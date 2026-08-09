A tengerentúli túra után az FC Liverpool először játszik hazai környezetben a 2026/27-es szezonban. Az új vezetőedző, Andoni Iraola bemutatkozik az Anfield Road közönségének, vasárnap délután az AS Monaco ellen játszik a csapata. A Liverpool Echo két újságírója megtippelte a spanyol tréner kezdőtizenegyét, és egyikük szerint Szoboszlai Dominik csak a szünet után kaphat lehetőséget.

Szoboszlai Dominik először játszhat az Anfield Roadon az új idényben

Fotó: NurPhoto/AFP

Szinte teljes a liverpooli keret, már csak az argentin Alexis Mac Allister hiányzik, ő hétfőn csatlakozik a társaihoz, míg az új igazolás, a kölcsönjátékos, Ronald Araujo hamarosan orvosi vizsgálaton vesz részt. Andoni Iraola egyébként minden bevethető játékosára számíthat a Monaco ellen.

Szoboszlai Dominik kimarad a kezdőcsapatból?

Ian Doyle újságíró szerint a Monaco ellen Alisson Becker kezdhet a kapuban, Milos Kerkez és Jeremie Frimpong játszik majd bal- illetve jobbhátvédként, Virgil van Dijk pedig a védelem tengelyében. A holland csapatkapitány mellé Ryan Gravenberchet "álmodja" meg a szerző, míg Szoboszlai Dominik mellett szűrőként Trey Nyoni játszhat. A 10-es számú mezben Florian Wirtz kap lehetőséget, mellette elől Ngumoha, Victor Munoz és Isak szerepelhet.

Eközben Mark Jones úgy véli, Szoboszlai Dominik nem kap szerepet a kezdőcsapatban.

"Érdekes lenne látni egy Ryan Gravenberch–Trey Nyoni középpályás párosítást, Szoboszlai kimaradna a kezdőcsapatból, és a második félidőben állna be, esetleg a csapatkapitányi karszalaggal" - érvelt Szoboszlai játéka ellen a szerző, aki egyébként elől Ngumohát, Wirtzet, Gakpót és Isakot jelölné a kezdőcsapatba, és miután Alisson, Virgil van Dijk és Cody Gakpo közül egyikük sem játszott az amerikai túrán, úgy véli, mindhárman biztosan alig várják, hogy pályára lépjenek.

A Liverpool-Monaco meccset vasárnap 15.30-kor játsszák.