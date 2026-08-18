Túl van a műtéten Tarcsi Róbert, a Nyíregyháza Spartacus labdarúgója, aki súlyos arcsérülést szenvedett a Kisvárda elleni, 2–1-re megnyert bajnokin. Ahogy azt az Origo Sport is megírta, a pályafutása első NB I-es mérkőzésén kezdőként pályára lépő futballistát Oláh Bálint könyökölte le, amiért a kisvárdai játékos mindössze sárga lapot kapott. Tarcsi sérülése azonban jóval súlyosabbnak bizonyult annál, mint amit elsőre sejteni lehetett: az eset után azonnal kórházba szállították, ahol a CT-vizsgálat több arccsonttörést is kimutatott, így elkerülhetetlenné vált a műtéti beavatkozás.

Túl van a műtéten Tarcsi Róbert (jobbra) Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC

Tarcsi Róbert: Nem mertem tükörbe nézni

Nagyon erős fájdalmat éreztem, mintha egy lyuk lenne a fejemen. Azonnal azt néztem, hogy megvan-e a szemem, és látok-e vele. Foltokat láttam, ami részben megnyugtatott, de éreztem, hogy nagy a baj. Aztán kettős látásom lett, ami azért keletkezett, mert elmozdult a szemgolyó. Ezt és a törést kellett műtéttel korrigálni, ami hétfőn megtörtént. Bevallom, miután kórházba kerültem, este 10-ig nem mertem tükörbe nézni, nagyon féltem a látványtól, hogy mi fogad majd. De már jobban vagyok, az orvosok szerint jól sikerült az operáció

– árulta el a 22 éves futballista.

A súlyos sérülés és a műtét után Tarcsi számára különösen sokat jelentett az a támogatás, amelyet a klub vezetőitől, a szakmai stábtól, a csapattársaktól és a szurkolóktól kapott. A támadó abban bízik, hogy nem kell hosszú időt kihagynia, és egy speciális maszk segítségével hamarosan ismét edzésbe állhat.

Révész Bálint, a klub elnöke azonnal érdeklődött, és mindenben igyekezett segíteni, amiért nagyon hálás vagyok! A stábtagok is támogatásukról biztosítottak, a társak, csapattagok is folyamatosan keresnek, ami nagyon jól esik. Remélem rövidesen egy speciális maszkban visszatérhetek, és újra a többiekkel edzhetek.

Tarcsi Róbert a kórházból üzent a szurkolóknak Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC

A sérülést okozó Oláh Bálint már vasárnap megszólalt az esettel kapcsolatban a Kisvárda hivatalos honlapján. Elmondása szerint a mérkőzés után felvette a kapcsolatot Tarcsival, és hangsúlyozta, hogy nem állt szándékában sérülést okozni ellenfelének.