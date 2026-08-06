Az UEFA legfontosabb újítási a sárga lapok miatti eltiltások rendszerét érinti. Eddig három figyelmeztetés után automatikusan egymeccses büntetés járt, ezt követően pedig az ötödik és hetedik sárga lap újabb eltiltást eredményezett.

Az UEFA megváltoztatta a sárga lapok után járó eltiltások menetét

Fotó: Nicolas Tucat / AFP

Az UEFA azonban most megemelte ezt határt: a játékosok és a csapatok hivatalos személyei ezentúl négy sárga lap után kapnak egy mérkőzésre szóló eltiltást, majd minden további páros számú figyelmeztetés – így például a hatodik vagy a nyolcadik – újabb büntetést von maga után.

Miért változtatott az UEFA?

A másik változás a stadionok eredményjelző óráit érinti. Korábban a kijelzőkön látható időmérőknek a 45. és a 90. perc elérésekor meg kellett állniuk, így a szurkolók nem láthatták pontosan, mennyi hosszabbítás van még hátra. Az új szabály szerint az óra tovább futhat egészen a játékvezető sípszaváig, beleértve a hosszabbítás perceit is.

Az UEFA ezzel az angol futballban már alkalmazott gyakorlathoz igazodik, ugyanis a Premier League és az EFL már a 2023/24-es idény előtt bevezette ezt a rendszert. A változtatások célja, hogy egységesebb és átláthatóbb legyen a mérkőzések kezelése a nemzetközi kupasorozatokban.