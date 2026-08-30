Két mérkőzés után nyeretlen és veretlen a Liverpool a Premier League-ben, de ennél sokkal jobb eredményeket és biztatóbb játékot vártak a csapattól. Andoni Iraola vezetőedző egyelőre keresi a megoldásokat, hiszen a Newcastle és a Nottingham Forest elleni találkozókon is több volt az aggasztó, mint a biztató momentum. Egy helyi lap szerint Szoboszlai Dominik teljesítménye miatt is lehetnek gondok.
Továbbra is aggodalmat kelt Szoboszlai - írja vasárnapi anyagának közcímében a Liverpool Echo, amely szerint a magyar középpályás továbbra is adós a jó játékkal. Szoboszlai a Newcastle otthonában Ryan Gravenberch, majd a Nottingham Forest elleni hazai mérkőzésen Alexis Mac Allister mellett kapott helyet a középpályán. A lap szerint Mac Allister biztatóan kezdett, többek között Gakpo előtt is helyzetet teremtett, miközben kemény szerelésekkel segítette csapatát. Szoboszlai teljesítményét viszont ismét csalódást keltőnek minősítették.
"Mac Allister jól kezdett, a korai hatása – amellyel lehetőséget teremtett Gakpo számára és kemény szerelésekkel segítette a csapatot – jelzi, hogy meg akarja őrizni a helyét, még ha a második félidőben el is fáradt.
Mellette azonban Szoboszlai Dominik ismét csalódást keltő délutánt zárt.
A Newcastle elleni meccsen a drámai 11-es gólja talán elterelte a figyelmet a szokásosnál gyengébb teljesítményéről, és a Forest ellen sem játszott jobban. A középpályán kezdett, a hajrában viszont már jobbhátvédként futballozott, de egyik szerepkörben sem tudta igazán meghatározni a mérkőzést. A magyar játékos védőként történő szerepeltetése egyszerre mutatott rá a Vörösök ezen a poszton tapasztalható létszámhiányára – Frimpong ismét gyengén teljesített –, valamint Szoboszlai bizonytalan középpályás teljesítményére." - írja a lap.
Egy tinédzser lehet Szoboszlai Dominik riválisa?
A Liverpool Echo ugyanakkor kiemelte a tizenéves Trey Nyoni teljesítményét, aki a mérkőzés végén lenyűgözően futballozott, és magabiztosan vette fel a harcot a nála jóval tapasztaltabb ellenfelekkel.
„Mivel a Liverpool a keddi átigazolási határidő előtt aligha igazol új középpályást, Nyoni több lehetőséget kaphat a kezdőcsapatban” – zárta értékelését a lap.