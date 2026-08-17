Az első Liverpool-Como mérkőzés még zárt kapuk mögött zajlott, az AXA edzőközpontban rendezett találkozó 0-0-s döntetlennel ért véget. A két klub még vasárnap este is összecsapott egymással, ezt a mérkőzést már szurkolók előtt vívták a csapatok az Anfielden. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos az első meccset kihagyták, a másodikon viszont már ott voltak a pályán, sőt, mindketten végigjátszották a 2-0-s angol sikert hozó „ütközetet”.

Szoboszlai Dominik végigjátszotta a második Liverpool-Como meccset

Fotó: x.com/LFC/

Liverpool-Como: Szoboszlai miatt csalódott volt a közönség?

Szoboszlai játékát többnyire pozitívan értékelték az angol sportoldalak, illetve a liverpooli kötődésű portálok. Az LFC Globe a 10-es skálán 7-es osztályzatot adott a klasszis középpályásnak, mondván „szokásos, erős teljesítményt” nyújtott az olasz Como ellen az Anfielden.

A Liverpool Echo azonban érdekes dologra hívta fel a figyelmet, az oldal az alábbi véleményt írta Szoboszlairól, miközben 6-os osztályzattal minősítette.

A közönség csalódott volt amiatt, hogy vonakodott kapura lőni, miközben egy jó helyzete is adódott.

Csak időszakosan tudott bekapcsolódni a játékba. Sárga lapot kapott” – írta róla a lap a meccs utáni értékelésében.

Thank you for your support today, Reds 👏❤️ pic.twitter.com/6to4WVTFQx — Liverpool FC (@LFC) August 16, 2026

Livepool-Como: Kerkez játékából hiányzott valami

Kerkez esetében az értékelések vegyesek voltak. Az LFC Globe 6-ost adott neki, kiemelve, hogy voltak szép megoldásai támadásban, de hiányzott az utolsó passz vagy a befejezés, amellyel igazán emlékezetessé tehette volna a Como ellen mutatott produkcióját. A Liverpool Echo azonban 7-est adott a magyar válogatott balhátvédnek.

„Igyekezett előrejönni a bal oldalon, de a Como kontráinál időnként kiszolgáltatottá vált a mögötte lévő védelem támogatásának hiánya miatt. Összességében tisztességes teljesítményt nyújtott” – hangzott az ítélet.

A góllal debütáló Jeremy Jacquet-ról nagy dicséreteket közölt a This is Anfield, róla olyan vélemények jelentek meg, miszerint már most jobb, mint a Real Madridhoz távozott Ibrahima Konaté.

Jeremy Jacquet megszerezte első gólját a Liverpoolban

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Liverpool főpróbája jól sikerült, a magyarok minden bizonnyal az új vezetőedző, Andoni Iraola csapatából kihagyhatatlanok lesznek az új idényben. A Vörösök augusztus 23-án a Newcastle United otthonában kezdik majd a Premier League 2026/2027-es szezonját.