A Newcastle United kétszer szerzett vezetést, de a Liverpool mindkét alkalommal egyenlíteni tudott a St James’ Parkban. A 2-2-es végeredményt Szoboszlai Dominik állította be, a magyar válogatott klasszis ellentmondást nem tűrően váltotta gólra a megítélt büntetőt, majd gólörömével csendre intette a hazai szurkolókat. A Liverpool a Newcastle ellen fölényben játszott, és megérdemelten szerzett pontot, de azt még erős túlzás lenne kijelenteni, hogy a Vörösök egy összeszokott, egységes csapat benyomását keltik jelenleg.

Szoboszlai Dominik mentette meg a Liverpoolt az első fordulóban

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Andoni Iraolának időre van szüksége

A Bournemouth csapatától érkezett baszk vezetőedző nyilvánvalóan nem tud egyik napról a másikra teljesen új csapatot építeni a Liverpoolból. A Newcastle elleni találkozó ráadásul az egyik legnehezebb környezetben zajlott: a St James’ Park fanatikus közönsége hatalmas nyomást helyezett a vendégekre.

A This Is Anfield elemzése szerint hiba lenne minden problémára az átigazolási piacon keresni a választ.

Bár egy-két új játékos érkezése sokat segíthetne, Iraolának a jelenlegi kerettel is meg kell találnia a működő megoldásokat.

A spanyol edzőnek idő kell ahhoz, hogy a játékosok elsajátítsák az új rendszert, különösen a letámadás és a védekezési átmenetek terén. A Newcastle első gólja is megmutatta, mennyire sérülékeny lehet a Liverpool, amikor labdavesztés után gyorsan kell visszarendeződnie.

Jó munkához idő kell: Andoni Iraolának van még dolga bőven

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Mi lesz a Szoboszlai Dominik vezette középpályával?

A középpálya összetétele okozhatja az egyik legnagyobb fejtörést az új edzőnek. A Liverpool ezen csapatrésze túlságosan nyitott volt, a Newcastle több alkalommal is könnyedén átjutott rajta. A kezdőben Szoboszlai Dominik és Ryan Gravenberch szerepelt a középső zónában, Florian Wirtz pedig előttük, tízes pozícióban játszott.

Liverpoolban egyelőre amiatt aggódnak, hogy Szoboszlai és Gravenberch hosszú távon képes-e megfelelően működni egymás mellett ebben a rendszerben.

Ugyanakkor az sem biztos, hogy pusztán egy új védekező középpályás megoldaná a problémákat. Iraolának azt is meg kell vizsgálnia, hogy a Wirtz-Szoboszlai-Gravenberch hármas megfelelő egyensúlyt biztosít-e.