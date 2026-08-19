A Liverpool számára véget ért az előszezon, a Vörösök az olasz Como elleni dupla mérkőzéssel zárták felkészülésüket. Az Anfielden rendezett második találkozón Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is pályára lépett, őket legközelebb a Premier League nyitófordulójában, a Newcastle United elleni bajnokin láthatják majd a szurkolók.
Szoboszlai és Kerkez összecsapott a Liverpool legendájával
A közösségi médiában Szoboszlai és Kerkez is megosztott egy történetet, amelyen ketten együtt a Liverpool legendás játékosával, Steven Gerrarddal pózolnak. A fotó tanúsága szerint a népszerű ütős labdajátékban, a padelben vívtak egymás ellen „ádáz csatát”.
„Még mindig a bombáinkat hasonlítgatjuk, csak most egy másik pályán”
– írta vidám hangulatjelek kíséretében az Instagram-sztorijához Szoboszlai, a posztot a liverpooli kötődésű oldalak is felkapták.
Gerrard is humoros kedvében volt, a legendás csapatkapitány sem hagyta komment nélkül a történetet.
„Nagyszerű délután a srácokkal. A frusztrációjukat a Newcastle-en vezethetik le”
– utalt rá az egykori angol válogatott klasszis, miszerint a padelpályán vívott csatájukat ő nyerte.
A Liverpool tehát a Newcastle otthonában indítja a PL új idényét, a találkozó augusztus 23-án 17.30-kor kezdődik.
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