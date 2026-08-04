A Wrexham elleni felkészülési találkozón Szoboszlai Dominik nem Curtis Jonesnak adta a csapatkapitányi karszalgot, hanem Kosztasz Cimikasznak. Az angol középpályás mindezt sérelmezte és számonkérte a magyar játékost. Szoboszlai a Leeds elleni mérkőzésen már Jonesnak adta a szalagot, majd egy közös fotóval jelezte, hogy szent a béke köztük.

Szoboszlai Dominik és Curtis Jones jóban vannak egymással

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai Dominik megszólalt a liverpooli balhéról

A Liverpool 8-asa egyszer már reagált a történtekre, nemrég pedig ismét jelezte, hogy semmilyen konfliktus nincs közte, Jones, de még Cimikasz között sem.

„Hármunk között soha nem volt vita.

Csak megbeszéltünk valamit a pályán, amit ti aztán nagyon felfújtatok. Legközelebb az öltözőben fogjuk elintézni ezeket”

– szúrt oda keményen az esettel sokat foglalkozó brit sajtónak Szoboszlai.

„Senki sem volt dühös senkire. Minden tisztázódott. Minden rendben van, mindenki jól van. Nem, nem volt semmiféle beszélgetés a csapatkapitány-helyettesi posztról. Nyilvánvalóan Virgil a csapatkapitányunk. Ott van Alisson, és ott van Joe Gomez is. Szóval egyáltalán nem volt erről szó. Nyilvánvalóan Ali nem volt most itt velünk, Joe pedig sérült” – idézte a Liverpool Echo a magyar játékos egyértelmű álláspontját.

Dominik Szoboszlai says the situation has been cleared with team-mates Curtis Jones and Kostas Tsimikas after a video emerged last week showing the trio seemingly arguing over the captain's armband 😬 pic.twitter.com/NLRRs9Z4Py — Match of the Day (@BBCMOTD) August 4, 2026

„Nagyon büszke pillanat volt számomra, amikor megkaptam a kapitányi karszalagot. A jövőt illetően ezt majd meglátjuk. Nem rajtam múlik. Még nem dőlt el. Ha felajánlják neked a Liverpool FC csapatkapitány-helyettesi posztját, akkor azt el fogod fogadni. Számomra is büszke pillanat lenne. De mindenkit tisztelek” – tette hozzá a 25 éves klasszis.

A Liverpool augusztusban még a francia bajnokságban szereplő AS Monacóval, valamint az olasz Como együttesével vív felkészülési mérkőzéseket – utóbbival kétszer is összecsap. Szoboszlaiék a Premier League új szezonját a Newcastle United otthonában kezdik augusztus 23-án.