Sokkot kaptak a törökök, gyönyörű gólt szerzett a Fradi a sorsdöntő kupameccsen – videó

A labdarúgó Európa-liga playoffkörének első mérkőzésén a Ferencváros Törökországban lépett pályára. A Trabzonspor-FTC mérkőzés első félidejében Kristoffer Zachariassen remek fejessel szerzett vezetést a Fradinak.
A Trabzonspor-FTC párharc első mérkőzésére Törökországban került sor, a félelmetes atmoszférájú Papara Parkban.
Trabzonspor-FTC: Zachariassen szerzett vezetést
Borbély Balázs együttese a 17. percben szép góllal sokkolta ellenfelét,
Nagy Olivér adott be jobbról, Kristoffer Zachariassen pedig kiválóan emelkedett, és gyönyörűen fejelt a kapu jobb oldalába.
A norvég középpályás a harmadik gólját szerezte az Európa-liga selejtezőjében.
A Fradi gólja a linkre kattintva megtekinthető.
Mohamed Szalah nagyon aktív volt az első félidőben, de a Liverpool-legenda szoros őrizetet kapott a Ferencváros védelmétől.
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