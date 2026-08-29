A Liverpool kétszer is hátrányba került a Nottingham Forest ellen, Alexander Isak és Víctor Munoz góljával azonban mindkétszer egyenlíteni tudott. Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, ráadásul a hajrában jobbhátvédként is szerepet kapott, míg Kerkez Milost a 71. percben Kosztasz Cimikasz váltotta. Az angol sajtó meglehetősen kritikusan értékelte a két magyar válogatott teljesítményét a Liverpool–Nottingham Forest után.

Szoboszlai Dominik nagyot küzdött, ám az angol sajtó szerint ezúttal elmaradt a legjobbjától

Fotó: Oli Scarff/AFP

Szoboszlai Dominik lassította a Liverpool játékát?

A Liverpool Echo mindössze 5-ös osztályzatot adott Szoboszlainak. Ian Doyle értékelésében azt emelte ki, hogy a magyar középpályás több szokatlanul pontatlan passzt adott, és időnként a döntéshozatala is túl lassú volt. A lap szerint a második félidőben jobbhátvédként folytatta, és egy szabadrúgásból közel járt a gólszerzéshez.

Ugyancsak 5-ösre értékelte Szoboszlai teljesítményét a This Is Anfield. A Liverpoollal foglalkozó portál ennél is keményebben fogalmazott, szerintük „nem volt nagyszerű délutánja” a magyar válogatott csapatkapitányának.

A portál elsősorban azt kifogásolta, hogy Szoboszlai nem tudott kellő hatást gyakorolni a mérkőzésre, és több alkalommal megtartotta a labdát akkor is, amikor lehetősége lett volna gyorsan előrepasszolni. A mélyen védekező Nottingham ellen szerintük a Liverpoolnak gyorsabb labdajáratásra lett volna szüksége, a magyar középpályás azonban túl sok érintéssel futballozott, ezzel pedig időnként lelassította csapata támadásait.

Érdekes felvetést is tett a This Is Anfield: úgy vélik, Szoboszlai adottságai alapján a tízes pozícióban, vagy akár jobbhátvédként is jobban érvényesülhetne. Utóbbi poszton fejezte be a szombati mérkőzést is.

A Liverpool.com valamivel elnézőbb volt, és 6-os osztályzatot adott a magyar játékosnak. A portál kiemelte, hogy Szoboszlai ezúttal a középpálya bal oldalán kezdett, és eleinte kifejezetten jól érezte magát ebben a szerepkörben, a mérkőzés előrehaladtával azonban fokozatosan csökkent a játékra gyakorolt hatása.

Az értékelés szerint néhány passza „nagyon gyenge” volt, és időnként nem mérte fel elég gyorsan a lehetőségeit ahhoz, hogy lendületben tartsa a Liverpool támadásait.