusok alapján készülő értékelések, mint az angol újságírók osztályzatai. Ez különösen Szoboszlai esetében látványos.
A statisztikai oldalak értékelései alapján a magyar középpályás teljesítménye inkább a Liverpool jobban sikerült egyéni produkciói közé tartozott, miközben az angol lapok elsősorban a játék ritmusára gyakorolt hatását és a döntéshozatalát kifogásolták. Kerkeznél kisebb volt a különbség a számok és az újságírói benyomások között, és visszatérő kritika volt, hogy támadásban nem tudott eleget hozzátenni a Liverpool játékához.