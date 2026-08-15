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Jamie Carragher szerint nem múlt el a Liverpool előző szezonban felmerült problémája. A klublegenda meglátása, hogy a középpályán továbbra is óriási lyukak tátonganak, ami Szoboszlai Dominik hátrébb szerepeltetésével csak fokozódik.

Alig egy héttel a Premier League rajtja előtt óriási problémát okozhat a Liverpool középpályája az új vezetőedzőnek – legalábbis Jamie Carragher szerint. Miközben a csapat a vasárnapi, Como elleni barátságos mérkőzésre készül, a klublegenda – aki 737 alkalommal lépett pályára a Vörösöknél – Andoni Iraola lehetőségei miatt aggódik. Szoboszlai Dominik is szóba került.

Szoboszlai Dominikra ezúttal sem lehetett panasz a Liverpoolnál
Szoboszlai Dominik nagyszerű teljesítményt nyújtott a Liverpool felkészülés mérkőzésein
Fotó: Kamil Krzaczynski / AFP

Andoni Iraolát azután nevezték ki a Liverpool vezetőedzőjének, hogy Arne Slotot menesztették a klubtól. Azóta Victor Munoz érkezett a szélre, míg a védelmet Jeremy Jacquet és Ronald Araújo erősítik majd. A középpályára azonban nem jött senki, ezért fejezte ki az aggodalmát Jamie Carragher. Sőt, a klublegenda egyenesen megkérdőjelezte azt, hogy megfelelő játékosok vannak-e a pálya közepére – szóba hozva Szoboszlai Dominikot is.

A középpálya szerintem továbbra is hatalmas problémát jelent a Liverpool számára

idézi a Liverpoool Echo Carragher szavait.

Szoboszlai Dominik hátrébb szerepeltetése fokozza a problémát?

A klublegenda elismert, nem nézte meg a csapat összes felkészülési mérkőzését, de az utolsó kettőt, a Leeds és a Monaco ellenieket igen. Megítélése szerint pedig a Liverpool múlt szezonban felmerült problémája, miszerint lyukak tátonganak a pálya közepén, egyáltalán nem tűnt el.

Ez pedig csak fokozódni fog Szoboszlai középpályán szerepeltetésével, mert úgy tűnik, hogy nem 10-esként, hanem középpályásként fog játszani Gravenberch mellett

– mondta a klublegenda. Kiemelte: a Liverpool középpályás hármasát elnézve komolyan aggódik.

Amikor megnevezel hat vagy hét Liverpool-játékost, nem mondhatod, hogy nem topjátékosok – nem mondhatod azt, hogy Gravenberch nem egy jó játékos, vagy Wirtz, vagy Szoboszlai. Középpályás hármasként azt gondolom, túl sok a minőség, viszont mindannyian mennek előre, játszani és futni akarnak

– fogalmazott Jamie Carragher, aki szerint emiatt tátongott lyuk már a felkészülési mérkőzéseken is a Liverpool középpályáján.

Former player and television pundit Jamie Carragher works pitchside ahead of the English Premier League football match between Everton and Leeds United at Goodison Park in Liverpool, north west England on November 28, 2020. (Photo by PETER POWELL / POOL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Jamie Carragher aggodalmát fejezte ki a Liverpool középpályája miatt
Fotó: Peter Powell / POOL/AFP

Carragher a Liverpool középpályája miatt aggódik

A klublegenda szerint a Liverpoolnak igazolnia kellene védekezőbb felfogású, amolyan Moises Caicedo-féle játékost.

Nem csak azért, hogy minden héten játsszon, de mi van, ha Gravenberch megsérül? A Liverpool középpályáját csak Mac Allister és Szoboszlai fogják alkotni? Nehezen tudom elképzelni, hogy ez a három középpályás – akik egyénileg mindannyian nagyon jó játékosok – hogyan segíthetik vissza a Liverpoolt a bajnoki címért folytatott küzdelembe

– mondta kétségek közt Carragher.

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