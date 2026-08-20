Törökország egyik legsikeresebb labdarúgóklubja ellen játszik az Európa-liga utolsó selejtezőkörében a Ferencváros. A Trabzonsport közel 60 éve négy helyi focicsapat alakította meg, népszerűsége pedig azért hatalmas hazájában, mert első vidéki klubként tudta letaszítani a török bajnokság trónjáról az isztambuli óriásokat. Érdekesség továbbá, hogy a trabzoni együttes a Fekete tenger partján fekvő település időjárási körülményeiről kapta a becenevét, ahogy az is, hogy a városban tényleg minden a labdarúgás körül forog.

A török Trabzonspor lesz az FTC utolsó ellenfele az Európa-liga selejtezőjében

Fotó: Facebook / Trabzonspor﻿

Trabzonspor-FTC összecsapás az Európa-liga főtáblájáért

A Fradi 2-1-es összesítéssel jutott tovább az Európa-liga harmadik selejtezőköréből, miután 1-1-es döntetlent játszott a lengyel Górnik Zabrze otthonában. Borbély Balázs együttesére a Trabzonspor vár a rájátszásban, de mivel szereplése a Konferencialigában már garantált, a magyar rekordbajnok sorozatban nyolcadszor lesz ott egy európai kupasorozat főtábláján.

A párharc első mérkőzésére Trabzonban kerül sor augusztus 20-án, magyar idő szerint 19 órától. A visszavágót pedig egy héttel később, augusztus 27-én, 20 óra 30 perctől játsszák majd a Groupama Arénában.

Érdekességek a török klubról:

Négy klub egyesülése: a Trabzonspor szurkolói korábban több másik csapat drukkereiből álltak össze, miután a klubot 1967-ben négy helyi csapat alakította meg. Törökország első vidéki bajnoka: a klub az 1975/76-os szezonban nyerte meg először a bajnokságot, megszakítva ezzel a három isztambuli óriás – Galatasaray, Fenerbahce és Besiktas – uralmát. Ezért a nem isztambuli lakosok imádják az együttest. 38 év után támadtak fel: a trabzoni csapat hat bajnoki címet is szerzett a hetvenes és nyolcvanas években (1976, 1977, 1979, 1980, 1981 és 1984), de a hetedik elsőségükre 38 évet, egészen 2022-ig kellett várniuk a szurkolóknak. Nyolcszoros bajnoknak vallják magukat: bár a Trabzonspor hivatalosan "csak" hétszer végzett a nemzeti liga élén, a helyiek nyolcszoros bajnoknak mondják magukat. A török futballt megrázó 2011-es bundabotrány miatt ugyanis a klub indulhatott a Bajnokok Ligájában. Fekete-tengeri Vihar: a csapat hivatalos beceneve „Fekete-tengeri Vihar”, ami a régió sokszor viharos időjárására és a hazai szurkolók szerény véleménye szerint a csapat harcos játékstílusára utal.

+ 1 Csak a foci: Trabzonban tényleg minden a labdarúgás körül forog, a városban ugyanis nincs egyetlen más komoly sportklub sem. Ellenben a labdarúgó-stadionba 41 ezer szurkoló is befér.