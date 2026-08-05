Miután újabb öt évre elkötelezte magát a Liverpool mellett, Szoboszlai Dominik remek teljesítménnyel rukkolt elő csapata amerikai túráján. Gólt szerzett, gólpasszokat osztott ki, Virgil van Dijk távollétében pedig mindhárom mérkőzésen ő viselte a csapatkapitányi karszalagot. Mindez arra utal, hogy az új vezetőedző, Andoni Iraola fontos szerepet szán a magyar középpályásnak, aki az egyik nagy nyertese lehet a spanyol szakember által meghonosítani kívánt játékstílusnak: Szoboszlai a három találkozón összesen 189 percet töltött a pályán, ezzel a harmadik helyen végzett a Liverpool játékosai között.

Szoboszlai Dominik a harmadik legtöbb játékpercet kapta a felkészülés során Fotó: AFP

Szoboszlai játékpercein vitáznak a szurkolók

A This Is Anfield összesítette, hogy a Liverpool játékosai mennyi időt töltöttek a pályán a felkészülési időszak során. A rangsort Ifeanyi Ndukwe vezeti, aki összesen 260 percet kapott, míg mögötte Giorgi Mamardashvili következik 233 perccel. A dobogó harmadik fokára Szoboszlai Dominik fért fel, a magyar válogatott középpályása 189 percet töltött a pályán.

A szurkolók közül ugyanakkor többen is úgy vélik, Szoboszlai ennél jóval több játékidőt érdemelne. A közösségi médiában megjelent vélemények szerint a magyar középpályás a Liverpool egyik legfittebb játékosának tűnt a felkészülés során, ezért sokan még nagyobb szerepet szánnának neki. Szoboszlai az előző szezonban Arne Slot irányítása alatt alapembernek számított, és szinte folyamatosan számíthatott játéklehetőségre. A drukkerek egy része ezért attól tart, hogy Andoni Iraola érkezésével változhat a helyzete, és az új vezetőedző esetleg kevesebb játékpercet biztosít majd számára.

Ugyanakkor a legtöbben egyáltalán nem aggódnak Szoboszlai játékpercei miatt. Szerintük a magyar középpályás megfelelő lehetőséget kapott a felkészülés során, az új vezetőedző ugyanis már jól ismerheti a képességeit, ezért inkább más játékosokat szeretne megnézni különböző szerepkörökben. Ráadásul három felkészülési meccsről van szó, nem szabad túl sok következtetést levonni belőlük.

A Liverpool a bajnoki rajt előtt még három felkészülési mérkőzést játszik. Vasárnap 15.30-tól a Monaco lesz az ellenfél, egy héttel később pedig egyetlen nap alatt kétszer is pályára lép a csapat a Como ellen: az első találkozót augusztus 16-án 13 órától, a másodikat pedig 19 órától rendezik.