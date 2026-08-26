A Ferencváros Kristoffer Zachariassen góljával 1–0-ra győzött a Trabzonspor otthonában, így előnyből várhatja az Európa-liga alapszakaszába jutásról döntő budapesti visszavágót. A török együttes azonban nem mondott le a továbbjutásról, Fatih Tekke vezetőedző pedig a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón egyértelművé tette, hogy mindent megtesznek a fordításért.
„Nehéz mérkőzést játszunk, ez biztos, egy olyan első meccs után, ahol nagyon jól játszottunk a második félidőben, mégis vereséget szenvedtünk. Eredmény szempontjából az ellenfelünk van előnyben, ez kétségtelen, de felkészülten érkeztünk ide. Biztos, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az Európa Ligában folytathassuk – fogalmazott Tekke, aki ezután az első mérkőzés játékvezetését is kritizálta. – Remélem, az első meccsen tapasztalt bírói ténykedés nem ismétlődik meg.”
Támadó Fradira is felkészült a Trabzonspor
A Trabzonspor edzője arra számít, hogy a Ferencváros a mérkőzés bizonyos időszakaiban megpróbálja majd őrizni egygólos előnyét. Ugyanakkor az sem lepné meg, ha Borbély Balázs együttese a hazai közönség támogatását kihasználva agresszívan, letámadással kezdene.
A Ferencváros az előnye megőrzésének ösztönével fog fellépni, ezt várjuk a meccs bizonyos szakaszaiban, de talán meg is lephetnek minket a hangulatból adódó letámadással. Ez egy nagyon jó, szép stadion, és a hangulat is remek lesz, de mindenre felkészültünk.
Tekke szerint a Trabzonspornak elsősorban két dologra lesz szüksége: türelemre és megfelelő mentális állapotra. A törököknek gólt kell szerezniük a továbbjutáshoz, de a szakember óva intette játékosait attól, hogy emiatt ész nélkül rohanjanak előre. A Ferencváros átmeneteit és pontrúgásait különösen veszélyesnek tartja.
„A holnapi nap legfontosabb eleme a mi türelmes játékunk lesz, amikor nálunk van a labda, illetve hogy az ellenfélnek – különösen a pontrúgásoknál és az átmeneteknél – ne hagyjunk sok kontralehetőséget, ha lehet, egyáltalán ne tudjanak kontrázni.”
A Trabzonspor vezetőedzője azt is hangsúlyozta, hogy csapatának a klub rangjához méltó teljesítményt kell nyújtania.
„Egy olyan csapat áll velünk szemben, amelyik mindenáron be akar jutni az Európa Ligába, előnyben is vannak. De nekünk a Trabzonspor nagyságához méltóan kell játszanunk, mentálisan föléjük kell nőnünk. Eközben persze a vállalt kockázatokra is nagyon oda kell figyelnünk. A futballban van egy arcunk, minden meccset meg akarunk nyerni. A holnapi ellenfelünk tiszteletet érdemel, de mi is egy jó csapat vagyunk. Remélem, olyan meccset látunk, ahol az jut az Európa Ligába, aki megérdemli.”
Tekke a Ferencváros játékosairól is beszélt: a magyar csapat védekezését dicsérte, támadásban pedig Lenny Josephet és Bamidele Yusufot emelte ki. A török tréner szerint az FTC számára az is előnyt jelenthet, hogy a hétvégén nem kellett bajnoki mérkőzést játszania, miközben a Trabzonspor vasárnap pályára lépett.
Az első mérkőzés összefoglalója:
Özkacar: Gólt kell szereznünk
A sajtótájékoztatón a Trabzonspor játékosai közül Cenk Özkacar vett részt. A kilencszeres török válogatott védő szerint csapata egyértelmű céllal érkezett Budapestre: meg akarja fordítani a párharcot.
„Természetesen azért jöttünk ide, hogy továbbjussunk. Az edzőnk által kialakított taktikához hűen, de a mérkőzés alakulásától függően időnként alkalmazkodva szeretnénk játszani, és remélhetőleg továbbjutva szeretnénk hazatérni. Jól felkészültünk, hiszem, hogy az első meccsen mutatott játékunkra építve szép játékot fogunk bemutatni.”
Özkacar szerint a Trabzonspornak a támadások mellett arra is ügyelnie kell, hogy ne engedje kibontakozni a Ferencváros gyors átmeneteit.
„A mi feladatunk ezen a meccsen védekezés szempontjából az lesz, hogy megakadályozzuk az ellenfél átmeneteit, ne engedjünk nekik kontrákat, és ezen átmenetek megakadályozásával olyan passzokat vagy akciókat indítsunk, amelyekből támadhat a csapat.”
A 25 esztendős török védő ugyanakkor a legegyszerűbb feltételt is megfogalmazta: az első mérkőzésen elszenvedett 1–0-s vereség után a Trabzonspornak mindenképpen gólt kell szereznie.
Jól kell védekeznünk, a csapatunkban lévő támadójátékosok mögött hátul komolyan és jól kell felvennünk a pozíciót, jelezve, hogy stabilan állunk a lábunkon. Természetesen gólt is kell szereznünk.
A Trabzonspor Budapesten nem számíthat saját szurkolói helyszíni támogatására, amit Özkacar egyértelmű hátránynak nevezett. Hozzátette ugyanakkor, hogy tudják, a drukkereik lélekben mellettük állnak, ezért mindent megtesznek azért, hogy győzelemmel és továbbjutással örvendeztessék meg őket.
A magyar kupagyőztes 1–0-s előnnyel várja a Groupama Arénában csütörtökön 20.30-kor kezdődő visszavágót. A párharc győztese a második számú európai kupasorozat alapszakaszában szerepelhet, míg a vesztes a Konferencia-liga főtábláján folytatja.