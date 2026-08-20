Mohamed Szalah távozásával nemcsak a Liverpool egyik legeredményesebb támadója hagyta el az Anfieldet, hanem a csapat első számú tizenegyesrúgója is. Az új idény előtt így Andoni Iraolának azt is el kell döntenie, hogy a jövőben ki vállalja a büntetőket. A Vörösök keretében több jelölt is akad, a korábbi mutatók és a csapaton belüli szerepkörök alapján azonban Szoboszlai Dominik lehet az egyik legkézenfekvőbb választás.
Szalah hosszú éveken keresztül szinte megkérdőjelezhetetlen első számú tizenegyesrúgónak számított Liverpoolban. A büntetőpárbajokat és a felkészülési mérkőzéseket nem számítva az egyiptomi támadó 55 tizenegyest végzett el a klub színeiben, ezek közül 45-öt értékesített és tízet hibázott el, ami 82 százalékos hatékonyságot jelent.
A 45 sikeres büntetővel Szalah a Liverpool történetének második legeredményesebb tizenegyesrúgója, csak a klublegenda Steven Gerrard előzi meg 47 góllal.
Miután az egyiptomi klasszis a Trabzonsporhoz igazolt, ezt a szerepkört is újra kell osztani a csapaton belül.
Szoboszlai Dominik komoly esélyes lehet
A jelenlegi keretből Szoboszlai Dominik, Alexis Mac Allister és Cody Gakpo is szerzett már gólt tizenegyesből Liverpool-mezben a rendes játékidő során, így mindhárman kézenfekvő jelöltnek számítanak.
Mac Allister 2024 márciusában egyetlen hét alatt két büntetőt is értékesített, míg Gakpo 2025 januárjában korábbi klubja, a PSV ellen talált be tizenegyesből.
A legkézenfekvőbb választás azonban kétségtelenül Szoboszlai Dominik lenne.
A magyar válogatott csapatkapitánya pályafutása során húsz tizenegyest végzett el klub- és válogatott mérkőzéseken – a büntetőpárbajokat nem számítva –, és 18 alkalommal nem hibázott. A 90 százalékos mutató önmagában is figyelemre méltó, ráadásul Szoboszlai eleve fontos szerepet tölt be a Liverpool pontrúgásainál.
Szoboszlai már Szalah távollétében is bizonyított a tizenegyeseknél
Szoboszlai Dominik esetében nemcsak a kedvező statisztikák, hanem a pályán mutatott felelősségvállalás is komoly érv lehet a kijelölése mellett. A magyar válogatott csapatkapitánya több alkalommal is bizonyította, hogy éles szituációban sem idegenkedik a tizenegyesek elvégzésétől, még akkor sem, ha a hierarchiában korábban Mohamed Salah számított az első számú rúgónak. Az előző idényben az Inter elleni rendezett Bajnokok Ligája-mérkőzésen Szoboszlai higgadtan értékesítette a büntetőt, majd csapata 1-0-ra nyert az olaszok ellen. Ezzel szemben a Burnley elleni, januári, 1–1-re végződő bajnokin már nem tudott élni a lehetőséggel, és hibázott a tizenegyesnél.
A modern futballban azonban a tizenegyesek sorsáról nem kizárólag a statisztika dönt. A rúgótechnika stabilitása, a nyomás alatti döntéshozatal, a mentális terhelhetőség, valamint az is, hogy az adott játékos mennyire állandó tagja a kezdőcsapatnak, mind kulcsfontosságú tényezők. Ezek összessége alapján Szoboszlai Dominik nemcsak reális, hanem szakmailag is megalapozott jelölt lehet a Liverpool új első számú tizenegyesrúgói szerepkörére.
Mac Allister statisztikája még Szoboszlainál is jobb
Ha kizárólag a statisztikákat vesszük alapul, Alexis Mac Allister még Szoboszlainál is valamivel jobb mutatóval rendelkezik.
Az argentin világbajnok pályafutása során 12 tizenegyest végzett el, amelyek közül 11-et értékesített, így 92 százalékos hatékonysággal büszkélkedhet.
Mac Allister mellett ugyanakkor nemcsak a számok szólnak. Kiváló rúgótechnikája és higgadtsága miatt ideális választás lehet a büntetőpontról, ráadásul a Liverpoolban már bizonyította, hogy képes magára vállalni ezt a felelősséget. Ha a szakmai stáb elsősorban a megbízhatóságot és a hidegvérű befejezést tartja szem előtt, az argentin középpályás Szoboszlai egyik legnagyobb riválisa lehet az első számú tizenegyesrúgó szerepéért.
Isaknak van a legtöbb tapasztalata, de sokat hibázott
A támadók közül Alexander Isak neve adja magát. A svéd csatár a Liverpool jelenlegi keretének egyik legtapasztaltabb tizenegyesrúgója, hiszen pályafutása során már 25 alkalommal állt oda a büntetőponthoz.
Ezekből azonban csak 19-et értékesített, hatot elhibázott, így 76 százalékos hatékonysága jócskán elmarad Szoboszlai és Mac Allister mutatójától.
Isak mellett szól, hogy csatárként természetes számára a kapu előtti felelősségvállalás, és egy sikeres büntető egy gólerős támadó önbizalmának is jót tehet. A számok alapján ugyanakkor közel minden negyedik tizenegyesét elhibázta, ami az első számú rúgó kijelölésekor komoly ellenérv lehet.
Gakpo sem lenne kockázatos választás
A holland válogatott támadó ugyancsak jó eredményességgel rúgja a tizenegyeseket. Cody Gakpo tíz próbálkozásából kilencet gólra váltott, vagyis Szoboszlaihoz hasonlóan 90 százalékos hatékonysággal rendelkezik.
Szoboszlai lehet Szalah örököse a tizenegyespontnál
A Liverpoolnak tehát Szalah távozása után nincs hiánya olyan játékosokból, akik vállalhatják a büntetőket. Négy név azonban különösen erős jelöltnek tűnik:
- Szoboszlai Dominik
- Alexis Mac Allister
- Alexander Isak
- Cody Gakpo
Liverpool csapatával kiemelten foglalkozó This is Anfield portál szerint kézenfekvő lenne, hogy Szoboszlai Dominik újabb kiemelt feladatot kapjon, és ő lépjen oda elsőként a labdához, amikor a játékvezető a tizenegyespontra mutat.