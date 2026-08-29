Tóth Alex csereként 15 percet kapott a Bournemouthban a Manchester City elleni idegenbeli meccsen a Premier League első fordulójában. A magyar játékos januárban került az angol klubhoz, ahol a 2025/26-os szezonban végül kilenc mérkőzésen lépett pályára. Azóta új edző, Marco Rose érkezett a csapathoz. Vajon mennyire változik meg Tóth szerepe a Bournemouthnál? Több lehetőséget kaphat? A csapat szombaton odahaza az Everton ellen folytatja.

Tóth Alex 15 percet kapott a Bournemouth első meccsén a 2026/27-es idényben Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Premier League, 2. forduló

Bournemouth-Everton

szombat, 16 óra

Tóth Alex vasárnap a Manchester City elleni meccsen Kluivert helyén lépett pályára. Csapata akkor még 1-0-ra vezetett, majd a hazaiak a hajrában Guehi és Gvardiol révén fordítottak, és 2-1-re nyertek. A meccs után a BBC 5-ösre értékelt a tizes skálán a magyar légióst, mondván, az idő rövidsége miatt nem igazán tudott játékba kerülni. Ugyanakkor azt is írták, hogy a Bournemouth négy cserejátékosa összességében becsülettel dolgozott. Ráadásul ez arra utalhat, hogy az új vezetőedző, Marco Rose bízik benne, hiszen fontos időszakban, 1-0-s vezetésnél, a hajrában küldte be Tóth Alexet.

A magyar játékos tavasszal Andoni Iraolánál kilenc mérkőzésen lépett pályára, ezek közül kétszer kezdőként, összesen 140 percet játszott. Nem nagy kockázat azt jósolni, hogy a 2026/27-es idényben jó eséllyel több szerepet kap, hiszen a Bournemouth Európa-ligában is indul.

Ez óriási különbség a tavalyi helyzethez képest. A Premier League, az FA-kupa, a Ligakupa és az Európa-liga együtt már olyan terhelést jelent, amelyben egy 20 éves, több poszton használható középpályásnak egyszerűen több lehetőséget kell kapnia. A Sky Sports is ezt emeli ki: a csütörtök–vasárnap ritmus és az európai szereplés komoly alkalmazkodást jelent a Bournemouthnak.

Ráadásul a drukkerek is azt várják, hogy több lehetőséget kapjon. A Bournemouth szurkolói oldalán, a Your Bournemouth Opinions rovatban már júliusban konkrétan ezt írták:

„Több játékidőt kell adni Ben Doaknak és Tóth Alexnek...”

Tóth Alex nagyobb szerepet kaphat

De hol szerepelhet Tóth Alex? Az Athletic taktikai elemzője, Anantaajith Raghuraman korábban azt írta, hogy Alex leginkább hatos/nyolcas szerepkörben lehet igazán hasznos: visszalép, elkéri a labdát, nyomás alatt is meg tud fordulni, majd egy előrepasszal képes területet nyerni. Ez nagyon jól illeszkedik a Bournemouth intenzív, pozíciókat folyamatosan változtató középpályás játékához. Raghuraman hozzátette, Andoni Iraola után az új edző, Marco Rose nem fog radikálisan változtatni, hiszen a csapat sikeres volt. A két szakember futballfilozófiája sok tekintetben közös: magas letámadás, intenzitás, direkt támadások, agresszív futball. Iraola 2023-ban azt mondta Rose-ról, hogy a német szakember csapata, a Borussia Mönchengladbach az egyik kedvenc együttese volt.