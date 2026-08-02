Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter: Vasárnap teljesen leáll a Paksi Atomerőmű

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Kispest-Honvéd 3–3-as döntetlent játszott az MTK-val az NB I 2. fordulójának szombati mérkőzésén. Noha a hazaiak győzelme Tomás Tujvel hibája miatt elúszott a 96. percben, a lefújás után a hazai drukkerek mégis a kapust kezdték el éltetni a Bozsik Arénában.

Hiába vezetett kétszer is a Kispest-Honvéd, végül csak egy pontot szerzett az MTK Budapest ellen: a vendégek a 96. percben egyenlítettek, miután Bognár István szabadrúgását Tomás Tujvel kiejtette, a labda pedig a kapuban kötött ki.

A szurkolók nem hagyták cserben Tomás Tujvelt
A szurkolók nem hagyták cserben Tomás Tujvelt
Fotó: Kispest-Honvéd

A lefújás után azonban a Honvéd szurkolói megmutatták, hogy a nehéz pillanatokban is kiállnak a csapatuk mellett. A csalódott Tujvelt a drukkerhad hangos énekléssel és tapssal biztatta, a kapus pedig láthatóan meghatódva köszönte meg a támogatást.

Tomás Tujvelt éltették a szurkolók:

A szóban forgó gólt szerző Bognár István próbálkozott humorosan megközelíteni a történteket.

„Abszolút ez volt a terv, hogy középre rúgom, és a kapus beejti – mondta viccesen Bognár István az M4 Sportnak, majd elismerte, rúgott már életében jobb szabadrúgásokat is, ezúttal azonban szerencséje volt, hogy Tujvel beejtette a labdát. – De a gólomnak ugyanakkora értéke van, mintha a pipába bombáztam volna.”

A Honvéd jövő vasárnap a Paks otthonában folytatja az NB I-et, míg az MTK pénteken a Puskás Akadémiát látja vendégül.

Megint felforgatja a Fradit Borbély Balázs? Megszólalt az edző a magyarszabályról
Miközben mindenki a túlélésért küzd: miért erőlteti az MLSZ a meccseket a pokoli kánikulában?
Lenny Joseph a vb-n változott meg? Akár Varga Barnabás örökébe is léphet a Fradiban

Tujvel hibája:

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!