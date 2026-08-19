A Liverpool számára véget ért az előszezon, a Vörösök az olasz Como elleni dupla mérkőzéssel zárták felkészülésüket. Az Anfielden rendezett második találkozón Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is pályára lépett, őket legközelebb a Premier League nyitófordulójában, a Newcastle United elleni bajnokin láthatják majd a szurkolók.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos remek formában várják a bajnoki rajtot

Fotó: PETER POWELL / AFP

Szoboszlai és Kerkez összecsapott a Liverpool legendájával

A közösségi médiában Szoboszlai és Kerkez is megosztott egy történetet, amelyen ketten együtt a Liverpool legendás játékosával, Steven Gerrarddal pózolnak. A fotó tanúsága szerint a népszerű ütős labdajátékban, a padelben vívtak egymás ellen „ádáz csatát”.

„Még mindig a bombáinkat hasonlítgatjuk, csak most egy másik pályán”

– írta vidám hangulatjelek kíséretében az Instagram-sztorijához Szoboszlai, a posztot a liverpooli kötődésű oldalak is felkapták.

Szoboszlai & Kerkez playing some padel with Steven Gerrard 🔥 pic.twitter.com/TgbCMJtrMa — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) August 18, 2026

Gerrard is humoros kedvében volt, a legendás csapatkapitány sem hagyta komment nélkül a történetet.

„Nagyszerű délután a srácokkal. A frusztrációjukat a Newcastle-en vezethetik le”

– utalt rá az egykori angol válogatott klasszis, miszerint a padelpályán vívott csatájukat ő nyerte.

A Liverpool tehát a Newcastle otthonában indítja a PL új idényét, a találkozó augusztus 23-án 17.30-kor kezdődik.