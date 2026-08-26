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Varga Barnabás megduplázta az AEK Athén előnyét a Levszki Szófia elleni Bajnokok Ligája-playoffmeccs visszavágóján, ezzel a görög csapat nagy lépést tett az alapszakaszba jutás felé. A magyar válogatott csatár gólját Szoboszlai Dominik sem hagyta szó nélkül, a Liverpool középpályása az Instagram-oldalán reagált.

Szoboszlai Dominik gyakorlatilag közvetlenül Varga Barnabás gólja után megosztotta a rendkívül fontos találatot az Instagram-oldalán. Az AEK Athén játékosa a Levszki Szófia kapuját vette be a Bajnokok Ligája-rájátszás visszavágóján, megduplázva csapata előnyét. A 30-szoros magyar válogatott csatára az összecsapás 12. percében volt eredményes, csapattársa továbbfejelt labdáját lőtte hét méterről bal lábbal a bal alsó sarokba.

Szoboszlai Dominik megosztotta Varga Barnabás gólját
Szoboszlai Dominik megosztotta Varga Barnabás gólját
Fotó: NurPhoto/AFP

Szoboszlai Dominik üzenete után jött az újabb gól

Varga a 29. percben ismét betalált, ezúttal a rá olyannyira jellemző módon, fejjel volt eredményes.

Varga Barnabás első...

... és második gólja

A gól nélküli első meccs után az AEK Athén így háromgólos előnyt szerzett, és ha nem lesz nagy bolgár feltámadás, a görögök nyolc év után ismét főtáblások lehetnek a legrangosabb európai kupasorozatban.

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