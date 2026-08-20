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Sport

Sokkot kaptak a törökök, gyönyörű gólt szerzett a Fradi a sorsdöntő kupameccsen – videó

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A labdarúgó Európa-liga playoffkörének első mérkőzésén a Ferencváros Törökországban lépett pályára. A Trabzonspor-FTC mérkőzés első félidejében Kristoffer Zachariassen remek fejessel szerzett vezetést a Fradinak.

A Trabzonspor-FTC párharc első mérkőzésére Törökországban került sor, a félelmetes atmoszférájú Papara Parkban. 

Mohamed Szalah aktív volt, de szoros őrizetet kapott a Trabzonspor-FTC meccsen
Mohamed Szalah aktív volt, de szoros őrizetet kapott a Trabzonspor-FTC meccsen
Fotó: HASAN TASCAN / ANADOLU

Trabzonspor-FTC: Zachariassen szerzett vezetést

Borbély Balázs együttese a 17. percben szép góllal sokkolta ellenfelét, 

Nagy Olivér adott be jobbról, Kristoffer Zachariassen pedig kiválóan emelkedett, és gyönyörűen fejelt a kapu jobb oldalába. 

A norvég középpályás a harmadik gólját szerezte az Európa-liga selejtezőjében.

A Fradi gólja a linkre kattintva megtekinthető.

Mohamed Szalah nagyon aktív volt az első félidőben, de a Liverpool-legenda szoros őrizetet kapott a Ferencváros védelmétől.

 

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