A Kerkez Milost és Szoboszlai Dominiket foglalkoztató Liverpool az előző szezont a csalódást keltő ötödik helyen zárta, miközben az átigazolási időszakban közel 500 millió eurót költött új játékosokra.
A borzalmas szezon végeztével elküldték a Liverpool kispadjáról a holland Arne Slotot, aki Jürgen Klopp távozása után bajnoki címet nyert a csapattal a 2024/25-ös szezonban.
Hányadik számú csapatkapitány lesz Szoboszlai Dominik?
A holland szakembert a Bournemouth sikeredzője, a baszk Andoni Iraola váltotta a kispadon, akinek a Newcastle elleni mérkőzés lesz az első tétmeccse a Liverpool vezetőedzőjeként.
„Izgatott vagyok, érzem a levegőben a játékosokkal együtt. Ez a hét más volt, mint a felkészülési mérkőzések időszaka. Ezért már nagyon várom a vasárnapot, hogy érezzük a nyomást és a versenyhelyzetet – ezt szeretjük. Azt szeretném, hogy egy igazán jó csapat legyünk, és a rendelkezésemre álló játékosokat a lehető legjobban használjam ki” – kezdte a sajtótájékoztatót a Liverpool új edzője.
Iraola ezt követően arról beszélt, hogy az átigazolási időszak utolsó napjai mindig bizonytalanságot tartogatnak, mégsem akarja, hogy ez elvonja a figyelmét a legfontosabb feladatról: a csapat felkészítéséről és a Newcastle elleni mérkőzésről.
A szakember őszintén beszélt arról, hogy edzőként természetesen azt szeretné, ha már az első naptól kezdve teljes kerettel dolgozhatna, ám az átigazolási piac működését el kell fogadni. Az elmúlt tíz napban, illetve az átigazolási időszak hajrájában még sok minden változhat, ezért számára az alkalmazkodás kulcsfontosságú.
A keret megerősítésével kapcsolatban ugyanakkor már konkrétabb képet vázolt. A széleken egyértelműen olyan játékosokra van szükség, akik speciális feladatokat tudnak ellátni, miközben más posztokon továbbra is nyitottak minden olyan lehetőségre, amely erősebbé teheti a csapatot. Úgy látja, hogy csapata még nincs tökéletes állapotban, ugyanakkor megfelelő szinten van ahhoz, hogy már az első fordulóban versenyre keljen és mérkőzéseket nyerjen.
Az új edzők miatt különösen fontosnak tartja a megfelelő felkészülést. A Liverpool az idény elején több olyan ellenféllel is találkozik, amely új szakember irányításával kezdi a szezont.
Sok edzőváltás történt, és az első néhány fordulóban több olyan csapattal is találkozunk, amelynél új edző dolgozik. Ez egy plusz feladat számunkra”
– fogalmazott. Hozzátette, hogy ilyenkor nemcsak az új edzők jelenlegi munkáját kell elemezniük, hanem azt is, hogyan dolgoztak korábbi klubjaiknál.
A vasárnapi szezonnyitó előtt ugyanakkor óvatosságra int, hiszen a felkészülési mérkőzésekből nem lehet teljes bizonyossággal következtetni arra, milyen állapotban van egy csapat. „A felkészülési mérkőzések jó viszonyítási alapot jelentenek, de a vasárnapi mérkőzés már egészen más lesz, az lesz az igazi megmérettetés” – mondta.
Isak fontos szerepet kaphat
A nyilatkozat egyik fontos témája Alexander Isak szerepe volt. A támadó számára különleges lehet a találkozó, hiszen korábbi klubja stadionjában léphet pályára.
Különleges érzés lesz számára, amikor a korábbi klubja ellen játszik annak stadionjában”
– mondta a vezetőedző, aki szerint Isak fizikailag is jó állapotban van. A svéd támadó folyamatosan edz és gyűjti a játékperceket, így a szakmai stáb célja, hogy ezt a jó formát minél tovább fenntartsa.
