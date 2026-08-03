A Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool számára eddig remekül alakult az amerikai túra az eredmények szempontjából, azonban történt egy jelenet, amelyről még sokat fognak beszélni.

Szoboszlai Dominik a Liverpool amerikai túráján már viselhette a csapatkapitányi karszalagot

Fotó: Dustin Satloff / Getty Images via AFP

A legutóbbi, Wrexham elleni mérkőzésen Szoboszlai csapatkapitányként vezette ki a Liverpool együttesét, az 1–0-ra megnyert találkozó végén azonban szokatlan jelenet borzolta fel a csapat szurkolóinak kedélyét. A mérkőzés végén Curtis Jones heves szóváltásba keveredett a görög Kosztasz Cimikasszal, amelybe Szoboszlai is bekapcsolódott.

It has now been confirmed that Curtis Jones was furious with Dominik Szoboszlai for handing the captain's armband to Kostas Tsimikas.



Tsimikas wasn't having it and threw the armband on the floor, which led to Jones continuing his argument with Szoboszlai.



If that's really the… — Anfield Lounge (@AnfieldLounge) July 31, 2026

A Liverpool saját nevelésű angol játékosa azonban azért kapta fel a vizet, mert lecserélését követően Szoboszlai nem neki, hanem a görög játékosnak adta át a csapatkapitányi karszalagot.

Megint Szoboszlai Dominik volt a Liverpool csapatkapitánya

Szerencsére a történetet hamar elsimították, amelyben Szoboszlai vezetői képességei is nagy szerepet játszottak, így a Mersey-partiak nyugodtan készülhettek a vasárnap esti mérkőzésre, melyen ismét a magyar válogatott középpályás kapta meg a csapatkapitányi karszalagot.

A találkozó első góljára egészen a hetedik percig kellett várni.

Szoboszlai jobb oldali szögletébe Kerkez sarkozott bele az ötösön, a hosszún érkező Luke Chambers pedig közelről a hálóba bombázott (1–0).

Chambers strikes in Chicago 🎯 — Liverpool FC (@LFC) August 2, 2026

A folytatásban kiegyenlített játék zajlott, a felforgatott összeállításban pályára lépő Liverpool pedig sokáig nem tudott komoly helyzetet kialakítani a Leeds United ellen.

A félidő második felében aztán a Liverpool elkapta a mérkőzés ritmusát, és egyre több helyzetet dolgozott ki. A 40. percben tovább növelte az előnyét: Jeremie Frimpong remek keresztlabdát kapott a jobb oldalon, majd kapásból középre tette a labdát az érkező Florian Wirtz elé. A német válogatott támadó kilenc méterről a bal alsó sarokba lőtt (2–0).

The build-up and finish 💫 — Liverpool FC (@LFC) August 2, 2026

Andoni Iraola, a Liverpool edzője négyet cserélt a szünetben, a két magyar játékosát azonban a pályán hagyta. Az 56. percben a csapatkapitány, Szoboszlai szerelt az ellenfél térfelén, majd egy hatalmas sprinttel megpróbálta utolérni a labdát, de nem járt sikerrel. Ennek ellenére óriási tapsot kapott a Liverpool szurkolóitól.

Egy óra játék után hathatós magyar segítséggel szépített a Leeds United.

Kerkez Milos egy sikertelen sarkazási kísérlet után elveszítette a labdát a Liverpool kapuja előtt, az arra lecsapó Ethan Ampadu pedig azonnal indította Brenden Aaronsont, aki higgadtan értékesítette a ziccert.