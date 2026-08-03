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Vasárnap este a Premier League Summer Series keretében a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool Chicagóban csapott össze a Leeds Uniteddel. A 4-2-re elveszített mérkőzésen Szoboszlai Dominik ezúttal is csapatkapitányként vezette a Liverpool együttesét, míg Kerkez Milos sarokkal adott szenzációs gólpasszt.

A Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool számára eddig remekül alakult az amerikai túra az eredmények szempontjából, azonban történt egy jelenet, amelyről még sokat fognak beszélni.

Szoboszlai Dominik már csapatkapitányként vezeti a Liverpool együttesét
Szoboszlai Dominik a Liverpool amerikai túráján már viselhette a csapatkapitányi karszalagot 
Fotó: Dustin Satloff  / Getty Images via AFP

A legutóbbi, Wrexham elleni mérkőzésen Szoboszlai csapatkapitányként vezette ki a Liverpool együttesét, az 1–0-ra megnyert találkozó végén azonban szokatlan jelenet borzolta fel a csapat szurkolóinak kedélyét. A mérkőzés végén Curtis Jones heves szóváltásba keveredett a görög Kosztasz Cimikasszal, amelybe Szoboszlai is bekapcsolódott.

A Liverpool saját nevelésű angol játékosa azonban azért kapta fel a vizet, mert lecserélését követően Szoboszlai nem neki, hanem a görög játékosnak adta át a csapatkapitányi karszalagot.

Megint Szoboszlai Dominik volt a Liverpool csapatkapitánya

Szerencsére a történetet hamar elsimították, amelyben Szoboszlai vezetői képességei is nagy szerepet játszottak, így a Mersey-partiak nyugodtan készülhettek a vasárnap esti mérkőzésre, melyen ismét a magyar válogatott középpályás kapta meg a csapatkapitányi karszalagot. 

A találkozó első góljára egészen a hetedik percig kellett várni. 

Szoboszlai jobb oldali szögletébe Kerkez sarkozott bele az ötösön, a hosszún érkező Luke Chambers pedig közelről a hálóba bombázott (1–0).

A folytatásban kiegyenlített játék zajlott, a felforgatott összeállításban pályára lépő Liverpool pedig sokáig nem tudott komoly helyzetet kialakítani a Leeds United ellen.

A félidő második felében aztán a Liverpool elkapta a mérkőzés ritmusát, és egyre több helyzetet dolgozott ki. A 40. percben tovább növelte az előnyét: Jeremie Frimpong remek keresztlabdát kapott a jobb oldalon, majd kapásból középre tette a labdát az érkező Florian Wirtz elé. A német válogatott támadó kilenc méterről a bal alsó sarokba lőtt (2–0). 

Andoni Iraola, a Liverpool edzője négyet cserélt a szünetben, a két magyar játékosát azonban a pályán hagyta. Az 56. percben a csapatkapitány, Szoboszlai szerelt az ellenfél térfelén, majd egy hatalmas sprinttel megpróbálta utolérni a labdát, de nem járt sikerrel. Ennek ellenére óriási tapsot kapott a Liverpool szurkolóitól.

Egy óra játék után hathatós magyar segítséggel szépített a Leeds United. 

Kerkez Milos egy sikertelen sarkazási kísérlet után elveszítette a labdát a Liverpool kapuja előtt, az arra lecsapó Ethan Ampadu pedig azonnal indította Brenden Aaronsont, aki higgadtan értékesítette a ziccert.

Érdekesség, hogy Szoboszlai és Aaronson is a Red Bull Salzburg együttesénél pallérozódott. A magyar középpályás 2021 januárjában távozott az osztrák sztárcsapattól, az amerikai pedig a helyére érkezett ugyancsak azon a télen.

CHICAGO, ILLINOIS - AUGUST 02: Ao Tanaka #22 of Leeds United and Dominik Szoboszlai #8 of Liverpool FC battle for the ball during the first half at Soldier Field on August 02, 2026 in Chicago, Illinois. Daniel Bartel/Getty Images/AFP (Photo by Daniel Bartel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Szoboszlai Dominik egy szimpla felkészülési meccsen is rengeteget dolgozik
Fotó: Daniel Bartel / Getty Images via AFP

A 69. percben Kerkezt és Szoboszlait is lecserélték, pályára lépett ugyanakkor a csapatkapitányi karszalag körül kirobbant balhé két főszereplője, Curtis Jones és Kosztasz Cimikasz is. A magyar középpályás ezúttal Jonesnak adta át a karszalagot, így minden bizonnyal az angol középpályás került ki győztesen a korábbi vitából.

A magyarok lecserélése után azonban összezuhant a Liverpool. A 71. percben egy hatalmas bedobást követően az angol válogatott Dominic Calvert-Lewin közelről a kapuba kotorta a labdát (2–2), majd két perccel később egy balról érkező beadást a berobbanó Sean Longstaff helyezett a jobb alsó sarokba (2–3).

A 85. perc elején eldöntötte a mérkőzést a Leeds United. 

Egy újabb hatalmas bal oldali bedobást megcsúsztattak a tizenhatoson belül, és akárcsak a második gólnál, ezúttal is Dominic Calvert-Lewin érkezett, aki négy méterről védhetetlenül fejelt a kapuba (2–4).

A Liverpool ezzel vereséggel zárta amerikai túráját. A következő mérkőzését augusztus 9-én, vasárnap játssza az Anfielden a francia AS Monaco ellen.

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