Hiába vezetett kétszer is a Kispest-Honvéd, végül csak egy pontot szerzett az MTK Budapest ellen: a vendégek a 96. percben egyenlítettek, miután Bognár István szabadrúgását Tomás Tujvel kiejtette, a labda pedig a kapuban kötött ki.

A szurkolók nem hagyták cserben Tomás Tujvelt

Fotó: Kispest-Honvéd

A lefújás után azonban a Honvéd szurkolói megmutatták, hogy a nehéz pillanatokban is kiállnak a csapatuk mellett. A csalódott Tujvelt a drukkerhad hangos énekléssel és tapssal biztatta, a kapus pedig láthatóan meghatódva köszönte meg a támogatást.

Tomás Tujvelt éltették a szurkolók:

A szóban forgó gólt szerző Bognár István próbálkozott humorosan megközelíteni a történteket.

„Abszolút ez volt a terv, hogy középre rúgom, és a kapus beejti – mondta viccesen Bognár István az M4 Sportnak, majd elismerte, rúgott már életében jobb szabadrúgásokat is, ezúttal azonban szerencséje volt, hogy Tujvel beejtette a labdát. – De a gólomnak ugyanakkora értéke van, mintha a pipába bombáztam volna.”

A Honvéd jövő vasárnap a Paks otthonában folytatja az NB I-et, míg az MTK pénteken a Puskás Akadémiát látja vendégül.