Az első félidő közepén Oláh Bálint keményen lekönyökölte Tarcsi Róbertet, a Nyíregyháza támadóját hordágyon vitték le a pályáról. A visszajátszás alapján elég durvának tűnt az ütés, a jelenetet a VAR is megvizsgálta, ám Oláh meglepő módon csak sárgát kapott.

A Nyíregyháza-Kisvárda meccsen Tarcsi Róbert sokkoló sérülést szenvedett

Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu/

Nyíregyháza-Kisvárda: nagy port kavart Tarcsi Róbert lekönyöklése

A közösségi médiában a Szpari-drukkerek dühöngtek, szerintük egyértelmű piros lap maradt el, a történtek fényében pedig úgy tűnik, igazuk volt. A CT vizsgálatok után kiderült, hogy Tarcsinak eltört az arccsontja, a sérülés pedig a szemüreg környékén történt, melynek következtében a jobb oldali szemgolyója elmozdult. A játékost meg kell operálni, akár fél évet is kihagyhat.

A Szpari eltiltott edzője, Bódog Tamás már az előző fordulóban is átélt egy hasonló esetet, akkor Batik Bence könykölte le Temesvári Attilát, a DVSC játékosa mégsem kapott pirosat. A Nyíregyháza trénere ezúttal sem kertelt.

„Biztos hülye vagyok a futballhoz, de én úgy gondolom, hogy volt megint az első félidőben olyan, amit én másképp láttam, mint a bírósporttársak. Hál’ istennek ezt nem a kispadon éltem meg,

mert én úgy gondolom, ha valaki hátranéz, fullra a könyékkel odaver egyet, és utána a gyereket viszik kórházba koponya CT-re… Valószínűleg rossz helyen nőttem fel” – nyilatkozta Bódog az M4 Sportnak, gúnyosan hozzátéve, hogy legalább pozitívum, hogy Tarcsi nem kapott sárgát az eset után.

Bódog Tamás ezúttal is markáns véleményt fogalmazott meg

Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu

Oláh Bálint megtörte a csendet

A Kisvárda szabálytalan játékosa, Oláh Bálint nem ment el szó nélkül az eset mellett, a vétkes elnézést kért Tarcsitól, mondván nem állt szándékában sérülést okozni ellenfelének.

„Még a mérkőzés után felvettem a kapcsolatot Tarcsi Róberttel, akkor, amikor még nem tudtam, mi a pontos diagnózis, de aggasztó volt, amit a pályán láttam. Megtudtam tőle, hogy arccsonttörést szenvedett, és meg kell műteni, ehhez sok erőt és mielőbbi felépülést kívántam neki.

Ami a sajnálatos szituációt illeti, természetesen nem akartam neki sérülést okozni. Mögülem érkezett, ezért nem is láttam őt,

próbáltam elfejelni a labdát. A pillanat hevében elsőre nem is érzékeltem, hogy mi történt” – magyarázkodott Oláh, aki sajnálja a történteket.