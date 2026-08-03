Szoboszlai Dominik csapatkapitányként kezdett, és ő végezte el azt a szabadrúgást, amely után Kerkez Milos sarokkal készített elő Luke Chambers góljához. A Liverpool még a szünet előtt megduplázta előnyét Florian Wirtz révén, ám a második félidőben a Leeds négy góllal fordított Szoboszlai és Kerkez lecserélését követően.

Szoboszlai Dominikra ezúttal sem lehetett panasz a Liverpoolnál

Fotó: Kamil Krzaczynski/AFP

Szoboszlai Dominik értékelése

„Összességében kell néznünk a dolgokat. Két hét alatt egyre jobban megismertük egymást. Néhány játékos később csatlakozott, néhányan még itt sincsenek. Mi is megismertük a vezetőedzőt. Szerintem jó két hetet zártunk. Két győzelem és egy vereség a mérlegünk, sokat tanultunk, és megyünk tovább – mondta Szoboszlai a Liverpool TV-nek, hozzátéve, hogy mindig meg kell próbálni a pozitívumokat keresni, még akkor is, ha negatív eredmény születik. – Tudjuk, hogy nem ez volt a legjobb mérkőzésünk azóta, hogy az új vezetőedző átvette a csapatot. Az első félidőben irányítottuk a játékot, 2–0-ra vezettünk, aztán végül 4–2-re kikaptunk. Tovább kell lépnünk.”

A Liverpoolnál többen is visszatértek pihenőjüket követően – Wirtz mellett Alexander Isak és Ryan Gravenberch is –, nekik is üzent a magyar válogatott középpályás.

„Örülünk, hogy visszatértek. Mi már két hete itt vagyunk, ők talán csak egy hete. Remélem, jól érezték magukat a szabadság alatt, de most már újra munkába kell állni.”

Szoboszlai végezetül levont egy fontos tanulságot: a Liverpoolnak mindenképpen javulnia kell a pontrúgások kivédekezése terén.

Most már tudjuk, hogy két gólt is pontrúgásból kaptunk, erre sokkal jobban oda kell figyelnünk. Az előző szezonban minden apróság rendkívül fontossá vált: a szögletek, a hosszú bedobások. Ezekre tényleg nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk, mert a következő idény is ugyanolyan lesz ebből a szempontból, mint az előző.

Az amerikai túráját vereséggel záró Liverpool a következő mérkőzését augusztus 9-én, vasárnap játssza az Anfielden a francia AS Monaco ellen, a felkészülést pedig egy héttel később az olasz Como ellen zárja.