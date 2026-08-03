A Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool számára eddig remekül alakult az amerikai túra az eredmények szempontjából, azonban történt egy jelenet, amelyről még sokat fognak beszélni.
A legutóbbi, Wrexham elleni mérkőzésen Szoboszlai csapatkapitányként vezette ki a Liverpool együttesét, az 1–0-ra megnyert találkozó végén azonban szokatlan jelenet borzolta fel a csapat szurkolóinak kedélyét. A mérkőzés végén Curtis Jones heves szóváltásba keveredett a görög Kosztasz Cimikasszal, amelybe Szoboszlai is bekapcsolódott.
A Liverpool saját nevelésű angol játékosa azonban azért kapta fel a vizet, mert lecserélését követően Szoboszlai nem neki, hanem a görög játékosnak adta át a csapatkapitányi karszalagot.
Megint Szoboszlai Dominik volt a Liverpool csapatkapitánya
Szerencsére a történetet hamar elsimították, amelyben Szoboszlai vezetői képességei is nagy szerepet játszottak, így a Mersey-partiak nyugodtan készülhettek a vasárnap esti mérkőzésre, melyen ismét a magyar válogatott középpályás kapta meg a csapatkapitányi karszalagot.
A találkozó első góljára egészen a hetedik percig kellett várni.
Szoboszlai jobb oldali szögletébe Kerkez sarkozott bele az ötösön, a hosszún érkező Luke Chambers pedig közelről a hálóba bombázott (1–0).
A folytatásban kiegyenlített játék zajlott, a felforgatott összeállításban pályára lépő Liverpool pedig sokáig nem tudott komoly helyzetet kialakítani a Leeds United ellen.
A félidő második felében aztán a Liverpool elkapta a mérkőzés ritmusát, és egyre több helyzetet dolgozott ki. A 40. percben tovább növelte az előnyét: Jeremie Frimpong remek keresztlabdát kapott a jobb oldalon, majd kapásból középre tette a labdát az érkező Florian Wirtz elé. A német válogatott támadó kilenc méterről a bal alsó sarokba lőtt (2–0).
Andoni Iraola, a Liverpool edzője négyet cserélt a szünetben, a két magyar játékosát azonban a pályán hagyta. Az 56. percben a csapatkapitány, Szoboszlai szerelt az ellenfél térfelén, majd egy hatalmas sprinttel megpróbálta utolérni a labdát, de nem járt sikerrel. Ennek ellenére óriási tapsot kapott a Liverpool szurkolóitól.
Egy óra játék után hathatós magyar segítséggel szépített a Leeds United.
Kerkez Milos egy sikertelen sarkazási kísérlet után elveszítette a labdát a Liverpool kapuja előtt, az arra lecsapó Ethan Ampadu pedig azonnal indította Brenden Aaronsont, aki higgadtan értékesítette a ziccert.
Érdekesség, hogy Szoboszlai és Aaronson is a Red Bull Salzburg együttesénél pallérozódott. A magyar középpályás 2021 januárjában távozott az osztrák sztárcsapattól, az amerikai pedig a helyére érkezett ugyancsak azon a télen.
A 69. percben Kerkezt és Szoboszlait is lecserélték, pályára lépett ugyanakkor a csapatkapitányi karszalag körül kirobbant balhé két főszereplője, Curtis Jones és Kosztasz Cimikasz is. A magyar középpályás ezúttal Jonesnak adta át a karszalagot, így minden bizonnyal az angol középpályás került ki győztesen a korábbi vitából.
A magyarok lecserélése után azonban összezuhant a Liverpool. A 71. percben egy hatalmas bedobást követően az angol válogatott Dominic Calvert-Lewin közelről a kapuba kotorta a labdát (2–2), majd két perccel később egy balról érkező beadást a berobbanó Sean Longstaff helyezett a jobb alsó sarokba (2–3).
A 85. perc elején eldöntötte a mérkőzést a Leeds United.
Egy újabb hatalmas bal oldali bedobást megcsúsztattak a tizenhatoson belül, és akárcsak a második gólnál, ezúttal is Dominic Calvert-Lewin érkezett, aki négy méterről védhetetlenül fejelt a kapuba (2–4).
A Liverpool ezzel vereséggel zárta amerikai túráját. A következő mérkőzését augusztus 9-én, vasárnap játssza az Anfielden a francia AS Monaco ellen.
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