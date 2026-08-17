A pályán kívül is szereti a kihívásokat Szoboszlai Dominik, akinek most a Dunán kellett különböző feladatokat teljesítenie. A Liverpool magyar válogatott labdarúgóját egy mozgó hajón videózták le, ahogy különböző méretű célpontokat próbált meg eltalálni egy labdával. A 25 éves játékos azt hitte, könnyebb lesz, de minden nehézség ellenére sikerült neki.

Szoboszlai Dominik a Dunán teljesített kihívást

Fotó: Predrag Vuckovic / Red Bull

Szoboszlai Dominik a Dunán teljesített kihívást

Erről a hajóról arra a hajóra három lyukat kell eltalálnom. Nagyság szerint: legnagyobb, közepes, legkisebb

– ismertette a feladatát Szoboszlai Dominik, majd egyből nekilátott a kihívásnak.

Ez most ha rossz helyre megy, valami törik

– mondta viccesen a rúgások közepette a Liverpool középpályása.

A szinte lehetetlennek tűnő kihívásban Szoboszlai a nagy és közepes célpontokat hamar bevette, a legkisebb lyukkal pedig addig próbálkozott, míg végül az is sikerült neki.

Azt hittem, könnyebb lesz. Nehéz volt, de sikerült

– fogalmazott a magyar válogatott csapatkapitánya, akit a Red Bull egy egész kihívássorozat elé állított, ennek első felvonását osztották most meg a közösségi oldalakon.

Szereti a megszokottól eltérő megkereséseket

A második kihívás során a Szabadság hídról dobtak le hat labdát, amiket Szoboszlainak le kellett kezelnie, miközben a mozgó hajón állt. Az utolsó feladat pedig az volt, hogy különböző távolságokból egy távolodó hajón lévő kosárba kellett juttatnia a játékszert.

Nagyon élveztem a forgatást, szeretem az ilyen kreatív megkereséseket, amelyek egy kicsit – vagy éppen nagyon – eltérnek a megszokottól. Bár akadt olyan feladat, ami elsőre vagy másodikra nem sikerült, mindig is olyan típus voltam, hogy addig próbálkozom, amíg össze nem jön – ez most sem volt másként. A jövőben is bármikor állok az ilyen kihívások elé

– mondta Szoboszlai Dominik.