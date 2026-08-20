Mohamed Szalah távozásával nemcsak a Liverpool egyik legeredményesebb támadója hagyta el az Anfieldet, hanem a csapat első számú tizenegyesrúgója is. Az új idény előtt így Andoni Iraolának azt is el kell döntenie, hogy a jövőben ki vállalja a büntetőket. A Vörösök keretében több jelölt is akad, a korábbi mutatók és a csapaton belüli szerepkörök alapján azonban Szoboszlai Dominik lehet az egyik legkézenfekvőbb választás.

Szoboszlai Dominik lehet a Liverpool elsőszámú tizenegyesrúgója Fotó: GEOFF STELLFOX

Szalah hosszú éveken keresztül szinte megkérdőjelezhetetlen első számú tizenegyesrúgónak számított Liverpoolban. A büntetőpárbajokat és a felkészülési mérkőzéseket nem számítva az egyiptomi támadó 55 tizenegyest végzett el a klub színeiben, ezek közül 45-öt értékesített és tízet hibázott el, ami 82 százalékos hatékonyságot jelent.

A 45 sikeres büntetővel Szalah a Liverpool történetének második legeredményesebb tizenegyesrúgója, csak a klublegenda Steven Gerrard előzi meg 47 góllal.

Miután az egyiptomi klasszis a Trabzonsporhoz igazolt, ezt a szerepkört is újra kell osztani a csapaton belül.

Szoboszlai Dominik komoly esélyes lehet

A jelenlegi keretből Szoboszlai Dominik, Alexis Mac Allister és Cody Gakpo is szerzett már gólt tizenegyesből Liverpool-mezben a rendes játékidő során, így mindhárman kézenfekvő jelöltnek számítanak.

Mac Allister 2024 márciusában egyetlen hét alatt két büntetőt is értékesített, míg Gakpo 2025 januárjában korábbi klubja, a PSV ellen talált be tizenegyesből.

A legkézenfekvőbb választás azonban kétségtelenül Szoboszlai Dominik lenne.

A magyar válogatott csapatkapitánya pályafutása során húsz tizenegyest végzett el klub- és válogatott mérkőzéseken – a büntetőpárbajokat nem számítva –, és 18 alkalommal nem hibázott. A 90 százalékos mutató önmagában is figyelemre méltó, ráadásul Szoboszlai eleve fontos szerepet tölt be a Liverpool pontrúgásainál.

This Szoboszlai penalty was the reason we qualified to the round of 16 pic.twitter.com/WlGrsxdUKk https://t.co/7FYEqEDw8M — AI (fan) (@AndoniIraolaEra) July 28, 2026

Szoboszlai már Szalah távollétében is bizonyított a tizenegyeseknél

Szoboszlai Dominik esetében nemcsak a kedvező statisztikák, hanem a pályán mutatott felelősségvállalás is komoly érv lehet a kijelölése mellett. A magyar válogatott csapatkapitánya több alkalommal is bizonyította, hogy éles szituációban sem idegenkedik a tizenegyesek elvégzésétől, még akkor sem, ha a hierarchiában korábban Mohamed Salah számított az első számú rúgónak. Az előző idényben az Inter elleni rendezett Bajnokok Ligája-mérkőzésen Szoboszlai higgadtan értékesítette a büntetőt, majd csapata 1-0-ra nyert az olaszok ellen. Ezzel szemben a Burnley elleni, januári, 1–1-re végződő bajnokin már nem tudott élni a lehetőséggel, és hibázott a tizenegyesnél.