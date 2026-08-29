Tóth Alex a Manchester City elleni első fordulóban csereként 15 percet kapott Marco Rose vezetőedzőtől, akkor lépett pályára, amikor csapata még 1–0-ra vezetett az Etihad Stadionban. A Bournemouth végül 2–1-re kikapott, Tóth pedig a rendelkezésére álló rövid idő alatt nem tudott nagyobb hatást gyakorolni a mérkőzésre.

Tóth Alex a Manchester City ellen lehetőséget kapott, az Everton ellen viszont kimaradt a csapatból

Fotó: afcb.co.uk

A 20 éves játékos helyzete ettől függetlenül biztatóbbnak tűnt, mint az előző idényben. Tóth januárban igazolt a Ferencvárostól a Bournemouthhoz, tavasszal azonban mindössze kilenc Premier League-mérkőzésen szerepelt, kétszer kezdett, és összesen 140 percet töltött a pályán.

Tóth Alex: Rajtam múlik, élnem kell a lehetőséggel

A magyar labdarúgó éppen az Everton elleni mérkőzés előtt beszélt arról a Bournemouth hivatalos honlapjának, hogy a mostani idényben szeretne nagyobb szerepet kapni.

Remélem, több játékpercet kapok, mint az előző idényben. Sokkal több mérkőzésünk lesz az Európa-liga, a Ligakupa és az FA-kupa miatt. Sok meccs vár ránk, és ezekkel a lehetőségekkel élni kell. Rajtam múlik. Ha megkapom a lehetőséget, élnem kell vele

– mondta Tóth.

A sűrű program nem ismeretlen számára, hiszen korábban a Ferencvárossal már megtapasztalta, milyen egyszerre a hazai sorozatokban és Európában szerepelni. Szerinte nemcsak maguk a mérkőzések jelentenek pluszterhelést, hanem az utazások és az azokkal járó körülmények is.

Tóth arról is beszélt, nem ragaszkodik egyetlen pozícióhoz. Nyolcasként és tízesként is kész segíteni a Bournemouthnak, és számára az a legfontosabb, hogy ott teljesítsen jól, ahol az edző számít rá. Labda nélkül továbbra is a nagy intenzitású játékot tartja fontosnak, labdával pedig elsősorban a területek megtalálásával és a támadók játékba hozásával szeretne hozzátenni csapata futballjához.

Bournemouth–Everton: Tóth Alex kimaradt

Mindezek fényében meglepetést jelentett a Bournemouth szombati kerete: Tóth az Everton elleni első hazai bajnokin nemcsak a kezdőcsapatból, hanem a cserepadról is hiányzott.

Különösen annak fényében érdekes a 13-szoros válogatott középpályás kimaradása, hogy a Bournemouth szurkolói közül többen éppen nagyobb szerepet szánnának neki. A klub drukkereinek véleményét összegyűjtő Your Bournemouth Opinions rovatban már a nyáron felvetették, hogy Tóthnak több játékidőt kellene kapnia.