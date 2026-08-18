Vitális Milán és Csinger Márk után újabb magyar válogatott labdarúgó távozott a bajnoki címvédő ETO FC-től. Tóth Rajmund Törökországban folytatja pályafutását, a Konyaspor játékosa lett.

Tóth Rajmund (jobbra) a török Konyaspor játékosa lett

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztőség

Tóth Rajmund a Konyaspor labdarúgója

A Konyaspor kedden a hivatalos oldalán jelentette be Tóth Rajmund klubváltását. Az egyszeres magyar válogatott labdarúgó négyéves szerződést írt alá Törökországban.

A 22 éves középpályás az előző szezonban kulcsszerepet játszott az ETO FC bajnoki címének megszerzésében. Idén júniusban pedig a válogatottban is bemutatkozott. Marco Rossi szövetségi kapitány a Kazahsztán ellen 3–1-re megnyert felkészülési mérkőzésen állította be csereként, és rögtön góllal hálálta meg a bizalmat.