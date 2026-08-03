Miután új, ötéves szerződést írt alá az FC Liverpoolhoz, Szoboszlai Dominik kiemelkedő teljesítményt nyújtott csapata amerikai túráján. Gólt lőtt, gólpasszokat adott, és Virgil van Dijk távollétében mindhárom meccsen ő viselte a csapatkapitányi karszalagot. Úgy tűnik, az új edző, Andoni Iraola fontos szerepet szán a magyar légiósnak, aki a nagy nyertese lehet annak a játékstílusnak, amit a spanyol szakember próbál meghonosítani.
Két győzelem, és egy vereség. Ezzel a mérleggel zárta az amerikai túráját az FC Liverpool, amely nem a legerősebb keretével szerepelt. Van Dijk, Victor Munoz, Alexis Mac Allister, Cody Gakpo és Alisson a világbajnokság utáni pihenőjüket töltötték. Jeremy Jacquet, Hugo Ekitike, Conor Bradley, Wataru Endo, Giovanni Leoni és Stefan Bajcetic ugyan ott voltak, de rehabilitációjuk vagy fizikai állapotuk miatt nem léptek pályára - írja a Liverpool Echo.
Szoboszlai mindhárom mérkőzésen aktívan és jó formában játszott, végig élesnek tűnt. Ideálisan illeszkedett ahhoz a nagy energiájú, erős nyomásgyakorlásra épülő játékstílushoz, amelyet Iraola próbál bevezetni. Gyönyörű gólt szerzett a Sunderland ellen, gólpasszal járult hozzá a Wrexham legyőzéséhez, és a Leeds ellen az ő szöglete előzte meg csapata első találatát.
Szoboszlai Dominik pozíciója Iraola Liverpooljában
Szoboszlai a három felkészülési meccsen kétszer szűrőt, egyszer pedig a csatárok mögött játszott. Úgy fest, ahogy az előző edző, Arne Slot, úgy Iraola sem egyetlen szerepkörben gondolkodik róla, univerzális középpályásként számol vele. A spanyol szakemberre az előző csapatánál, a Bournemouth-nál is jellemző volt, hogy nem annyira pozíciókban, inkább funkciókban gondolkodik. A középpályásának tudnia kell labdát szerezni, nagy területet bejátszani, magasan letámadni, azonnal előrejátszani, és sprintben visszazárni. Ebben Szoboszlai az egyik legjobb a Liverpool keretében.
Iraola játékfilozófiája – magas letámadás, azonnali visszatámadás, rengeteg sprint. Ez a Leeds elleni első félidőben látszott leginkább, hiszen már az ellenfél 16-osán szorongatták a riválist. Olyan játékosoknak, mint Szoboszlai Dominik, akik eleve sokat futnak és bírják a magas intenzitást, ez kedvező.
Három meccs alapján aligha lehet bármire egyértelműen következtetni, de úgy fest, Iraola Florian Wirtzet játszatná a 10-es pozícióban, a középcsatár mögött. Szoboszlai egy mélyebben induló, box-to-box szerepkörben jutna szóhoz. Ez azt jelenti, hogy Dominiknak még nagyobb szerepe lesz a labdaszerzésekben és a második hullámos érkezésekben, mint Slot alatt.
Iraola nem "visszavonta" Szoboszlait, hanem őt tette meg a csapat motorjának. Ez a szerep kevésbé látványos, de egy intenzív letámadásra épülő rendszerben gyakran ez a pozíció a legfontosabb.
Ha Szoboszlai innen tudja irányítani a presszinget és az átmeneteket, az sokkal nagyobb bizalmat jelent, mint ha egyszerűen a tízes pozícióban játszana. Kis túlzással a magyar légiósnak ez ujjgyakorlat, hiszen már a Salzburg fiókcsapatában, a Lieferingben megtanulta a magas pressinget.
Az sem véletlen, hogy Szoboszlai viselte a kapitányi karszalagot. Ezek szerint Iraola megbízik benne emberileg és szakmailag, vezéregyéniségként tekint rá, illetve úgy érzi, jól közvetíti az elképzeléseit a pályán.
„Hosszú szünetem volt – a leghosszabb az egész pályafutásom során –, de örülök, hogy visszatértem, és újra dolgozhatok. Az elmúlt két hétben egyre jobban megismerkedtünk egymással. Két győzelmet és egy vereséget könyvelhettünk el, és sokat tanultunk. Két gólt kaptunk szögletekből, ezekre jobban oda kell figyelnünk. Mindenkinek el kell végeznie a feladatát a szögleteknél, és akkor nem kapunk gólt – ennyire egyszerű a dolog. De mi is emberek vagyunk, akik hibáznak. Most a legfontosabb, hogy reagáljunk. Még két barátságos mérkőzésünk van a szezon kezdete előtt. Erre koncentrálunk most, és visszatérünk Liverpoolba” - értékelt Szoboszlai a harmadik mérkőzés után.
Három felkészülési mérkőzés még nem jelent biztos választ arra, milyen lesz Iraola Liverpoolja, de egy dolog már most kirajzolódni látszik: Szoboszlai Dominik nem vesztese, hanem egyik legnagyobb nyertese lehet az edzőváltásnak. Ha a spanyol szakember valóban erre a nagy intenzitású futballra építi a csapatát, a magyar középpályás képességei még értékesebbé válhatnak az Anfielden.