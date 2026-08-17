A magyar válogatott első számú kapusának jövő nyárig érvényes a szerződése a Championshipben szereplő Blackburn Roversnél, Tóth Balázs azonban nemet mondott a klub szerződéshosszabbítási ajánlatára.

Tóth Balázs a Blackburn Rovers egyik legnagyobb értéke

Fotó: Maynard Manyowa / NurPhoto via AFP

A 28 éves kapust az előző szezonban a szurkolók megválasztották az év játékosának a Blackburn Roversnél, így érthető, hogy komoly kérői vannak.

Tóth Balázs a Bajnokok Ligájában védhetne?

Tóth Balázs iránt élénken érdeklődik a Serie A-ban szereplő Udinese, a Bundesligában szereplő Hamburg, valamint a skót bajnoki címvédő Celtic. Sajtóhírek szerint a skót klub áll a legközelebb a magyar válogatott kapus megszerzéséhez, amit a Blackburn Rovers vezetőedzőjének nyilatkozata is alátámaszt.

„Ha egy játékos nem írja alá az új szerződést, millió más futballista van, meg kell szerezni a pénzt, amikor lehet” – idézi a Lancashire Telegraph Tony Mowbray-t, a Blackburn Rovers vezetőedzőjét.

Ha egy kapus máshová akar menni, trófeákat nyerni és a Bajnokok Ligájában játszani, ki vagyok én, hogy lebeszéljem erről?”

– tette hozzá Mowbray, aki ezzel elismerte, hogy a skót Celtic a magyar kapus legfőbb kérője, hiszen az Udinese és a Hamburg nem szerepel a Bajnokok Ligájában.

Tóth Balázs a magyar válogatottban is remek teljesítményt nyújt

Fotó: Göllner Pál / NurPhoto via AFP

A Nemzeti Sport Skóciából származó értesülései szerint a Celtic folytat előrehaladott tárgyalásokat Tóth Balázs szerződtetéséről, a vételár pedig 4 millió font körül lehet.

A Celtic és a Blackburn között még zajlanak az egyeztetések, de az is lehet, hogy a Celtic LASK elleni BL-selejtezős párharca befolyásolhatja az üzlet létrejöttét.