Vitális Milán és Csinger Márk után újabb magyar válogatott labdarúgó távozott a bajnoki címvédő ETO FC-től. Tóth Rajmund Törökországban folytatja pályafutását, a Konyaspor játékosa lett.
Tóth Rajmund a Konyaspor labdarúgója
A Konyaspor kedden a hivatalos oldalán jelentette be Tóth Rajmund klubváltását. Az egyszeres magyar válogatott labdarúgó négyéves szerződést írt alá Törökországban.
A 22 éves középpályás az előző szezonban kulcsszerepet játszott az ETO FC bajnoki címének megszerzésében. Idén júniusban pedig a válogatottban is bemutatkozott. Marco Rossi szövetségi kapitány a Kazahsztán ellen 3–1-re megnyert felkészülési mérkőzésen állította be csereként, és rögtön góllal hálálta meg a bizalmat.
Sajtóértesülések szerint a Konyaspor 1,7-1,8 millió eurót (650 millió Ft) fizet Tóth Rajmund játékjogáért a győri klubnak.
Az ETO FC ezzel a videóval búcsúzik játékosától: