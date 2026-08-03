Miután új, ötéves szerződést írt alá az FC Liverpoolhoz, Szoboszlai Dominik kiemelkedő teljesítményt nyújtott csapata amerikai túráján. Gólt lőtt, gólpasszokat adott, és Virgil van Dijk távollétében mindhárom meccsen ő viselte a csapatkapitányi karszalagot. Úgy tűnik, az új edző, Andoni Iraola fontos szerepet szán a magyar légiósnak, aki a nagy nyertese lehet annak a játékstílusnak, amit a spanyol szakember próbál meghonosítani.

Szoboszlai Dominik (jobbra) vezérszerepet kap Liverpoolban Fotó: DANIEL BARTEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Két győzelem, és egy vereség. Ezzel a mérleggel zárta az amerikai túráját az FC Liverpool, amely nem a legerősebb keretével szerepelt. Van Dijk, Victor Munoz, Alexis Mac Allister, Cody Gakpo és Alisson a világbajnokság utáni pihenőjüket töltötték. Jeremy Jacquet, Hugo Ekitike, Conor Bradley, Wataru Endo, Giovanni Leoni és Stefan Bajcetic ugyan ott voltak, de rehabilitációjuk vagy fizikai állapotuk miatt nem léptek pályára - írja a Liverpool Echo.

Szoboszlai mindhárom mérkőzésen aktívan és jó formában játszott, végig élesnek tűnt. Ideálisan illeszkedett ahhoz a nagy energiájú, erős nyomásgyakorlásra épülő játékstílushoz, amelyet Iraola próbál bevezetni. Gyönyörű gólt szerzett a Sunderland ellen, gólpasszal járult hozzá a Wrexham legyőzéséhez, és a Leeds ellen az ő szöglete előzte meg csapata első találatát.

Szoboszlai Dominik pozíciója Iraola Liverpooljában

Szoboszlai a három felkészülési meccsen kétszer szűrőt, egyszer pedig a csatárok mögött játszott. Úgy fest, ahogy az előző edző, Arne Slot, úgy Iraola sem egyetlen szerepkörben gondolkodik róla, univerzális középpályásként számol vele. A spanyol szakemberre az előző csapatánál, a Bournemouth-nál is jellemző volt, hogy nem annyira pozíciókban, inkább funkciókban gondolkodik. A középpályásának tudnia kell labdát szerezni, nagy területet bejátszani, magasan letámadni, azonnal előrejátszani, és sprintben visszazárni. Ebben Szoboszlai az egyik legjobb a Liverpool keretében.

Iraola játékfilozófiája – magas letámadás, azonnali visszatámadás, rengeteg sprint. Ez a Leeds elleni első félidőben látszott leginkább, hiszen már az ellenfél 16-osán szorongatták a riválist. Olyan játékosoknak, mint Szoboszlai Dominik, akik eleve sokat futnak és bírják a magas intenzitást, ez kedvező.