Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Letartóztatták a 12 halálos áldozatot követelő buszbaleset miatt gyanúsított lengyel sofőrt

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Törökországban folytatja az ETO FC-vel magyar bajnok, egyszeres válogatott labdarúgó. Tóth Rajmund a török Konyaspor játékosa lett.

Vitális Milán és Csinger Márk után újabb magyar válogatott labdarúgó távozott a bajnoki címvédő ETO FC-től. Tóth Rajmund Törökországban folytatja pályafutását, a Konyaspor játékosa lett.

Tóth Rajmund a török Konyaspor játékosa lett.
Tóth Rajmund (jobbra) a török Konyaspor játékosa lett
Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztőség

Tóth Rajmund a Konyaspor labdarúgója

A Konyaspor kedden a hivatalos oldalán jelentette be Tóth Rajmund klubváltását. Az egyszeres magyar válogatott labdarúgó négyéves szerződést írt alá Törökországban.

A 22 éves középpályás az előző szezonban kulcsszerepet játszott az ETO FC bajnoki címének megszerzésében. Idén júniusban pedig a válogatottban is bemutatkozott. Marco Rossi szövetségi kapitány a Kazahsztán ellen 3–1-re megnyert felkészülési mérkőzésen állította be csereként, és rögtön góllal hálálta meg a bizalmat.

Sajtóértesülések szerint a Konyaspor 1,7-1,8 millió eurót (650 millió Ft) fizet Tóth Rajmund játékjogáért a győri klubnak.

Az ETO egy utolsó pillanatban kapott góllal bukta el a Konferencia-ligát
Vitális Milánnal még nem történt ilyen, a görögök elképesztő ítéletet mondtak róla
Megtörte a csendet az ETO edzője: reagált az AEK Athénnal hírbe hozott Vitális botrányára

Az ETO FC ezzel a videóval búcsúzik játékosától:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!