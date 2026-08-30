Két mérkőzés után nyeretlen és veretlen a Liverpool a Premier League-ben, de ennél sokkal jobb eredményeket és biztatóbb játékot vártak a csapattól. Andoni Iraola vezetőedző egyelőre keresi a megoldásokat, hiszen a Newcastle és a Nottingham Forest elleni találkozókon is több volt az aggasztó, mint a biztató momentum. Egy helyi lap szerint Szoboszlai Dominik teljesítménye miatt is lehetnek gondok.

Szoboszlai Dominik (pirosban) kritikákat kapott a Nottingham elleni meccs után Fotó: OLI SCARFF / AFP

Továbbra is aggodalmat kelt Szoboszlai - írja vasárnapi anyagának közcímében a Liverpool Echo, amely szerint a magyar középpályás továbbra is adós a jó játékkal. Szoboszlai a Newcastle otthonában Ryan Gravenberch, majd a Nottingham Forest elleni hazai mérkőzésen Alexis Mac Allister mellett kapott helyet a középpályán. A lap szerint Mac Allister biztatóan kezdett, többek között Gakpo előtt is helyzetet teremtett, miközben kemény szerelésekkel segítette csapatát. Szoboszlai teljesítményét viszont ismét csalódást keltőnek minősítették.