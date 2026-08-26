A Ferencváros Kristoffer Zachariassen góljával 1–0-ra győzött a Trabzonspor otthonában, így előnyből várhatja az Európa-liga alapszakaszába jutásról döntő budapesti visszavágót. A török együttes azonban nem mondott le a továbbjutásról, Fatih Tekke vezetőedző pedig a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón egyértelművé tette, hogy mindent megtesznek a fordításért.

A Trabzonsport irányító Fatih Tekke mindent megtesz, hogy megnehezítse a Ferencváros dolgát

Fotó: Hakan Burak Altunoz/Anadolu/AFP

„Nehéz mérkőzést játszunk, ez biztos, egy olyan első meccs után, ahol nagyon jól játszottunk a második félidőben, mégis vereséget szenvedtünk. Eredmény szempontjából az ellenfelünk van előnyben, ez kétségtelen, de felkészülten érkeztünk ide. Biztos, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az Európa Ligában folytathassuk – fogalmazott Tekke, aki ezután az első mérkőzés játékvezetését is kritizálta. – Remélem, az első meccsen tapasztalt bírói ténykedés nem ismétlődik meg.”

Támadó Fradira is felkészült a Trabzonspor

A Trabzonspor edzője arra számít, hogy a Ferencváros a mérkőzés bizonyos időszakaiban megpróbálja majd őrizni egygólos előnyét. Ugyanakkor az sem lepné meg, ha Borbély Balázs együttese a hazai közönség támogatását kihasználva agresszívan, letámadással kezdene.

A Ferencváros az előnye megőrzésének ösztönével fog fellépni, ezt várjuk a meccs bizonyos szakaszaiban, de talán meg is lephetnek minket a hangulatból adódó letámadással. Ez egy nagyon jó, szép stadion, és a hangulat is remek lesz, de mindenre felkészültünk.

Tekke szerint a Trabzonspornak elsősorban két dologra lesz szüksége: türelemre és megfelelő mentális állapotra. A törököknek gólt kell szerezniük a továbbjutáshoz, de a szakember óva intette játékosait attól, hogy emiatt ész nélkül rohanjanak előre. A Ferencváros átmeneteit és pontrúgásait különösen veszélyesnek tartja.

„A holnapi nap legfontosabb eleme a mi türelmes játékunk lesz, amikor nálunk van a labda, illetve hogy az ellenfélnek – különösen a pontrúgásoknál és az átmeneteknél – ne hagyjunk sok kontralehetőséget, ha lehet, egyáltalán ne tudjanak kontrázni.”

A Trabzonspor vezetőedzője azt is hangsúlyozta, hogy csapatának a klub rangjához méltó teljesítményt kell nyújtania.