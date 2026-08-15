Alig egy héttel a Premier League rajtja előtt óriási problémát okozhat a Liverpool középpályája az új vezetőedzőnek – legalábbis Jamie Carragher szerint. Miközben a csapat a vasárnapi, Como elleni barátságos mérkőzésre készül, a klublegenda – aki 737 alkalommal lépett pályára a Vörösöknél – Andoni Iraola lehetőségei miatt aggódik. Szoboszlai Dominik is szóba került.

Szoboszlai Dominik nagyszerű teljesítményt nyújtott a Liverpool felkészülés mérkőzésein

Fotó: Kamil Krzaczynski / AFP

Andoni Iraolát azután nevezték ki a Liverpool vezetőedzőjének, hogy Arne Slotot menesztették a klubtól. Azóta Victor Munoz érkezett a szélre, míg a védelmet Jeremy Jacquet és Ronald Araújo erősítik majd. A középpályára azonban nem jött senki, ezért fejezte ki az aggodalmát Jamie Carragher. Sőt, a klublegenda egyenesen megkérdőjelezte azt, hogy megfelelő játékosok vannak-e a pálya közepére – szóba hozva Szoboszlai Dominikot is.

A középpálya szerintem továbbra is hatalmas problémát jelent a Liverpool számára

– idézi a Liverpoool Echo Carragher szavait.

Szoboszlai Dominik hátrébb szerepeltetése fokozza a problémát?

A klublegenda elismert, nem nézte meg a csapat összes felkészülési mérkőzését, de az utolsó kettőt, a Leeds és a Monaco ellenieket igen. Megítélése szerint pedig a Liverpool múlt szezonban felmerült problémája, miszerint lyukak tátonganak a pálya közepén, egyáltalán nem tűnt el.

Ez pedig csak fokozódni fog Szoboszlai középpályán szerepeltetésével, mert úgy tűnik, hogy nem 10-esként, hanem középpályásként fog játszani Gravenberch mellett

– mondta a klublegenda. Kiemelte: a Liverpool középpályás hármasát elnézve komolyan aggódik.

Amikor megnevezel hat vagy hét Liverpool-játékost, nem mondhatod, hogy nem topjátékosok – nem mondhatod azt, hogy Gravenberch nem egy jó játékos, vagy Wirtz, vagy Szoboszlai. Középpályás hármasként azt gondolom, túl sok a minőség, viszont mindannyian mennek előre, játszani és futni akarnak

– fogalmazott Jamie Carragher, aki szerint emiatt tátongott lyuk már a felkészülési mérkőzéseken is a Liverpool középpályáján.

Jamie Carragher aggodalmát fejezte ki a Liverpool középpályája miatt

Fotó: Peter Powell / POOL/AFP

Carragher a Liverpool középpályája miatt aggódik

A klublegenda szerint a Liverpoolnak igazolnia kellene védekezőbb felfogású, amolyan Moises Caicedo-féle játékost.

Nem csak azért, hogy minden héten játsszon, de mi van, ha Gravenberch megsérül? A Liverpool középpályáját csak Mac Allister és Szoboszlai fogják alkotni? Nehezen tudom elképzelni, hogy ez a három középpályás – akik egyénileg mindannyian nagyon jó játékosok – hogyan segíthetik vissza a Liverpoolt a bajnoki címért folytatott küzdelembe

– mondta kétségek közt Carragher.