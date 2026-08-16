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A Liverpool magyar középpályása nem most lépett előre vezetőként, John Barnes szerint mindig is ilyen volt. A klublegenda nem gondolja, hogy egy másfajta Szoboszlai Dominikot láthatunk majd ebben a szezonban. Véleménye szerint, ha a 25 éves labdarúgó sokáig az Anfielden marad, akkor ikon lehet, de szóba hozta a megjelent pletykákat is.

Nagyon jó véleménnyel van Szoboszlai Dominikról a Liverpool legendája. John Barnes – aki 1987 és 1997 között két bajnoki címet, két FA-kupát és egy Ligakupát nyert a klub színeiben – szerint a magyar középpályás ugyanazzal az energiával, szenvedéllyel és elszántsággal játszik, mióta megérkezett az Anfieldre. Akkor is így tett, amikor még nem kapta meg a csapatkapitányi karszalagot. A Steven Gerrard-féle összehasonlítással kapcsolatban viszont óvatosságra intett: a 25 éves labdarúgó ugyanis még csak három éve van a klubnál, és ez idő alatt felröppentek olyan pletykák, hogy távozhat. De ha tíz évig Liverpoolban marad, lehetséges, hogy Szoboszlai is klubikonná válik.

Szoboszlai Dominik a Liverpool labdarúgója
Szoboszlai Dominik ugyanazzal az energiával, szenvedéllyel és elszántsággal játszik, amióta Liverpoolba érkezett
Fotó: Tim Vizer / AFP

John Barnes Szoboszlai Dominikról beszélt

Nem gondolom, hogy most lépett volna előre. Szerintem mindig is ilyen volt

– fogalmazott a Tribal Footballnak John Barnes, amikor arról kérdezték: szerinte Szoboszlai Dominik előrelépett-e vezetőként.

Amióta a klubhoz érkezett, ugyanazzal az energiával, szenvedéllyel és elszántsággal játszik, és továbbra is ezt fogja tenni. Nem hiszem, hogy bármit máshogy csinálna

– tette hozzá a Liverpool legendája.

John Barnes szerint fontos kiemelni, hogy a magyar válogatott középpályás már azelőtt is így játszott, hogy a nyári felkészülési mérkőzéseken először megkapta a csapatkapitányi karszalagot

De nem hiszem, hogy egy másik Szoboszlait fogunk látni ebben a szezonban, mert mindig is úgy éreztem, hogy így játszott

– fogalmazott a korábbi angol válogatott játékos.

Ha 10 évig marad, klubikonná válhat

Szoboszlai Dominikot az évek során egyre többször hasonlítják a klub legendájához, Steven Gerrardhoz – és nem csak a nyolcas mezszám miatt. John Barnes viszont egyelőre mindenkit óva int ettől.

A klubikon kiemelte, hogy a 25 éves labdarúgó még csak három éve van a klubnál, és ez idő alatt voltak olyan pletykák is, hogy eligazol. Ha viszont 10 évig marad a Liverpoolnál, akkor lehetséges, hogy belőle is klublegenda válik.

John Barnes szerint azonban felesleges azon aggódni, hogy mi fog történni a jövőben. A legfontosabb, hogy a Liverpool előre lépjen ebben a szezonban. 

Nem azzal foglalkozom, hogy mi történik majd, ha Virgil van Dijk egy év múlva távozik, és Szoboszlai átveszi a kapitányi karszalagot. Ez nem fontos, ha ebben a szezonban nem teljesítünk jól. Alig várom, hogy elinduljon a szezon, és jól kezdjük, akkor pedig majd meglátjuk, hogy Szoboszlait vagy többi játékost hova rangsoroljuk

– mondta a klublegenda.

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