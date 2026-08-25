Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Szoboszlai Dominik parádés tizenegyese napokkal a Newcastle United–Liverpool mérkőzés után is beszédtéma Angliában. A magyar válogatott csapatkapitánya a 99. percben, hatalmas nyomás alatt mentett pontot csapatának a Premier League nyitó fordulójában. A látottakat a Liverpool korábbi aranylabdás támadója, Michael Owen is elemezte, aki szerint Szoboszlai olyan helyre lőtte a labdát, ahonnan azt egyszerűen nem lehetett kivédeni.

Drámai körülmények között szerezte meg első pontját az új Premier League-idényben a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost a soraiban tudó Liverpool. Andoni Iraola együttese kétszer is hátrányba került a Newcastle United otthonában, ám Cody Gakpo első egyenlítése után a hajrában még egyszer sikerült válaszolnia: a hosszabbításban Lewis Hall szabálytalankodott Víctor Munozzal szemben a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőt pedig Szoboszlai Dominik vállalta el: a 99. percben a felső sarokba bombázott, kialakítva a 2–2-es végeredményt.

Szoboszlai Dominik nem roppant össze a nyomás alatt
Szoboszlai Dominik nem roppant össze a nyomás alatt
Fotó: MI News/NurPhoto/AFP

Szoboszlai nyomáskezelése

A magyar válogatott csapatkapitányának megoldása Michael Owent is lenyűgözte: a szakértő szerint éppen az ilyen helyzetek mutatják meg, miért van hatalmas jelentősége annak, hogy egy játékos újra és újra begyakorolja ugyanazt a mozdulatot.

„Arról beszéltünk, hogy nem tudod reprodukálni a nyomást, és nem, tényleg nem tudod. Nyomás alatt pedig képesnek kell lenned arra, hogy bízz a technikádban. Márpedig ha ezt a technikát folyamatosan csak gyakoroltad és gyakoroltad, akkor sokkal könnyebb, hogy meglegyen a magabiztosságod, hogy erre támaszkodj, amikor jönnek az igazán nagy pillanatok. Szoboszlai ezt nagyon is megtette” – mondta Owen, aki a Liverpool egykori támadójaként 2001-ben nyerte meg az Aranylabdát, pályafutása során pedig a Real Madridban és a Manchester Unitedben is szerepelt.

A 46 esztendős szakértő magát a lövést is külön kiemelte.

Hihetetlen tizenegyes volt, be a jobb felső sarokba, lehetetlen védeni. Ráadásul pontot is ért

– fogalmazott Owen, aki arra is kitért, hogy szerinte a döntetlen összességében nem volt igazságtalan eredmény.

A Liverpool korábbi támadója ezzel gyakorlatilag ugyanarra a következtetésre jutott, mint Andoni Iraola. A spanyol vezetőedző a találkozót követően külön méltatta Szoboszlait, és ugyancsak arról beszélt, hogy a magyar játékos büntetőjét szinte lehetetlen volt kivédeni. Iraola ráadásul elárulta, hogy a Liverpool keretében több jó tizenegyesrúgó is van, ám Szoboszlai a Newcastle ellen megmutatta, milyen szintet képvisel.

Liverpoolban nagy az aggodalom: Szoboszlai miatt kongatják a vészharangot
A Liverpool csapatkapitánya nem hagyta szó nélkül, amit Kerkez Milos csinált
Brutális kritika érkezett: Szoboszlait hátráltatja a Liverpool sztárja
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!