Szoboszlai Dominik csapattársa, az argentin Alexis Mac Allister hétfőn állt edzésbe, miután csapatával ezüstérmet szerzett a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon.

Mac Allister megirigyelte Szoboszlai dús hajkoronáit?

Fotó: Richard Nichols / NurPhoto via AFP

A Liverpool 27 éves középpályása a foci-vb után nemcsak lógatta a lábát valamelyik tengerpart homokos strandján, hanem elszánta magát egy szépészeti beavatkozásra.

Mit üzent Mac Allister Szoboszlai Dominiknek?

Mac Allister már hónapokkal ezelőtt elhintette, hogy hajbeültetésre készül.

„Korábban csak ritkult a hajam, most már tényleg kopasz vagyok. A világbajnokság után meglátjuk, kapok-e egy kis utánpótlást” – mondta nevetve az argentin középpályás, aki a világbajnokság előtt már leborotválta a fejét.

A torna után aztán az argentin középpályás bevállalta a mikrohajbeültetést egy Buenos Aires-i klinikán, most pedig visszatért Liverpoolba, hogy megkezdje a felkészülést az Premier League idei szezonjára.

Mac Allister hajbeültetésének híre bizonyára Liverpoolba is eljutott, valószínűleg kapta is miatta a zrikát csapattársaitól, így visszatérése után azonnal egy mesterséges intelligenciával szerkesztett, hosszú hajú képpel üzent Szoboszlai Dominiknek.

Újra edzésben. Az implantátum gyorsan kifejtette a hatását, most már ugyanott tartok, mint te, Szoboszlai Dominik”

– írta a közösségi oldalán az argentin középpályás, amire a magyar válogatott csapatkapitánya egy szóval reagált: „Ikrek.”

A Liverpool legközelebb augusztus 16-án, vasárnap este nyolc órától lép pályára az Anfielden, ahol az olasz Como csapatát fogadja.