A tréner szerint Isak gólérzékenysége mellett a labda nélküli játékára is nagy hangsúlyt helyeznek. „Tudjuk, milyen szintet képvisel, és tudjuk, hogy gólos játékos. Rengeteget fog adni nekünk” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ő nem kizárólag a szerzett gólok alapján értékeli a csatárokat.
Tapasztalt játékosok távoztak, de jöhetnek a fiatalok
A keret átalakulásáról elismerte, hogy a Liverpool jelentős tapasztalatot veszített, ugyanakkor szerinte ez természetes folyamat egy klub életében. A távozó, magas szintű játékosok helyét részben a fiatalok vehetik át.
„Vannak fiatal játékosaink, akik készen állnak arra, hogy megkapják ezeket a játékperceket, és átvegyék ezeket a vezetői szerepeket” – mondta.
A szakember elégedett a játékosok hozzáállásával, és úgy látja, hogy a fiatalok közül többen is készen állnak arra, hogy fontosabb szerepet vállaljanak a csapatban.
Jones távozását megértette
Curtis Jones távozásával kapcsolatban a vezetőedző nem titkolta, hogy szerette volna, ha a játékos marad.
„Igen, szerettem volna, ha marad. Curtis jó játékos, de megértettem a helyzetet” – mondta. Hozzátette, hogy Jones esetében már korábban is fennállt a távozás lehetősége, így nem érte teljesen váratlanul a döntés.
A fiatal játékosok közül Trey Nyoni teljesítményével különösen elégedett. A vezetőedző szerint Nyoni a felkészülési időszak mérkőzésein és az edzéseken is magas szintet mutatott.
„Értékes játékos lesz számunkra, és úgy gondolom, hogy sokat fog játszani” – jelentette ki.
Még nem tökéletes az állapotuk
A Liverpool vezetőedzője szerint nehéz pontos százalékot mondani arra, mennyire áll készen a csapat az új idényre. Úgy véli, az új edzők és csapataik is hasonlóan érezhetnek: a szezon elején még egyik együttes sincs teljesen kész.
Még nem vagyunk 100 százalékos állapotban. Ettől függetlenül elégedett vagyok, úgy érzem, olyan szinten vagyunk, hogy versenyre keljünk és mérkőzéseket nyerjünk”
– mondta.
A szakember ugyanakkor hangsúlyozta, hogy gyors fejlődést vár csapatától. A szezon elején a keretek és a taktikai elképzelések is folyamatosan változhatnak, ezért az első fordulók különösen fontos visszajelzést jelentenek majd.
Kik a csapatkapitány-helyettesek?
A Liverpool edzője végezetül megerősítette, hogy Szoboszlai Dominik a csapat negyedik számú kapitánya lesz.
„Virgil, Alisson, Gomez és Szoboszlai” – mondta a sorrendet Iraola.
Elmagyaráztam Alissonnak, hogy valószínűleg nem lesz lehetséges, hogy ő viselje a csapatkapitányi karszalagot, mert a kapusok esetében komoly korlátozások vannak ezzel kapcsolatban.
Volt egy szezonom a Bournemouthnál Netóval, és ilyenkor másik játékost kell kijelölni, aki kapitányként tud eljárni, ami nem igazán praktikus. Viszont fontos volt számomra, hogy Alisson tudja, mennyire értékes számunkra, ezért ezt el is mondtam neki. Ő azonban kapus” – magyarázta el a döntését a baszk szakember.
A brazil kapus mellett a harmadik számú csapatkapitány az a Joe Gomez, aki rendkívül sérülékeny. Az előző szezonban is csak 600 percet tudott a pályán tölteni a Premier League-ben. Nem mellesleg a 29 éves védő jelenleg is izomsérüléssel küszködik, így nem valószínű, hogy sokat lesz rajta a csapatkapitányi karszalag. Innen nézve Szoboszlai Dominik a legesélyesebb arra, hogy megkapja a csapatkapitányi karszalagot, ha Virgil van Dijk nincs a pályán.
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