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Egybehangzó sajtóértesülések szerint Tóth Balázs közel áll ahhoz, hogy a skót bajnokságban szereplő Celtichez igazoljon. A magyar válogatott első számú kapusának távozását már kész tényként közölte a Blackburn Rovers vezetőedzője is. Ha az átigazolás megvalósul, Tóth Balázsnak lehetősége lesz a Bajnokok Ligájában védeni.

A magyar válogatott első számú kapusának jövő nyárig érvényes a szerződése a Championshipben szereplő Blackburn Roversnél, Tóth Balázs azonban nemet mondott a klub szerződéshosszabbítási ajánlatára.

Tóth Balázs a Blackburn Rovers egyik legnagyobb értéke
Tóth Balázs a Blackburn Rovers egyik legnagyobb értéke 
Fotó: Maynard Manyowa / NurPhoto via AFP

A 28 éves kapust az előző szezonban a szurkolók megválasztották az év játékosának a Blackburn Roversnél, így érthető, hogy komoly kérői vannak.

Tóth Balázs a Bajnokok Ligájában védhetne?

Tóth Balázs iránt élénken érdeklődik a Serie A-ban szereplő Udinese, a Bundesligában szereplő Hamburg, valamint a skót bajnoki címvédő Celtic. Sajtóhírek szerint a skót klub áll a legközelebb a magyar válogatott kapus megszerzéséhez, amit a Blackburn Rovers vezetőedzőjének nyilatkozata is alátámaszt.

„Ha egy játékos nem írja alá az új szerződést, millió más futballista van, meg kell szerezni a pénzt, amikor lehet” – idézi a Lancashire Telegraph Tony Mowbray-t, a Blackburn Rovers vezetőedzőjét.

Ha egy kapus máshová akar menni, trófeákat nyerni és a Bajnokok Ligájában játszani, ki vagyok én, hogy lebeszéljem erről?” 

– tette hozzá Mowbray, aki ezzel elismerte, hogy a skót Celtic a magyar kapus legfőbb kérője, hiszen az Udinese és a Hamburg nem szerepel a Bajnokok Ligájában.

Balazs Toth is the goalkeeper of Hungary during the FIFA 2026 World Cup Qualifiers match at Puskas Arena in Budapest, Hungary, on October 11, 2025. (Photo by Pal Gollner/NurPhoto) (Photo by Pál Göllner / NurPhoto via AFP)
Tóth Balázs a magyar válogatottban is remek teljesítményt nyújt
Fotó: Göllner Pál / NurPhoto via AFP

A Nemzeti Sport Skóciából származó értesülései szerint a Celtic folytat előrehaladott tárgyalásokat Tóth Balázs szerződtetéséről, a vételár pedig 4 millió font körül lehet.

A Celtic és a Blackburn között még zajlanak az egyeztetések, de az is lehet, hogy a Celtic LASK elleni BL-selejtezős párharca befolyásolhatja az üzlet létrejöttét.

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