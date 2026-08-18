Túl van a műtéten Tarcsi Róbert, a Nyíregyháza Spartacus labdarúgója, aki súlyos arcsérülést szenvedett a Kisvárda elleni, 2–1-re megnyert bajnokin. Ahogy azt az Origo Sport is megírta, a pályafutása első NB I-es mérkőzésén kezdőként pályára lépő futballistát Oláh Bálint könyökölte le, amiért a kisvárdai játékos mindössze sárga lapot kapott. Tarcsi sérülése azonban jóval súlyosabbnak bizonyult annál, mint amit elsőre sejteni lehetett: az eset után azonnal kórházba szállították, ahol a CT-vizsgálat több arccsonttörést is kimutatott, így elkerülhetetlenné vált a műtéti beavatkozás.
Tarcsi Róbert: Nem mertem tükörbe nézni
Nagyon erős fájdalmat éreztem, mintha egy lyuk lenne a fejemen. Azonnal azt néztem, hogy megvan-e a szemem, és látok-e vele. Foltokat láttam, ami részben megnyugtatott, de éreztem, hogy nagy a baj. Aztán kettős látásom lett, ami azért keletkezett, mert elmozdult a szemgolyó. Ezt és a törést kellett műtéttel korrigálni, ami hétfőn megtörtént. Bevallom, miután kórházba kerültem, este 10-ig nem mertem tükörbe nézni, nagyon féltem a látványtól, hogy mi fogad majd. De már jobban vagyok, az orvosok szerint jól sikerült az operáció
– árulta el a 22 éves futballista.
A súlyos sérülés és a műtét után Tarcsi számára különösen sokat jelentett az a támogatás, amelyet a klub vezetőitől, a szakmai stábtól, a csapattársaktól és a szurkolóktól kapott. A támadó abban bízik, hogy nem kell hosszú időt kihagynia, és egy speciális maszk segítségével hamarosan ismét edzésbe állhat.
Révész Bálint, a klub elnöke azonnal érdeklődött, és mindenben igyekezett segíteni, amiért nagyon hálás vagyok! A stábtagok is támogatásukról biztosítottak, a társak, csapattagok is folyamatosan keresnek, ami nagyon jól esik. Remélem rövidesen egy speciális maszkban visszatérhetek, és újra a többiekkel edzhetek.
A sérülést okozó Oláh Bálint már vasárnap megszólalt az esettel kapcsolatban a Kisvárda hivatalos honlapján. Elmondása szerint a mérkőzés után felvette a kapcsolatot Tarcsival, és hangsúlyozta, hogy nem állt szándékában sérülést okozni ellenfelének.
"Még a mérkőzés után felvettem a kapcsolatot Tarcsi Róberttel, akkor, amikor még nem tudtam, mi a pontos diagnózis, de aggasztó volt, amit a pályán láttam. Megtudtam tőle, hogy arccsonttörést szenvedett, és meg kell műteni, ehhez sok erőt és mielőbbi felépülést kívántam neki. Ami a sajnálatos szituációt illeti, természetesen nem akartam neki sérülést okozni. Mögülem érkezett, ezért nem is láttam őt, próbáltam elfejelni a labdát. A pillanat hevében elsőre nem is érzékeltem, hogy mi történt, akkor fogtam fel az egészet, amikor láttam, hogy a földön fekszik és ápolásra szorul. Nagyon sajnálom a történteket és ezúton is jobbulást kívánok neki!"
Az eset játékvezetői megítélése ugyanakkor komoly indulatokat váltott ki a nyíregyházi oldalon. Oláh mindössze sárga lapot kapott a szabálytalanságért, a VAR pedig nem hívta ki a játékvezetőt az eset visszanézésére. Az eltiltása miatt a találkozót a lelátóról követő Bódog Tamás a lefújást követően az M4 Sport kamerája előtt sem rejtette véka alá a véleményét.
Biztos hülye vagyok a futballhoz, de én úgy gondolom, hogy volt megint az első félidőben olyan, amit én másképp láttam, mint a bíró sporttársak. Hál’ istennek ezt nem a kispadon éltem meg, mert én úgy gondolom, ha valaki hátranéz, fullra a könyékkel odaver egyet, és utána a gyereket viszik kórházba koponya-CT-re, az nincs rendben. Valószínűleg rossz helyen nőttem fel, mert ezt nem lehet megmagyarázni. De biztosan lesz rá lehetőség...
– fakadt ki a tréner.
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