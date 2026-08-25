Drámai körülmények között szerezte meg első pontját az új Premier League-idényben a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost a soraiban tudó Liverpool. Andoni Iraola együttese kétszer is hátrányba került a Newcastle United otthonában, ám Cody Gakpo első egyenlítése után a hajrában még egyszer sikerült válaszolnia: a hosszabbításban Lewis Hall szabálytalankodott Víctor Munozzal szemben a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőt pedig Szoboszlai Dominik vállalta el: a 99. percben a felső sarokba bombázott, kialakítva a 2–2-es végeredményt.

Szoboszlai Dominik nem roppant össze a nyomás alatt

Fotó: MI News/NurPhoto/AFP

Szoboszlai nyomáskezelése

A magyar válogatott csapatkapitányának megoldása Michael Owent is lenyűgözte: a szakértő szerint éppen az ilyen helyzetek mutatják meg, miért van hatalmas jelentősége annak, hogy egy játékos újra és újra begyakorolja ugyanazt a mozdulatot.

„Arról beszéltünk, hogy nem tudod reprodukálni a nyomást, és nem, tényleg nem tudod. Nyomás alatt pedig képesnek kell lenned arra, hogy bízz a technikádban. Márpedig ha ezt a technikát folyamatosan csak gyakoroltad és gyakoroltad, akkor sokkal könnyebb, hogy meglegyen a magabiztosságod, hogy erre támaszkodj, amikor jönnek az igazán nagy pillanatok. Szoboszlai ezt nagyon is megtette” – mondta Owen, aki a Liverpool egykori támadójaként 2001-ben nyerte meg az Aranylabdát, pályafutása során pedig a Real Madridban és a Manchester Unitedben is szerepelt.

A 46 esztendős szakértő magát a lövést is külön kiemelte.

Hihetetlen tizenegyes volt, be a jobb felső sarokba, lehetetlen védeni. Ráadásul pontot is ért

– fogalmazott Owen, aki arra is kitért, hogy szerinte a döntetlen összességében nem volt igazságtalan eredmény.

A Liverpool korábbi támadója ezzel gyakorlatilag ugyanarra a következtetésre jutott, mint Andoni Iraola. A spanyol vezetőedző a találkozót követően külön méltatta Szoboszlait, és ugyancsak arról beszélt, hogy a magyar játékos büntetőjét szinte lehetetlen volt kivédeni. Iraola ráadásul elárulta, hogy a Liverpool keretében több jó tizenegyesrúgó is van, ám Szoboszlai a Newcastle ellen megmutatta, milyen szintet képvisel.