Az első Liverpool-Como mérkőzés még zárt kapuk mögött zajlott, az AXA edzőközpontban rendezett találkozó 0-0-s döntetlennel ért véget. A két klub még vasárnap este is összecsapott egymással, ezt a mérkőzést már szurkolók előtt vívták a csapatok az Anfielden. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos az első meccset kihagyták, a másodikon viszont már ott voltak a pályán, sőt, mindketten végigjátszották a 2-0-s angol sikert hozó „ütközetet”.
Liverpool-Como: Szoboszlai miatt csalódott volt a közönség?
Szoboszlai játékát többnyire pozitívan értékelték az angol sportoldalak, illetve a liverpooli kötődésű portálok. Az LFC Globe a 10-es skálán 7-es osztályzatot adott a klasszis középpályásnak, mondván „szokásos, erős teljesítményt” nyújtott az olasz Como ellen az Anfielden.
A Liverpool Echo azonban érdekes dologra hívta fel a figyelmet, az oldal az alábbi véleményt írta Szoboszlairól, miközben 6-os osztályzattal minősítette.
A közönség csalódott volt amiatt, hogy vonakodott kapura lőni, miközben egy jó helyzete is adódott.
Csak időszakosan tudott bekapcsolódni a játékba. Sárga lapot kapott” – írta róla a lap a meccs utáni értékelésében.
Livepool-Como: Kerkez játékából hiányzott valami
Kerkez esetében az értékelések vegyesek voltak. Az LFC Globe 6-ost adott neki, kiemelve, hogy voltak szép megoldásai támadásban, de hiányzott az utolsó passz vagy a befejezés, amellyel igazán emlékezetessé tehette volna a Como ellen mutatott produkcióját. A Liverpool Echo azonban 7-est adott a magyar válogatott balhátvédnek.
„Igyekezett előrejönni a bal oldalon, de a Como kontráinál időnként kiszolgáltatottá vált a mögötte lévő védelem támogatásának hiánya miatt. Összességében tisztességes teljesítményt nyújtott” – hangzott az ítélet.
A góllal debütáló Jeremy Jacquet-ról nagy dicséreteket közölt a This is Anfield, róla olyan vélemények jelentek meg, miszerint már most jobb, mint a Real Madridhoz távozott Ibrahima Konaté.
A Liverpool főpróbája jól sikerült, a magyarok minden bizonnyal az új vezetőedző, Andoni Iraola csapatából kihagyhatatlanok lesznek az új idényben. A Vörösök augusztus 23-án a Newcastle United otthonában kezdik majd a Premier League 2026/2027-es szezonját.
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