A Newcastle United kétszer szerzett vezetést, de a Liverpool mindkét alkalommal egyenlíteni tudott a St James’ Parkban. A 2-2-es végeredményt Szoboszlai Dominik állította be, a magyar válogatott klasszis ellentmondást nem tűrően váltotta gólra a megítélt büntetőt, majd gólörömével csendre intette a hazai szurkolókat. A Liverpool a Newcastle ellen fölényben játszott, és megérdemelten szerzett pontot, de azt még erős túlzás lenne kijelenteni, hogy a Vörösök egy összeszokott, egységes csapat benyomását keltik jelenleg.
Andoni Iraolának időre van szüksége
A Bournemouth csapatától érkezett baszk vezetőedző nyilvánvalóan nem tud egyik napról a másikra teljesen új csapatot építeni a Liverpoolból. A Newcastle elleni találkozó ráadásul az egyik legnehezebb környezetben zajlott: a St James’ Park fanatikus közönsége hatalmas nyomást helyezett a vendégekre.
A This Is Anfield elemzése szerint hiba lenne minden problémára az átigazolási piacon keresni a választ.
Bár egy-két új játékos érkezése sokat segíthetne, Iraolának a jelenlegi kerettel is meg kell találnia a működő megoldásokat.
A spanyol edzőnek idő kell ahhoz, hogy a játékosok elsajátítsák az új rendszert, különösen a letámadás és a védekezési átmenetek terén. A Newcastle első gólja is megmutatta, mennyire sérülékeny lehet a Liverpool, amikor labdavesztés után gyorsan kell visszarendeződnie.
Mi lesz a Szoboszlai Dominik vezette középpályával?
A középpálya összetétele okozhatja az egyik legnagyobb fejtörést az új edzőnek. A Liverpool ezen csapatrésze túlságosan nyitott volt, a Newcastle több alkalommal is könnyedén átjutott rajta. A kezdőben Szoboszlai Dominik és Ryan Gravenberch szerepelt a középső zónában, Florian Wirtz pedig előttük, tízes pozícióban játszott.
Liverpoolban egyelőre amiatt aggódnak, hogy Szoboszlai és Gravenberch hosszú távon képes-e megfelelően működni egymás mellett ebben a rendszerben.
Ugyanakkor az sem biztos, hogy pusztán egy új védekező középpályás megoldaná a problémákat. Iraolának azt is meg kell vizsgálnia, hogy a Wirtz-Szoboszlai-Gravenberch hármas megfelelő egyensúlyt biztosít-e.
A magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal is rengeteget dolgozott, mindenhol feltűnt a pályán, és a hajrában magabiztosan értékesítette a büntetőt. A This Is Anfield értékelése szerint azonban még ő sem mozgott teljesen otthonosan az új rendszerben. Támadó középpályásként Szoboszlai még közelebb játszhat a kapuhoz és jobban érvényesítheti kiváló rúgótechnikáját, visszavontabb pozícióban viszont hatékonyabban segítheti a védelmet és mélységből szervezheti a támadásokat. Iraolának azt kell megtalálnia, miként tudja legjobban kihasználni a magyar klasszis adottságait, miközben megtalálja mellé az ideális társakat a középpályán.
Victor Muñoz és Jérémy Jacquet meggyőző bemutatkozása
A Liverpool egyik új igazolása, Victor Muñoz a kispadról beszállva rögtön komoly hatással volt a mérkőzésre.
A spanyol szélső gyorsasága és cselezőkészsége azonnal szembeötlő volt, a hajrában pedig ő harcolta ki azt a tizenegyest, amelyből Szoboszlai belőtte az egyenlítő gólt.
Muñoz elsősorban csereként segítheti a Liverpoolt ebben a szezonban, de ha így folytatja, könnyen lehet, hogy hamarosan stabilizálni tudja majd a helyét a kezdőcsapatban.
A mindössze 21 éves Jérémy Jacquet debütálása is jól sikerült, első Premier League-meccsén az egyik legfanatikusabb szurkolótáborral rendelkező rivális otthonában bizonyíthatott. A 21 éves francia védő összességében jól állta a sarat, négyből négy párharcát megnyerte, passzainak 90 százaléka pontos volt, és 12 alkalommal juttatta el a labdát a támadóharmadba. Akadtak bizonytalanabb pillanatai is, de első bajnoki mérkőzésén így is meggyőző teljesítményt nyújtott.
Newcastle-Liverpool: Rio Ngumoha szenvedett a jobb szélen
A Newcastle-Liverpool találkozó egyik legnagyobb kérdőjele Rio Ngumoha szerepeltetése volt. A 17 éves tehetség természetes pozíciója inkább a bal oldal, Iraola azonban a jobb szélen adott neki lehetőséget, mivel a Liverpoolnak jelenleg nincs megfelelő megoldása Mohamed Szalah pótlására.
A baszk edző merész húzása nem jött be. Ngumoha mindössze 21 alkalommal ért labdába,
ami a kezdő Liverpool-játékosok közül a legkevesebb volt, és csupán egyszer jutott el a Newcastle tizenhatosán belülre. Mindezért persze igazságtalan lenne őt hibáztatni: egy ilyen fiatal játékost nem feltétlenül érdemes olyan pozícióba kényszeríteni, ahol nincs kellő tapasztalata és nem érzi magát komfortosan.
A Newcastle elleni bajnoki nyitány tehát egyszerre adott okot bizakodásra és aggodalomra Liverpoolban. Szoboszlai Dominik büntetője megmentett egy pontot, Muñoz lendületet hozott, Jacquet pedig ígéretesen mutatkozott be a Vörösöknél. Ugyanakkor a középpálya egyensúlya, a védekezés és Ngumoha szerepeltetése is olyan probléma, amelyet Iraolának minél gyorsabban meg kell oldania. A Liverpool számára az első forduló legfontosabb üzenete talán éppen ez: az új korszak elkezdődött, de még bőven van mit építeni.
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