Komoly áldozattal járt a Nyíregyháza számára a Kisvárda elleni szombati bajnoki győzelem. Tarcsi Róbert rövid idő alatt megjárta a mennyet és a poklot: pályafutása során először lépett pályára kezdőként az NB I-ben, az első félidőben viszont úgy arcon könyökölte az ellenfele, hogy mentő vitte kórházba. A CT vizsgálatok után érkezett a diagnózis, a 22 éves labdarúgónak eltört az arccsontja, meg is kell operálni.

Tarcsi Róbert arccsonttörést szenvedett

Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu

Tarcsi Róbert arccsonttörést szenvedett

Tarcsi Róbertet hordágyon vitték le a pályáról a Nyíregyháza-Kisvárda NB I-es találkozón, miután Oláh Bálint lekönyökölte. A csapatorvos azonnal jelezte a mentőknek, hogy kórházba kell szállítani a támadót.

A CT vizsgálatok után kiderült, hogy eltört az arccsontja, a sérülés pedig a szemüreg környékén történt, és Debrecenben a Szájsebészeti Klinikán meg is kell operálni

– közölte a diagnózist hivatalos oldalán a Nyíregyháza.

Tarcsi Róbertnek sok erőt és gyors gyógyulást kívánunk, várjuk vissza minél hamarabb!

– olvasható a közleményben.

A VAR egyébként visszanézte a jelenetet, és bár a visszajátszás alapján is durvának tűnt Oláh Bálint mozdulata, a Kisvárda labdarúgója végül egy sárga lappal megúszta az esetet. A Szpari-drukkerek szerint viszont egyértelmű kiállíts maradt el – megint. A DVSC elleni bajnokin Batik Bencének követeltek piros lapot.