Boldogan nyilatkozott a csütörtök esti Trabzonspor-FTC mérkőzés után Kristoffer Zachariassen. A magyar rekordbajnok a 32 éves labdarúgó találatával nyerte meg 1-0-ra az Európa-liga playoffkörének első mérkőzését. A norvég játékos véleménye szerint a csapatmunkának köszönhetően távozhatnak ilyen jó eredménnyel Törökországból.

Kristoffer Zachariassen üzent Nagy Olivérnek a Trabzonspor-FTC Európa-liga mérkőzés után

Fotó: Tumbász Hédi

Kristoffer Zachariassen a Trabzonspor-FTC mérkőzésről

Hatalmasnak számító győzelem, de iszonyatosan kemény volt ez a mai mérkőzés. Úgy gondolom, hogy a pályán mindenki küzdött egymásért, és ennek a csapatjátéknak köszönhetjük, hogy egy ilyen jó eredménnyel távozunk innen

– nyilatkozta a lefújás után Kristoffer Zachariassen.

Nagy Olivérnek üzent

Nagyon jól védekezett az egész csapat, természetesen a középhátvédeknek is nagy szerepe volt, hiszen láthattuk, milyen támadóik vannak, milyen beadások jöttek, de igazából ez is a csapatmunka volt, mindenki együtt tudott védekezni ma

– fogalmazott a 32 éves norvég labdarúgó, akinek Nagy Olivér adta a gólpasszt a mindent eldöntő találat előtt. Amikor megkérdezték arról, magyar csapattársa mit kap majd tőle, széles mosollyal az arcán azt mondta:

Attól függ, hogy a következő mérkőzésnek mi a végkimenetele.

Zachariassen a viccet félretéve elmondta, Nagy Olivér zseniális teljesítményt produkált a Trabzonspor ellen, csakúgy, mint az egész csapat. Mind támadásnak, mind védekezésben.