Nagyon jó véleménnyel van Szoboszlai Dominikról a Liverpool legendája. John Barnes – aki 1987 és 1997 között két bajnoki címet, két FA-kupát és egy Ligakupát nyert a klub színeiben – szerint a magyar középpályás ugyanazzal az energiával, szenvedéllyel és elszántsággal játszik, mióta megérkezett az Anfieldre. Akkor is így tett, amikor még nem kapta meg a csapatkapitányi karszalagot. A Steven Gerrard-féle összehasonlítással kapcsolatban viszont óvatosságra intett: a 25 éves labdarúgó ugyanis még csak három éve van a klubnál, és ez idő alatt felröppentek olyan pletykák, hogy távozhat. De ha tíz évig Liverpoolban marad, lehetséges, hogy Szoboszlai is klubikonná válik.

Szoboszlai Dominik ugyanazzal az energiával, szenvedéllyel és elszántsággal játszik, amióta Liverpoolba érkezett

Fotó: Tim Vizer / AFP

John Barnes Szoboszlai Dominikról beszélt

Nem gondolom, hogy most lépett volna előre. Szerintem mindig is ilyen volt

– fogalmazott a Tribal Footballnak John Barnes, amikor arról kérdezték: szerinte Szoboszlai Dominik előrelépett-e vezetőként.

Amióta a klubhoz érkezett, ugyanazzal az energiával, szenvedéllyel és elszántsággal játszik, és továbbra is ezt fogja tenni. Nem hiszem, hogy bármit máshogy csinálna

– tette hozzá a Liverpool legendája.

John Barnes szerint fontos kiemelni, hogy a magyar válogatott középpályás már azelőtt is így játszott, hogy a nyári felkészülési mérkőzéseken először megkapta a csapatkapitányi karszalagot.

De nem hiszem, hogy egy másik Szoboszlait fogunk látni ebben a szezonban, mert mindig is úgy éreztem, hogy így játszott

– fogalmazott a korábbi angol válogatott játékos.

Ha 10 évig marad, klubikonná válhat

Szoboszlai Dominikot az évek során egyre többször hasonlítják a klub legendájához, Steven Gerrardhoz – és nem csak a nyolcas mezszám miatt. John Barnes viszont egyelőre mindenkit óva int ettől.

A klubikon kiemelte, hogy a 25 éves labdarúgó még csak három éve van a klubnál, és ez idő alatt voltak olyan pletykák is, hogy eligazol. Ha viszont 10 évig marad a Liverpoolnál, akkor lehetséges, hogy belőle is klublegenda válik.

John Barnes szerint azonban felesleges azon aggódni, hogy mi fog történni a jövőben. A legfontosabb, hogy a Liverpool előre lépjen ebben a szezonban.

Nem azzal foglalkozom, hogy mi történik majd, ha Virgil van Dijk egy év múlva távozik, és Szoboszlai átveszi a kapitányi karszalagot. Ez nem fontos, ha ebben a szezonban nem teljesítünk jól. Alig várom, hogy elinduljon a szezon, és jól kezdjük, akkor pedig majd meglátjuk, hogy Szoboszlait vagy többi játékost hova rangsoroljuk

– mondta a klublegenda.