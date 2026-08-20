A Ferencváros a Mohamed Szalah-t nyáron szerződtető Trabzonspor otthonában lépett pályára az Európa-liga playoff-körének első mérkőzésén. A meccsen Kristoffer Zachariassen góljával szerzett vezetést a Fradi, előnyét pedig meg tudta őrizni, így kedvező helyzetből várhatja a hazai visszavágót a Groupama Arénában. A Trabzonspor-FTC meccs után Borbély Balázs vezetőedzőnek egy furcsa kérdésre is válaszolnia kellett

Trabzonspor-FTC: a zöld-fehérek nagy sikert arattak idegenben

Fotó: HASAN TASCAN / ANADOLU

Trabzonspor-FTC: Borbély Balázs zseniálisan reagált

A zöld-fehérek trénere a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón kiemelte, hogy főként az első félidőben játszott jól a csapata, amelynek a második félidőben is voltak helyzetei, de ekkor már inkább a fegyelmezett védekezésre fókuszáltak. Borbélynak egy újságíró felvetette, hogy a Ferencváros talán kemény stílusban játszott, amely meglephette a török csapatot – holott a meccs végén az egyik hazai játékos, a nigériai Chibuike Nwaiwu kapott pirosat a Lisztes Krisztián elleni durvasága miatt.

„Nem tudom, mennyire volt kemény a stílusunk, a hátsó sorunk nagyon masszívan és összefogottan védekezett, nekem pedig nem tisztem megítélni az ellenfél stílusát és játékát, kizárólag a saját csapatommal foglalkozom”

– válaszolta frappánsan a Fradi edzője.

Borbély Balázs szerint csapata összeszedetten védekezett

Fotó: HASAN TASCAN / ANADOLU

A Ferencváros egy hét múlva a Groupama Arénában 1-0-s előnyből várhatja a visszavágót. A párharc győztese az Európa-liga főtábláján, a vesztes pedig a Konferencia-liga alapszakaszában folytathatja nemzetközi kupaszereplését.