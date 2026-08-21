A Kerkez Milost és Szoboszlai Dominiket foglalkoztató Liverpool az előző szezont a csalódást keltő ötödik helyen zárta, miközben az átigazolási időszakban közel 500 millió eurót költött új játékosokra.

Szoboszlai Dominik (balra) a Premier League első magyar bajnoka

Fotó: Paul Ellis / AFP

A borzalmas szezon végeztével elküldték a Liverpool kispadjáról a holland Arne Slotot, aki Jürgen Klopp távozása után bajnoki címet nyert a csapattal a 2024/25-ös szezonban.

Hányadik számú csapatkapitány lesz Szoboszlai Dominik?

A holland szakembert a Bournemouth sikeredzője, a baszk Andoni Iraola váltotta a kispadon, akinek a Newcastle elleni mérkőzés lesz az első tétmeccse a Liverpool vezetőedzőjeként.

„Izgatott vagyok, érzem a levegőben a játékosokkal együtt. Ez a hét más volt, mint a felkészülési mérkőzések időszaka. Ezért már nagyon várom a vasárnapot, hogy érezzük a nyomást és a versenyhelyzetet – ezt szeretjük. Azt szeretném, hogy egy igazán jó csapat legyünk, és a rendelkezésemre álló játékosokat a lehető legjobban használjam ki” – kezdte a sajtótájékoztatót a Liverpool új edzője.

Iraola ezt követően arról beszélt, hogy az átigazolási időszak utolsó napjai mindig bizonytalanságot tartogatnak, mégsem akarja, hogy ez elvonja a figyelmét a legfontosabb feladatról: a csapat felkészítéséről és a Newcastle elleni mérkőzésről.

A szakember őszintén beszélt arról, hogy edzőként természetesen azt szeretné, ha már az első naptól kezdve teljes kerettel dolgozhatna, ám az átigazolási piac működését el kell fogadni. Az elmúlt tíz napban, illetve az átigazolási időszak hajrájában még sok minden változhat, ezért számára az alkalmazkodás kulcsfontosságú.

Andoni Iraola alig várja, hogy elkezdődjön a szezon

Fotó: Darren Staples / AFP

A keret megerősítésével kapcsolatban ugyanakkor már konkrétabb képet vázolt. A széleken egyértelműen olyan játékosokra van szükség, akik speciális feladatokat tudnak ellátni, miközben más posztokon továbbra is nyitottak minden olyan lehetőségre, amely erősebbé teheti a csapatot. Úgy látja, hogy csapata még nincs tökéletes állapotban, ugyanakkor megfelelő szinten van ahhoz, hogy már az első fordulóban versenyre keljen és mérkőzéseket nyerjen.