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A Liverpool 2-2-es döntetlennel kezdte a szezont. A Newcastle United elleni bajnokin Szoboszlai Dominik mentett pontot, a magyar válogatott klasszisa a 99. percben tizenegyesből bombázott a kapuba. A Vörösök csapatkapitánya, Virgil van Dijk nem győzte dicsérni a középpályást, akinek a jövőbeli szerepéről is szót ejtett.

Szoboszlai Dominik már a Premier League első fordulójában főszerepbe került. A 25 éves középpályás a 99. percben magabiztosan lőtte a Newcastle United kapujába a Victor Muñoz elleni szabálytalanságért megítélt büntetőt. A magyar játékos idén nyáron írt alá új szerződést klubjával, amely egyre komolyabb szerepet szán neki, hiszen Joe Gomez és Alisson kapus mellett ő is a csapatkapitány-helyettesek közé tartozik. A Vörösök kapitánya, Virgil van Dijk nem is kertelt a Newcastle-Liverpool meccs után, a holland válogatott védő Szoboszlai erényeit hangsúlyozta.

Virgil van Dijk elismerően beszélt Szoboszlai Dominikról
Virgil van Dijk elismerően beszélt Szoboszlai Dominikról
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Virgil van Dijk Szoboszlai Dominikot dicsérte

A Liverpool csapatkapitánya Szoboszlai vezetői képességeit méltatta.

„Nyilvánvaló, hogy van tapasztalata, és Dom esetében olyan játékosról van szó, aki már hazája válogatottjának is a kapitánya. Ez csak segíteni fog neki abban, hogy beilleszkedjen ebbe a csapatba. 

Fel kell vállalnia a felelősséget, és ez hosszú távon nekünk is előnyünkre válik, mivel Szoboszlai új szerződést írt alá. Ő lesz az, aki átveszi a stafétát” 

jelentette ki Van Dijk, akinek a szavai egyértelműen arra utalnak, hogy Szoboszlai fogja majd megörökölni tőle a csapatkapitányi karszalagot.

A 25 éves klasszis a pályán rendre bizonyítja, hogy nyomás alatt is megőrzi a hidegvérét – ezt jól mutatja, hogy a 99. percben ellentmondást nem tűrően vágta be a kapuba a 11-est.

„Már rengeteg büntetőt rúgott, és sokat be is lőtt. Nem volt rossz lövés. Megvan hozzá a tehetsége. Ezt az elmúlt években elvégzett tizenegyeseknél is bebizonyította. Elég nagy feszültség övezte a pályán ezt a kései 11-est, és ez is mutatja, milyen kiváló játékos ő” – tette hozzá Szoboszlai kapcsán Van Dijk.

A Liverpool idegenbeli döntetlennel kezdte a Premier League új szezonját, a második fordulóban hazai pályán fogadja majd a Nottingham Forest együttesét.

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