Az UEFA legfontosabb újítási a sárga lapok miatti eltiltások rendszerét érinti. Eddig három figyelmeztetés után automatikusan egymeccses büntetés járt, ezt követően pedig az ötödik és hetedik sárga lap újabb eltiltást eredményezett.
Az UEFA azonban most megemelte ezt határt: a játékosok és a csapatok hivatalos személyei ezentúl négy sárga lap után kapnak egy mérkőzésre szóló eltiltást, majd minden további páros számú figyelmeztetés – így például a hatodik vagy a nyolcadik – újabb büntetést von maga után.
Miért változtatott az UEFA?
A másik változás a stadionok eredményjelző óráit érinti. Korábban a kijelzőkön látható időmérőknek a 45. és a 90. perc elérésekor meg kellett állniuk, így a szurkolók nem láthatták pontosan, mennyi hosszabbítás van még hátra. Az új szabály szerint az óra tovább futhat egészen a játékvezető sípszaváig, beleértve a hosszabbítás perceit is.
Az UEFA ezzel az angol futballban már alkalmazott gyakorlathoz igazodik, ugyanis a Premier League és az EFL már a 2023/24-es idény előtt bevezette ezt a rendszert. A változtatások célja, hogy egységesebb és átláthatóbb legyen a mérkőzések kezelése a nemzetközi kupasorozatokban.
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